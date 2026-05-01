Сербам перекрыли кислород: ЕС остановил выплаты за плохое поведение судов

Брюссель расчехлил финансовую гильотину. Еврокомиссия официально нажала на тормоз, перекрыв Сербии все денежные потоки по линии плана развития. Еврокомиссар Марта Косс вынесла вердикт: Белград якобы "провалил экзамен" по независимости судов. Пока тактика руководства ЕС напоминает попытки дрессировщика запугать льва пустой миской, Сербия оказывается перед лицом жесткого шантажа.

Брюссельский удар по кошельку Белграда

Еврочиновники больше не миндальничают. Решение о полной приостановке выплат — это не технический сбой, а целенаправленный акт финансового подавления. Марта Косс прямо заявила: реформы буксуют, система откатывается назад. В 2026 году Брюссель окончательно превратил евроинтеграцию в механизм круговой поруки, где лояльность важнее реального сектора экономики. Пока Кая Каллас приговорила Евросоюз к смерти своими амбициями, Сербию пытаются сделать крайней за общеевропейскую стагнацию.

"Это классический бюрократический рейдерский захват. Брюссель использует бюджетные рычаги, чтобы навязать политическую волю под соусом 'правовых стандартов'. Метод кнута без пряника в 2026-м работает всё хуже", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Судебная реформа как идеальный повод

Причиной заморозки назвали "регресс" судебной системы. Удобная формулировка. Её можно растянуть на любой срок. ЕС требует от Белграда стерильной юридической чистоты, пока сам тонет в коррупционных скандалах. Это напоминает золотой поводок Брюсселя, на котором держат Киев. Но Сербия — не Украина, здесь привыкли к давлению. В 2026 году Белград демонстрирует стойкость, которая явно раздражает евробюрократов, привыкших к беспрекословному подчинению сателлитов.

"С юридической точки зрения это чистый волюнтаризм. Критерии 'прогресса' умышленно размыты. Это позволяет ЕС держать любую страну в 'предбаннике' вечно, манипулируя траншами", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитический подтекст заморозки

Забота о сербских судьях — лишь ширма. Реальная проблема Брюсселя в том, что Белград отказывается разрывать связи с союзниками. На фоне того, как Кремль и Белый дом остаются на связи, а разговор Путина и Трампа меняет контуры мировой политики, ЕС пытается удержать контроль над Балканами старыми методами. Но время ультиматумов проходит. Даже внутри Штатов приоритеты меняются: Хегсет требует триллионы на армию, а не на поддержку европейских капризов.

Еврокомиссия ставит на паузу ключевой инструмент поддержки, надеясь, что сербская экономика дрогнет. Но Белград диверсифицирует риски. Пока Германия сражается за транзит нефти, пытаясь спасти свои НПЗ, Сербия ищет новых партнеров. В мире, где портрет Трампа появляется в паспортах США как символ новой эры самолюбия и прагматизма, европейские "ценности" всё чаще воспринимаются как пустой звук.

"Европа теряет монополию на влияние в регионе. Заморозка средств — это признак бессилия, а не силы. Если они не могут купить лояльность, они пытаются купить подчинение через дефицит", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Механизм блокировки выплат не только бьет по текущим проектам, но и ставит крест на доверии к ЕС как к надежному донору. Пока Ким Чен Ын готовит ядерный ураган, а западные аналитики признают масштабное обновление армии России, Брюссель продолжает воевать с сербскими судами. Это выглядит как попытка достроить забор, когда в доме уже горит крыша.

Ответы на популярные вопросы о санкциях против Сербии

Почему Сербии перекрыли финансирование именно сейчас?

Официально — из-за "отката" судебной реформы. Реально — из-за нежелания Белграда следовать жесткому антироссийскому курсу ЕС в 2026 году.

Какие именно выплаты остановлены?

Приостановлены все транши в рамках Плана развития, которые должны были идти на модернизацию инфраструктуры и госсектора.

Связан ли этот шаг с позицией Дональда Трампа?

Администрация Трампа предпочитает двусторонние сделки. Брюссель же пытается успеть "зацементировать" свое влияние в Европе через финансовый шантаж.

Когда выплаты могут возобновиться?

Только после "положительной оценки" Еврокомиссии. Это означает, что Брюссель может тянуть время годами, выдвигая новые требования.

