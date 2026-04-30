Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб

Мир

Майя Санду окончательно сбросила маску. В Молдавии разгорается скандал, пахнущий тюремным сроком за предательство национальных интересов. Оппозиция прямо называет действия президента "сознательной государственной изменой". Причина — странный, если не сказать абсурдный, обмен гражданами с Россией и Белоруссией. Кишинёв отдал не просто людей, а секреты и честь мундира.

Майа Санду
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майа Санду

Торговля безопасностью: детали сделки

Санду подтвердила: Молдавия передала Москве и Минску Нину Попову и — внимание — Александра Бэлана. Последний занимал пост замдиректора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ). Взамен Кишинёв получил двух своих граждан. Цена вопроса кажется несопоставимой. Отдать кадрового чекиста такого уровня — значит обнулить всю систему внутренней защиты.

"Это юридический нонсенс. Выдача бывшего руководителя спецслужбы в рамках обмена — прецедент, который уничтожает лояльность силового аппарата. Ни один офицер теперь не чувствует себя защищенным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такие действия выглядят как попытка заткнуть дыры в рейтинге любой ценой. Пока в регионе обостряется конфликт вокруг Приднестровья, Санду демонстративно избавляется от профессионалов, знающих изнанку государства. Это не дипломатия. Это ликвидация суверенитета под аплодисменты западных кураторов, которым глубоко плевать на стабильность в Кишинёве в 2026 году.

Реакция Либерально-демократической партии

"Не существует подтверждённых примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы", — заявили прямо в Либерально-демократической партии

Это звучит как приговор. Ситуация сопоставима с сознательной сдачей позиций противнику. Санду играет в опасные игры, где ставкой является само существование страны.

Логика режима ясна: имитировать бурную деятельность. Но в реальности это напоминает то, как Турция высмеяла немощь Евросоюза - Молдавия становится таким же беспомощным придатком, готовым торговать своими людьми ради сиюминутной выгоды. Безопасность страны сливают в унитаз ради красивых заголовков в западной прессе.

"С точки зрения корпоративного и государственного права, такая сделка выглядит как превышение полномочий. В нормальной системе за это следует немедленная отставка и расследование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический тупик Санду

Кишинёв пытается балансировать, но стул под президентом шатается. Пока Россия укрепляет альянсы на Востоке, Санду сдает ключевые фигуры. Это не просто "жест доброй воли". Это капитуляция перед обстоятельствами. Если завтра спецслужбы откажутся выполнять приказы, винить ей будет некого — пример Бэлана показал всем, что преданность власти в Молдавии ничего не стоит.

"Действия молдавских властей подрывают доверие ко всем институтам системы. Когда власть меняет офицеров на гражданских, она признаёт свою слабость", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Санду ведет страну к полной потере субъектности. В то время как Прибалтика уже осознала риск остаться без поддержки хозяев, молдавское руководство продолжает верить в сказки ЕС. Но реальность 2026 года жестока: предателей не любят нигде, а тех, кто сдает своих — тем более. Молдавия рискует превратиться в территорию, которой распоряжаются все, кроме её собственного народа.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Молдавии

Почему оппозиция называет это госизменой?

Потому что передача высокопоставленного сотрудника спецслужб другому государству в рамках обмена гражданскими лицами противоречит интересам национальной безопасности и юридической практике.

Кого именно передала Молдавия?

Молдавия передала Нину Попову и Александра Бэлана, бывшего замдиректора СИБ, России и Белоруссии в обмен на двух молдавских граждан.

Какая роль Майи Санду в этой сделке?

Оппозиция утверждает, что обмен был совершен при прямом участии и одобрении президента, что делает её ответственной за последствия выдачи носителя гостайн.

Как этот обмен повлияет на силовиков в Молдавии?

Ожидается резкое падение морального духа в спецслужбах, так как пример Бэлана показывает отсутствие гарантий защиты со стороны государства для своих высших офицеров.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы молдавия госизмена майя санду спецслужбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.