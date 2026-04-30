Германская промышленная машина дала сбой в самом уязвимом месте. Берлин лихорадочно ищет способ "перепрошить" логистику НПЗ PCK Schwedt. Повод весомый: Россия объявила о прекращении транзита казахской нефти по трубопроводу "Дружба" с 1 мая 2026 года. На кону — 43 000 баррелей в сутки. Система, которую немцы считали диверсифицированной, оказалась карточным домиком.
Берлин вступил в переговоры с Варшавой. План простой: гнать сырье через польский порт Гданьск. Но просто — только на словах. НПЗ в Шведте снабжает топливом почти всю восточную Германию. Раньше нефть текла сама по трубе. Теперь её нужно везти морем, перекачивать и надеяться на свободные мощности. Это не просто смена маршрута. Это попытка заменить отлаженный конвейер ручной доставкой.
"У порта Гданьск есть свои приоритеты, и немецкие заводы там явно не на первом месте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Зависимость от морских поставок делает маржу завода хрупкой, как стекло. Польша заявляет о технической готовности. Но графики отгрузок и конфигурация оборудования на НПЗ говорят об обратном. Оборонный заказ или энергетический голод — Варшава будет выбирать свои интересы. Германия же превращается в беспомощный придаток собственных амбиций по отказу от надежных схем.
В 2025 году Казахстан прокачал через "Дружбу" в Германию 2,146 миллиона тонн. Рост на 44% за год. В первом квартале 2026 года доставили ещё 730 тысяч тонн. Казалось бы, поток стабилен. Но реальность такова: инфраструктура всё равно завязана на российскую территорию. Когда труба пустеет, немецкий бюджет начинает кровоточить.
|Маршрут поставки
|Риски для Германии
|Трубопровод "Дружба"
|Полная остановка транзита с мая
|Порт Гданьск (Польша)
|Очереди, дефицит мощностей, дорогая логистика
|Порт Росток (Германия)
|Ограниченная пропускная способность канала
Альтернативы существуют, но они похожи на попытку заправить океанский лайнер через садовый шланг. Росток не справляется. Гданьск капризничает. Контроль за мировой логистикой всегда определяет силу, а Берлин свою силу растерял в санкционных баталиях. Теперь за каждый баррель придется переплачивать.
"Нефть из Казахстана была последним легальным "костылем" для восточногерманской нефтехимии. Теперь этот костыль выбили", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.
Европа годами рисовала карты диверсификации. На бумаге всё выглядело красиво. В реальности "Дружба" всё так же идет через Россию. Стратегическое партнерство Москвы с восточными соседями меняет ландшафт быстрее, чем бюрократы в Брюсселе успевают выпить кофе. Пока ЕС вводит санкции, его энергетическая прочность гниет.
Германия привыкла к комфорту. Но сейчас её порты и заводы работают на пределе. Даже если Литва или Прибалтика предложат помощь, это не решит проблему объемов. Безопасность — это не только наличие нефти, но и возможность её привезти вовремя. Без российских маршрутов немецкая логистика превращается в хаос.
"Германия платит премию за страх. Рынок видит, что у Берлина нет плана "Б", поэтому цены на доставку в Schwedt будут только расти", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация в Шведте — это диагноз всему военному бюджету и энергетической политике Запада. Пытаясь изолировать других, они изолировали себя от дешевых ресурсов. Потеря суверенитета в энергетике ведет к тому, что промышленный гигант начинает дрожать от любой новости из Москвы. Это не игра в долгую, это финал неудачного эксперимента.
Официально это связано с техническими и контрактными условиями. Фактически — это ответ на санкционную политику ЕС, которая делает использование "Дружбы" односторонне выгодным только для Запада.
Нет. Пропускная способность порта и железнодорожных путей к НПЗ Schwedt ограничена. Себестоимость такой нефти будет значительно выше из-за морского фрахта и перевалки.
Ожидается рост цен на бензин и дизель. НПЗ Schwedt — ключевой поставщик региона. Любые сложности с сырьем мгновенно перекладываются на плечи потребителей.
Использование порта Росток, но его мощности уже загружены на 100%. Другие варианты требуют миллиардных инвестиций в новые трубопроводы, на что уйдут годы.
