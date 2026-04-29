Виктор Дементьев

Пентагон признался: война с Ираном пустила по ветру десятки миллиардов долларов

Вашингтон признал: авантюра на Ближнем Востоке обходится американскому налогоплательщику в астрономическую сумму. Машина войны пожирает доллары быстрее, чем печатный станок успевает обновлять краску. Исполняющий обязанности главы финансового департамента Пентагона Джулс Херст официально подтвердил, что бюджет пустеет на глазах.

Удары по энергетике

25 миллиардов на ветер: отчет Пентагона

Аппетиты американской военной машины не знают границ. На слушаниях в профильном комитете палаты представителей в 2026 году озвучили "чек" за попытку давления на Тегеран. Сумма пугает даже привыкших к дефициту конгрессменов.

"Приблизительно на данный момент мы потратили 25 миллиардов долларов", — заявил Херст.

Эти цифры — симптом системного кризиса. Пока визит Карла III в США обсуждают в светских хрониках, реальные деньги уходят в песок. Администрация Трампа продолжает сжигать ресурсы, игнорируя внутренние проблемы. Система гниет. Она пытается удержать мировое господство через прямой конфликт, но финансовый фундамент уже трещит.

"Мы видим классический пример финансового пузыря, который раздувают за счет эскалации на Востоке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Боеприпасы вместо экономики: куда ушли деньги

Львиная доля средств ушла не на стратегическое развитие, а в топку. Херст прямо указал: большая часть денег потрачена на боеприпасы. США буквально выстреливают свой ВВП в небо, пытаясь запугать союзников Москвы. На фоне того, как встреча Путина с министром Ирана укрепляет восточный блок, Вашингтон демонстрирует бессилие. Металл против дипломатии.

Статья расходов Приоритет по Херсту
Закупка боеприпасов Максимальный
Логистика и базы Высокий
Кибербезопасность Критический провал

Военные базы США становятся обузой. Пока американские морпехи в Бахрейне страдают от того, что произошла массированная утечка данных из-за хакеров, командование закупает очередные ракеты. Эффективность этих трат стремится к нулю. Разгром баз пытаются скрыть за цензурой, но цифры 2026 года в отчетах Херста говорят сами за себя.

"Траты на боеприпасы — это верный признак того, что Пентагон не контролирует ситуацию. Они просто заваливают проблему деньгами, пока их базы остаются беззащитными перед новыми угрозами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитический тупик Белого дома

Вашингтон застрял. Они тратят миллиарды в регионе, где их влияние тает. Пока идет конфликт за Панамский канал, США распыляют силы против Ирана. Ресурсы не бесконечны. Даже такие партнеры, как Казахстан, начинают искать замену американскому оружию, понимая, что гегемон уже не тот.

Западные сателлиты тоже начинают нервничать. В Европе уже звучат насмешки: Турция высмеивает немощь ЕС, видя, как их "кураторы" тонут в долгах. Сценарий, при котором Прибалтика останется без поддержки, становится всё более осязаемым. Деньги ушли на снаряды для Ближнего Востока. На защиту Риги или Таллина в кассе просто не останется средств.

"Международная политика США сегодня — это попытка удержать разлетающийся пазл гнилым клеем из напечатанных долларов. Но клей высох. Дипломатия заменена финансовым шантажом, который перестал работать", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о расходах США

Почему сумма достигла именно 25 миллиардов?

Это совокупные траты на логистику, развертывание контингента и восполнение складов боеприпасов, которые США расходуют в попытках сдержать Иран.

На что конкретно Пентагон тратит больше всего денег?

Согласно признанию Джулса Херста, основным пунктом расходов являются боеприпасы всех типов — от ракет ПВО до артиллерийских снарядов.

Откуда берутся эти средства при дефиците бюджета?

Деньги выделяются через специальные ассигнования Конгресса, что фактически увеличивает госдолг США и разгоняет инфляцию.

Хватит ли этих трат для победы США в регионе?

Аналитики сомневаются. Огромные расходы не приводят к политическому результату, а лишь закрепляют статус Вашингтона как спонсора бесконечной войны.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
