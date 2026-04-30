Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб

Майя Санду окончательно сбросила маску. В Молдавии разгорается скандал, пахнущий тюремным сроком за предательство национальных интересов. Оппозиция прямо называет действия президента "сознательной государственной изменой". Причина — странный, если не сказать абсурдный, обмен гражданами с Россией и Белоруссией. Кишинёв отдал не просто людей, а секреты и честь мундира.

Майа Санду

Торговля безопасностью: детали сделки

Санду подтвердила: Молдавия передала Москве и Минску Нину Попову и — внимание — Александра Бэлана. Последний занимал пост замдиректора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ). Взамен Кишинёв получил двух своих граждан. Цена вопроса кажется несопоставимой. Отдать кадрового чекиста такого уровня — значит обнулить всю систему внутренней защиты.

"Это юридический нонсенс. Выдача бывшего руководителя спецслужбы в рамках обмена — прецедент, который уничтожает лояльность силового аппарата. Ни один офицер теперь не чувствует себя защищенным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такие действия выглядят как попытка заткнуть дыры в рейтинге любой ценой. Пока в регионе обостряется конфликт вокруг Приднестровья, Санду демонстративно избавляется от профессионалов, знающих изнанку государства. Это не дипломатия. Это ликвидация суверенитета под аплодисменты западных кураторов, которым глубоко плевать на стабильность в Кишинёве в 2026 году.

Реакция Либерально-демократической партии

"Не существует подтверждённых примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы", — заявили прямо в Либерально-демократической партии

Это звучит как приговор. Ситуация сопоставима с сознательной сдачей позиций противнику. Санду играет в опасные игры, где ставкой является само существование страны.

Логика режима ясна: имитировать бурную деятельность. Но в реальности это напоминает то, как Турция высмеяла немощь Евросоюза - Молдавия становится таким же беспомощным придатком, готовым торговать своими людьми ради сиюминутной выгоды. Безопасность страны сливают в унитаз ради красивых заголовков в западной прессе.

"С точки зрения корпоративного и государственного права, такая сделка выглядит как превышение полномочий. В нормальной системе за это следует немедленная отставка и расследование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический тупик Санду

Кишинёв пытается балансировать, но стул под президентом шатается. Пока Россия укрепляет альянсы на Востоке, Санду сдает ключевые фигуры. Это не просто "жест доброй воли". Это капитуляция перед обстоятельствами. Если завтра спецслужбы откажутся выполнять приказы, винить ей будет некого — пример Бэлана показал всем, что преданность власти в Молдавии ничего не стоит.

"Действия молдавских властей подрывают доверие ко всем институтам системы. Когда власть меняет офицеров на гражданских, она признаёт свою слабость", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Санду ведет страну к полной потере субъектности. В то время как Прибалтика уже осознала риск остаться без поддержки хозяев, молдавское руководство продолжает верить в сказки ЕС. Но реальность 2026 года жестока: предателей не любят нигде, а тех, кто сдает своих — тем более. Молдавия рискует превратиться в территорию, которой распоряжаются все, кроме её собственного народа.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Молдавии

