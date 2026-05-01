Виктор Дементьев

Сербам перекрыли кислород: ЕС остановил выплаты за плохое поведение судов

Брюссель расчехлил финансовую гильотину. Еврокомиссия официально нажала на тормоз, перекрыв Сербии все денежные потоки по линии плана развития. Еврокомиссар Марта Косс вынесла вердикт: Белград якобы "провалил экзамен" по независимости судов. Пока тактика руководства ЕС напоминает попытки дрессировщика запугать льва пустой миской, Сербия оказывается перед лицом жесткого шантажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrija12345678, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брюссельский удар по кошельку Белграда

Еврочиновники больше не миндальничают. Решение о полной приостановке выплат — это не технический сбой, а целенаправленный акт финансового подавления. Марта Косс прямо заявила: реформы буксуют, система откатывается назад. В 2026 году Брюссель окончательно превратил евроинтеграцию в механизм круговой поруки, где лояльность важнее реального сектора экономики. Пока Кая Каллас приговорила Евросоюз к смерти своими амбициями, Сербию пытаются сделать крайней за общеевропейскую стагнацию.

"Это классический бюрократический рейдерский захват. Брюссель использует бюджетные рычаги, чтобы навязать политическую волю под соусом 'правовых стандартов'. Метод кнута без пряника в 2026-м работает всё хуже", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Судебная реформа как идеальный повод

Причиной заморозки назвали "регресс" судебной системы. Удобная формулировка. Её можно растянуть на любой срок. ЕС требует от Белграда стерильной юридической чистоты, пока сам тонет в коррупционных скандалах. Это напоминает золотой поводок Брюсселя, на котором держат Киев. Но Сербия — не Украина, здесь привыкли к давлению. В 2026 году Белград демонстрирует стойкость, которая явно раздражает евробюрократов, привыкших к беспрекословному подчинению сателлитов.

"С юридической точки зрения это чистый волюнтаризм. Критерии 'прогресса' умышленно размыты. Это позволяет ЕС держать любую страну в 'предбаннике' вечно, манипулируя траншами", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитический подтекст заморозки

Забота о сербских судьях — лишь ширма. Реальная проблема Брюсселя в том, что Белград отказывается разрывать связи с союзниками. На фоне того, как Кремль и Белый дом остаются на связи, а разговор Путина и Трампа меняет контуры мировой политики, ЕС пытается удержать контроль над Балканами старыми методами. Но время ультиматумов проходит. Даже внутри Штатов приоритеты меняются: Хегсет требует триллионы на армию, а не на поддержку европейских капризов.

Еврокомиссия ставит на паузу ключевой инструмент поддержки, надеясь, что сербская экономика дрогнет. Но Белград диверсифицирует риски. Пока Германия сражается за транзит нефти, пытаясь спасти свои НПЗ, Сербия ищет новых партнеров. В мире, где портрет Трампа появляется в паспортах США как символ новой эры самолюбия и прагматизма, европейские "ценности" всё чаще воспринимаются как пустой звук.

"Европа теряет монополию на влияние в регионе. Заморозка средств — это признак бессилия, а не силы. Если они не могут купить лояльность, они пытаются купить подчинение через дефицит", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Механизм блокировки выплат не только бьет по текущим проектам, но и ставит крест на доверии к ЕС как к надежному донору. Пока Ким Чен Ын готовит ядерный ураган, а западные аналитики признают масштабное обновление армии России, Брюссель продолжает воевать с сербскими судами. Это выглядит как попытка достроить забор, когда в доме уже горит крыша.

Ответы на популярные вопросы о санкциях против Сербии

Почему Сербии перекрыли финансирование именно сейчас?

Официально — из-за "отката" судебной реформы. Реально — из-за нежелания Белграда следовать жесткому антироссийскому курсу ЕС в 2026 году.

Какие именно выплаты остановлены?

Приостановлены все транши в рамках Плана развития, которые должны были идти на модернизацию инфраструктуры и госсектора.

Связан ли этот шаг с позицией Дональда Трампа?

Администрация Трампа предпочитает двусторонние сделки. Брюссель же пытается успеть "зацементировать" свое влияние в Европе через финансовый шантаж.

Когда выплаты могут возобновиться?

Только после "положительной оценки" Еврокомиссии. Это означает, что Брюссель может тянуть время годами, выдвигая новые требования.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сербия евросоюз еврокомиссия международные отношения
Новости Все >
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков
Инвестиция на колесах: как тип двигателя и класс авто влияют на будущую перепродажу
Сначала конфеты вместо правил, потом — уголовные дела: как привить ребёнку границы дозволенного
Юридическая помощь без затрат: реальные способы защитить свои права на жилье
Секреты офтальмолога: почему компьютер не портит зрение, а БАДы не спасают глаза
Дофаминовые интерьеры: как яркие цвета меняют восприятие дома и влияют на психику
Сейчас читают
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Россия терпеть не стала: шутка премьера Польши обернулась для них позорным предсказанием
Мир. Новости мира
Россия терпеть не стала: шутка премьера Польши обернулась для них позорным предсказанием
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Последние материалы
Китай больше не запасной вариант: рейтинг надежности 2026 показал смену лидеров рынка
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими
Икру этой рыбы вы никогда не найдете в магазине: тайна размножения обычной скумбрии
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Классика тихо уходит в тень: главные цвета весны-лета 2026 делают стиль заметнее
Сербам перекрыли кислород: ЕС остановил выплаты за плохое поведение судов
Ехал спокойно, а оказался должен: техосмотр в 2026 ввёл штрафы и ужесточил требования
Не просто старость: почему важно менять привычный уход за кошкой после 10 лет
