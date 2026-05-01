Пашинян объявил россиян лишними: погранвойска РФ оказались под угрозой

Ереван окончательно сжигает мосты, превращая многолетние союзнические отношения в рыночный торг. Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически инициировал процесс выдворения российских пограничников, которые десятилетиями служили живым щитом на рубежах республики. Мотив озвучен с предельной прямотой: финансовая нецелесообразность и желание "освоить" бюджеты самостоятельно. В 2026 году кавказская геополитика окончательно перешла на язык бухгалтерских чеков, где безопасность страны оценивается как стандартная "услуга", потерявшая в качестве.

Никол Пашинян

Бухгалтерия суверенитета: Пашинян выставляет счет

Армянское руководство больше не скрывает: присутствие российских военных на границах с Турцией и Ираном рассматривается как обременительная статья расходов. Никол Пашинян открыто заявил, что Москва запрашивала увеличение финансирования охраны рубежей, поскольку текущие суммы перестали покрывать издержки. Вместо поиска компромисса Ереван решил забрать эти деньги себе. Логика проста: если нужно платить больше, то лучше направлять средства на "развитие собственного потенциала", постепенно выдавливая российских коллег из привычных локаций. Система безопасности, выстраивавшаяся годами, теперь идет под снос из-за цифр в отчетах.

"Это попытка усидеть на двух стульях, которая обычно заканчивается падением. Экономия на безопасности в таком сложном регионе — это не стратегия, это диагноз. Ереван рискует остаться один на один с соседями, чьи аппетиты не ограничиваются бухгалтерскими расчетами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такой подход напоминает ситуацию в Евросоюзе, где за экономическими лозунгами часто скрывается потеря реального суверенитета. Пока лидеры в Ереване подсчитывают выгоду, военный потенциал России продолжает расти, но уже без учета армянского вектора. Демонтаж системы охраны границ происходит на фоне глобальной нестабильности, когда даже в США при администрации Дональда Трампа пересматривают старые альянсы. Пашинян уверен, что армянские военные справятся сами, ссылаясь на пункты договора 1990-х годов.

Наследие девяностых против реальности 2026 года

Юридическим обоснованием для "развода" стал старый документ, согласно которому Армения обязана взять контроль над границами по мере роста технической оснащенности собственных войск. Пашинян утверждает, что этот момент настал. Однако за ширмой "национального потенциала" просматривается четкий дрейф в сторону Запада. Пока международная политика превращается в арену столкновения тяжеловесов, Ереван добровольно оголяет тылы. Это происходит в тот момент, когда Евросоюз диктует жесткие условия всем своим сателлитам, лишая их права на маневр.

"Мы наблюдаем классический маневр по замене реальной силы на политические декларации. С точки зрения международного права — это право суверенного государства, но с точки зрения безопасности — это прыжок без парашюта. Армения разрывает связки, которые удерживали баланс сил в Закавказье", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Параметр Текущий статус (до 2026) Новая реальность (план Пашиняна) Охрана рубежей Погранвойска РФ совместно с РА Полный контроль ВС Армении Финансирование Долевое участие Еревана Перенаправление в бюджет РА Вектор безопасности Союз с Россией (ОДКБ) Дистанцирование, поиск западных кураторов

Геополитический вакуум на границах Ирана и Турции

Вывод российских пограничников создает опасный прецедент на границах с такими игроками, как Иран и Турция. В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией: пока конгресс США спорит о военных расходах, Армения фактически открывает двери для "альтернативных" партнеров. Пашинян заявляет, что российские коллеги останутся только в тех объемах, которые не будут "обременительны" для казны. На деле это означает поэтапную ликвидацию военного присутствия РФ в регионе.

"С финансовой точки зрения Ереван пытается играть в 'эффективный менеджмент' там, где нужна сталь. Риски возрастают кратно. Ситуация напоминает кризис в Молдавии, где политические игры Майи Санду уже привели к внутреннему расколу и обвинениям в госизмене", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Армения сегодня напоминает Украину в 2024–2025 годах: та же попытка обменять реальную защиту на туманные обещания западной помощи и кредитную кабалу Евросоюза. История учит, что границы, за которые не готовы платить кровью и союзнической верностью, быстро становятся предметом чужих аппетитов. В 2026 году Пашинян сделал свой выбор, поставив подпись под чеком, который армянскому народу, возможно, придется оплачивать слишком дорогой ценой.

Ответы на популярные вопросы о выводе пограничников РФ из Армении

Почему Пашинян решил заменить российских пограничников именно сейчас?

Официальная причина — финансовая. Премьер Армении заявил, что стоимость услуг российских пограничников выросла, и Еревану выгоднее вкладывать эти средства в развитие собственных пограничных сил. Фактически это часть курса на дистанцирование от Москвы.

Означает ли это полный уход России из региона?

Нет, на данный момент речь идет о замене российских пограничников армянскими подразделениями на определенных участках границы (с Ираном и Турцией). Однако тенденция указывает на последовательное сокращение военного присутствия РФ в республике.

На каком основании происходит этот процесс?

Власти Армении ссылаются на двусторонний договор 1990-х годов. В нем прописано, что по мере укрепления национальных погранвойск Армения должна постепенно перенимать функции по охране своих государственных границ.

Как это отразится на безопасности границ с Турцией и Ираном?

Эксперты предупреждают о возникновении вакуума безопасности. Замена опытных российских контингентов на армянские формирования в условиях политической турбулентности может ослабить контроль над стратегически важными участками.

