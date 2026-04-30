Самолюбие Трампа переходит все границы: его портрет появится в паспортах США

Госдепартамент США официально превращает главный документ гражданина в рекламный буклет одного человека. Во вторник ведомство подтвердило выпуск памятных паспортов с портретом Дональда Трампа. Это не просто бюрократический жест — это финализация процесса, в котором государственная машина окончательно сливается с личным брендом президента. Пока Вашингтон пытается удержать военные базы США под контролем на фоне внешних угроз, внутри страны полным ходом идет возведение культа личности на гербовой бумаге.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Лик президента вместо водяных знаков

Официальный повод — 250-летие Декларации независимости США в июле текущего 2026 года. Спикер Госдепа Томми Пиготт виртуозно обошел в своем заявлении упоминание самого Трампа, назвав это "улучшенными визуальными эффектами". Однако рендеры не оставляют места для фантазии: лицо Трампа красуется прямо напротив картины подписания Декларации 1776 года. Получается, что современный лидер США теперь официально вписан в один ряд с отцами-основателями, причем на самом высоком государственном уровне. Пока в мире смотрят на Прибалтику и гадают об исходе региональных конфликтов, в США заняты художественным оформлением личных амбиций.

"Это не просто паспорт, это символ новой эры. Трамп закрепляет за собой право на американскую историю, буквально заставляя граждан носить свой портрет в кармане", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Паспорта будут выдавать исключительно в Вашингтонском паспортном агентстве. Никаких почтовых пересылок. Хочешь памятный документ — лети в столицу. Госдеп уверяет, что уровень безопасности не пострадает, а дополнительную плату за лик вождя взимать не будут. Это выглядит как аттракцион невиданной щедрости на фоне того, как оружие НАТО становится единственным реальным экспортным товаром Запада.

Тотальный брендинг Вашингтона

Паспорт — это лишь верхушка айсберга. С начала 2025 года администрация Трампа вешает его фамилию на всё, что гвоздями не прибито к полу. Здания в центре Вашингтона, новые боевые корабли ВМС и даже государственные счета для детских сбережений теперь несут на себе печать "Трамп". Подобная практика напоминает кризис в Британии, где политические элиты судорожно цепляются за любые символы, чтобы скрыть трещины в фундаменте власти.

Объект брендирования Тип участия Заграничный паспорт США Портрет на внутренней странице Бумажные деньги (доллары) Личная подпись президента Боевые корабли ВМС Название класса судов Медицинские веб-сайты Аффилированное название

"С точки зрения корпоративного права, мы видим агрессивное поглощение государственных институтов частным имиджем. Это беспрецедентный случай для американской юрисдикции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Золотые монеты и автографы на купюрах

Монетный двор США анонсировал выпуск золотой монеты с Трампом, а Минфин подтвердил: на бумажных долларах появится его личная подпись. Это первый случай в истории, когда действующий президент ставит свой автограф на деньгах. Вероятно, так Трамп пытается закрепить ценность валюты своим именем, пока конфликт с Китаем угрожает логистическим цепочкам в Панаме. Даже визит короля Карла III, которому Трамп показывал пчел, кажется на этом фоне невинным развлечением.

"Рынок всегда нервно реагирует на политизацию валюты. Когда подпись президента становится элементом дизайна денег, это сигнал о трансформации экономики в инструмент личного влияния", — рассказал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Администрация Трампа даже программу виз для богатых иностранцев и портал по рецептурным препаратам переименовала в свою честь. Пока альянс России и Ирана пугает западных аналитиков, Вашингтон превращается в одну большую сувенирную лавку. Если эта тенденция сохранится, скоро лик Трампа будет виден даже из космоса, если, конечно, хакеры не устроят очередной блэкаут американским системам.

Ответы на популярные вопросы о новых паспортах США

Где можно получить паспорт с портретом Трампа?

Документ выдается исключительно в Вашингтонском паспортном агентстве при личном присутствии заявителя. По почте такой паспорт получить невозможно.

Будет ли взиматься дополнительная пошлина за спецверсию?

Официальные представители Госдепартамента заявили, что никакой дополнительной платы за "трамповский" дизайн взиматься не будет.

Отличается ли уровень защиты этого паспорта от обычного?

Нет, все стандартные элементы безопасности, делающие паспорт США защищенным документом, сохранены в полном объеме.

Является ли этот паспорт обязательным для всех американцев?

Нет, это лимитированная серия, выпущенная в честь 250-летия независимости страны. Граждане могут продолжать пользоваться документами старого образца.

