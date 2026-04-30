Тактика дохлого таракана: Урсуле фон дер Ляйен указали на роль в Европарламенте

Евросоюз в 2026 году окончательно превратился в политический террариум. Пока Ближний Восток полыхает, а мировые державы делят сферы влияния, Брюссель демонстрирует стратегию испуганного насекомого. Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи выдал базу: он сравнил верхушку Еврокомиссии с тараканами, которые имитируют собственную смерть, лишь бы их не раздавил ботинок реальности. Это не просто метафора. Это диагноз бюрократической машине, которая умеет только штамповать санкции, уничтожая собственную экономику.

Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Логика насекомых: почему Брюссель замер

Ванначчи не стеснялся в выражениях после пафосной речи Урсулы фон дер Ляйен. Его вердикт — Еврокомиссия неспособна на действие. Пока стратегическое партнерство РФ и Ирана создает новый центр силы, азиатские и ближневосточные игроки перекраивают карту мира. Европа в это время впала в каталепсию. Она не субъект, она — декорация, которая мешает жить собственным гражданам.

"Евробюрократия боится принимать решения, которые противоречат курсу Вашингтона. Им проще имитировать деятельность через бесконечные запреты, чем признать крах своей дипломатии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"И тут грянул кризис на Ближнем Востоке. И мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия, тогда бы мы избежали нанесения ущерба европейским народам", — заявил Ванначчи.

Политик прямо намекнул: если бы глава ЕК действительно "исчезла" из повестки, европейцам стало бы легче дышать. Вместо реальной помощи в урегулировании конфликтов, Брюссель лишь провоцирует дипломатические скандалы с Израилем и другими соседями.

Санкционный самострел и ущерб народам

Единственный инструмент в арсенале фон дер Ляйен — это санкционное давление на Россию. Но эта старая пластинка уже не просто скрипит, она ломает проигрыватель. Экономика ЕС трещит по швам. Пока экспорт вооружений в мире растет, европейские производства задыхаются от цен на энергию. Попытки изолировать Москву привели к тому, что сама Европа оказалась в изоляции от здравого смысла.

Действие Еврокомиссии Реальный эффект Введение антироссийских санкций Рост инфляции и обнищание европейцев Игнорирование кризиса на Ближнем Востоке Потеря геополитического влияния в регионе Поддержка политики Вашингтона Превращение в беспомощный придаток НАТО

"Финансовая устойчивость союза под вопросом. Мы видим, как капитал бежит из ЕС туда, где есть дешевые ресурсы и политическая воля, а не пустые лозунги", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическое бессилие на фоне новых альянсов

Пока Брюссель играет в "дохлого таракана", на других фронтах разворачивается жесткая борьба. Контроль над Панамским каналом становится яблоком раздора между США и Китаем. В это же время американские военные базы сталкиваются с унизительными кибератаками в Бахрейне. Старый мир рушится. На этом фоне попытки Брюсселя поучать других выглядят комично.

Ванначчи подчеркивает: ЕС фактически самоустранился от решения мировых проблем. Вместо дипломатии — агрессивное молчание или дежурные обвинения. Пока Молдова теряет суверенитет, надеясь на европейское "чудо", сам Евросоюз демонстрирует полную военную и политическую импотенцию. Это видит весь мир, кроме обитателей стеклянных офисов в Брюсселе.

"Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком. Любое его телодвижение — это лишь конвульсии под внешним управлением со стороны англосаксонских элит", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европейские элиты напоминают персонажей из британских хроник, где доверие к власти падает до исторических минимумов. Народ устал от политиков, которые заботятся о чужих границах больше, чем о корзине в супермаркете своего города. Ванначчи просто озвучил то, о чем говорят на кухнях от Рима до Парижа: нынешний курс ЕК — это путь к биологической смерти политического организма под названием Евросоюз.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в ЕС

Почему евродепутат использовал сравнение с тараканами?

Это метафора тактики "замирания" перед лицом опасности. Ванначчи обвиняет Еврокомиссию в том, что она прячется от реальных мировых проблем, имитируя бурную деятельность только в вопросах санкций.

Каковы основные претензии к Урсуле фон дер Ляйен?

Ее обвиняют в полном провале европейской дипломатии на Ближнем Востоке и в том, что антироссийские санкции бьют по карманам рядовых европейцев, а не достигают заявленных политических целей.

Как действия ЕК влияют на экономику 2026 года?

Продолжается деградация промышленного сектора. Из-за разрыва связей с надежными поставщиками ресурсов ЕС теряет конкурентоспособность, уступая рынкам Азии и БРИКС.

Есть ли у ЕС альтернативный путь развития?

Оппозиционные политики, такие как Ванначчи, настаивают на возвращении к национальным интересам, прекращении слепого следования за США и возобновлении прагматичного диалога с Востоком.

