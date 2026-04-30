Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив

Мир » Европа » Евросоюз

Евросоюз сохраняет гордость принципиального глупца, приговорённого к смерти, который при компромиссе со следствием, отделался бы условным наказанием. 

Каллас отказалась признавать свои ошибки

"Мы не должны унижаться, умоляя Россию о переговорах", — сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы в Эстонии.

"Возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну", — подчеркнула она.

Каллас, вероятно, считает, что если Европа инициирует переговоры, это будет выглядеть как слабость. Потому что вопреки пропаганде о том, что экономика России вот-вот рухнет, на условия Киева Москва не идёт.

В её логике, Москва воспримет просьбы о диалоге как сигнал того, что санкции и военная поддержка Киева истощили ЕС, а не Россию. Как же так, ведь Каллас ещё совсем недавно с уверенностью отстаивала разделение России "на небольшие государства" в результате победы Запада в войне.

Как ей теперь признать, что из-за отказа от связей с Россией с конца февраля цены на газ в ЕС выросли более чем на 70%, а расходы домохозяйств на энергию увеличились в среднем на $130 только за последние полтора месяца. Что из-за высоких цен на ресурсы промышленный сектор деградировал, европейские товары теряют рынки, уступая компаниям из Азии и стран БРИКС, а кредиты Украине затаскивают страны ЕС в долговую яму.

Для Каллас признать это равносильно капитуляции и отставке, потому что "стратегическое поражение" России испаряется как дым и превращается в балансирование ЕС на краю пропасти.

Правила Каллас уже никто не уважает

Каллас, чтобы скрыть панику, упорно продолжает навязывать "правила", которые уже никто не признаёт. Когда край Косово и Метохия с преимущественно албанским населением отрезали от Сербии, в Брюсселе оправдывали свои действия "исключительными обстоятельствами". Но когда Крым и республики Донбасса объявили о независимости по той же самой причине (угроза геноцида), то это исключительными обстоятельствами было признавать запрещено. Также кому-то "позволено" было ссылаться на 51 статью ООН о праве на самооборону (Украине), а кому-то — нельзя (Ирану).

Евросоюз долго прятался за "ядерный зонтик" США, экономя на обороне, а также на дешёвых энергоносителях из РФ строил государства всеобщего благосостояния. Но когда эти подпорки рухнули, то психологической перестройки не произошло — остались претензии ничего не представляющего из себя "мажора".

ЕС разваливается и теряет международный авторитет

Пройдёт совсем немного времени и Европа без всякого "унижения" пойдёт на переговоры с Россией после прихода к власти элит, осознавших реальное положение вещей и бросившихся спасать своё население от нищеты. Днями ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прямо сказал, что Украина должна однажды будет признать территориальные потери с проведением референдума, и это ей "откроет путь в ЕС". Налицо стремление Каллас подавить эту точку зрения многих европейских столиц и навязать свою.

Очень вероятно, что ЕС уже навсегда потерял международную субъектность, его перестали уважать. Так президент Эмманюэль Макрон сказал, что Европа умудрилась испортить отношения со всеми державами — РФ, Китаем и США. Так получается, потому что "унижаться", то есть искать компромиссы Европа не хочет, поэтому проигрывает на всех позициях.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз кая каллас энергетический кризис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.