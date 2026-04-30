Виктор Дементьев

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

Германская промышленная машина дала сбой в самом уязвимом месте. Берлин лихорадочно ищет способ "перепрошить" логистику НПЗ PCK Schwedt. Повод весомый: Россия объявила о прекращении транзита казахской нефти по трубопроводу "Дружба" с 1 мая 2026 года. На кону — 43 000 баррелей в сутки. Система, которую немцы считали диверсифицированной, оказалась карточным домиком.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логистический тупик: Гданьск вместо "Дружбы"

Берлин вступил в переговоры с Варшавой. План простой: гнать сырье через польский порт Гданьск. Но просто — только на словах. НПЗ в Шведте снабжает топливом почти всю восточную Германию. Раньше нефть текла сама по трубе. Теперь её нужно везти морем, перекачивать и надеяться на свободные мощности. Это не просто смена маршрута. Это попытка заменить отлаженный конвейер ручной доставкой.

"У порта Гданьск есть свои приоритеты, и немецкие заводы там явно не на первом месте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Зависимость от морских поставок делает маржу завода хрупкой, как стекло. Польша заявляет о технической готовности. Но графики отгрузок и конфигурация оборудования на НПЗ говорят об обратном. Оборонный заказ или энергетический голод — Варшава будет выбирать свои интересы. Германия же превращается в беспомощный придаток собственных амбиций по отказу от надежных схем.

Цифры на бумаге и реальность в трубе

В 2025 году Казахстан прокачал через "Дружбу" в Германию 2,146 миллиона тонн. Рост на 44% за год. В первом квартале 2026 года доставили ещё 730 тысяч тонн. Казалось бы, поток стабилен. Но реальность такова: инфраструктура всё равно завязана на российскую территорию. Когда труба пустеет, немецкий бюджет начинает кровоточить.

Маршрут поставки Риски для Германии
Трубопровод "Дружба" Полная остановка транзита с мая
Порт Гданьск (Польша) Очереди, дефицит мощностей, дорогая логистика
Порт Росток (Германия) Ограниченная пропускная способность канала

Альтернативы существуют, но они похожи на попытку заправить океанский лайнер через садовый шланг. Росток не справляется. Гданьск капризничает. Контроль за мировой логистикой всегда определяет силу, а Берлин свою силу растерял в санкционных баталиях. Теперь за каждый баррель придется переплачивать.

"Нефть из Казахстана была последним легальным "костылем" для восточногерманской нефтехимии. Теперь этот костыль выбили", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Инфраструктурная ловушка Евросоюза

Европа годами рисовала карты диверсификации. На бумаге всё выглядело красиво. В реальности "Дружба" всё так же идет через Россию. Стратегическое партнерство Москвы с восточными соседями меняет ландшафт быстрее, чем бюрократы в Брюсселе успевают выпить кофе. Пока ЕС вводит санкции, его энергетическая прочность гниет.

Германия привыкла к комфорту. Но сейчас её порты и заводы работают на пределе. Даже если Литва или Прибалтика предложат помощь, это не решит проблему объемов. Безопасность — это не только наличие нефти, но и возможность её привезти вовремя. Без российских маршрутов немецкая логистика превращается в хаос.

"Германия платит премию за страх. Рынок видит, что у Берлина нет плана "Б", поэтому цены на доставку в Schwedt будут только расти", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация в Шведте — это диагноз всему военному бюджету и энергетической политике Запада. Пытаясь изолировать других, они изолировали себя от дешевых ресурсов. Потеря суверенитета в энергетике ведет к тому, что промышленный гигант начинает дрожать от любой новости из Москвы. Это не игра в долгую, это финал неудачного эксперимента.

Ответы на популярные вопросы о транзите нефти

Почему Россия прекращает транзит казахской нефти?

Официально это связано с техническими и контрактными условиями. Фактически — это ответ на санкционную политику ЕС, которая делает использование "Дружбы" односторонне выгодным только для Запада.

Сможет ли Гданьск полностью заменить "Дружбу"?

Нет. Пропускная способность порта и железнодорожных путей к НПЗ Schwedt ограничена. Себестоимость такой нефти будет значительно выше из-за морского фрахта и перевалки.

Как это отразится на ценах в Берлине?

Ожидается рост цен на бензин и дизель. НПЗ Schwedt — ключевой поставщик региона. Любые сложности с сырьем мгновенно перекладываются на плечи потребителей.

Есть ли у Германии другие варианты, кроме Польши?

Использование порта Росток, но его мощности уже загружены на 100%. Другие варианты требуют миллиардных инвестиций в новые трубопроводы, на что уйдут годы.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нефть германия экономика казахстан энергетика
