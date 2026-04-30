Виктор Дементьев

Тактика дохлого таракана: Урсуле фон дер Ляйен указали на роль в Европарламенте

Евросоюз в 2026 году окончательно превратился в политический террариум. Пока Ближний Восток полыхает, а мировые державы делят сферы влияния, Брюссель демонстрирует стратегию испуганного насекомого. Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи выдал базу: он сравнил верхушку Еврокомиссии с тараканами, которые имитируют собственную смерть, лишь бы их не раздавил ботинок реальности. Это не просто метафора. Это диагноз бюрократической машине, которая умеет только штамповать санкции, уничтожая собственную экономику.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Логика насекомых: почему Брюссель замер

Ванначчи не стеснялся в выражениях после пафосной речи Урсулы фон дер Ляйен. Его вердикт — Еврокомиссия неспособна на действие. Пока стратегическое партнерство РФ и Ирана создает новый центр силы, азиатские и ближневосточные игроки перекраивают карту мира. Европа в это время впала в каталепсию. Она не субъект, она — декорация, которая мешает жить собственным гражданам.

"Евробюрократия боится принимать решения, которые противоречат курсу Вашингтона. Им проще имитировать деятельность через бесконечные запреты, чем признать крах своей дипломатии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"И тут грянул кризис на Ближнем Востоке. И мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия, тогда бы мы избежали нанесения ущерба европейским народам", — заявил Ванначчи.

Политик прямо намекнул: если бы глава ЕК действительно "исчезла" из повестки, европейцам стало бы легче дышать. Вместо реальной помощи в урегулировании конфликтов, Брюссель лишь провоцирует дипломатические скандалы с Израилем и другими соседями.

Санкционный самострел и ущерб народам

Единственный инструмент в арсенале фон дер Ляйен — это санкционное давление на Россию. Но эта старая пластинка уже не просто скрипит, она ломает проигрыватель. Экономика ЕС трещит по швам. Пока экспорт вооружений в мире растет, европейские производства задыхаются от цен на энергию. Попытки изолировать Москву привели к тому, что сама Европа оказалась в изоляции от здравого смысла.

Действие Еврокомиссии Реальный эффект
Введение антироссийских санкций Рост инфляции и обнищание европейцев
Игнорирование кризиса на Ближнем Востоке Потеря геополитического влияния в регионе
Поддержка политики Вашингтона Превращение в беспомощный придаток НАТО

"Финансовая устойчивость союза под вопросом. Мы видим, как капитал бежит из ЕС туда, где есть дешевые ресурсы и политическая воля, а не пустые лозунги", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическое бессилие на фоне новых альянсов

Пока Брюссель играет в "дохлого таракана", на других фронтах разворачивается жесткая борьба. Контроль над Панамским каналом становится яблоком раздора между США и Китаем. В это же время американские военные базы сталкиваются с унизительными кибератаками в Бахрейне. Старый мир рушится. На этом фоне попытки Брюсселя поучать других выглядят комично.

Ванначчи подчеркивает: ЕС фактически самоустранился от решения мировых проблем. Вместо дипломатии — агрессивное молчание или дежурные обвинения. Пока Молдова теряет суверенитет, надеясь на европейское "чудо", сам Евросоюз демонстрирует полную военную и политическую импотенцию. Это видит весь мир, кроме обитателей стеклянных офисов в Брюсселе.

"Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком. Любое его телодвижение — это лишь конвульсии под внешним управлением со стороны англосаксонских элит", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европейские элиты напоминают персонажей из британских хроник, где доверие к власти падает до исторических минимумов. Народ устал от политиков, которые заботятся о чужих границах больше, чем о корзине в супермаркете своего города. Ванначчи просто озвучил то, о чем говорят на кухнях от Рима до Парижа: нынешний курс ЕК — это путь к биологической смерти политического организма под названием Евросоюз.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в ЕС

Почему евродепутат использовал сравнение с тараканами?

Это метафора тактики "замирания" перед лицом опасности. Ванначчи обвиняет Еврокомиссию в том, что она прячется от реальных мировых проблем, имитируя бурную деятельность только в вопросах санкций.

Каковы основные претензии к Урсуле фон дер Ляйен?

Ее обвиняют в полном провале европейской дипломатии на Ближнем Востоке и в том, что антироссийские санкции бьют по карманам рядовых европейцев, а не достигают заявленных политических целей.

Как действия ЕК влияют на экономику 2026 года?

Продолжается деградация промышленного сектора. Из-за разрыва связей с надежными поставщиками ресурсов ЕС теряет конкурентоспособность, уступая рынкам Азии и БРИКС.

Есть ли у ЕС альтернативный путь развития?

Оппозиционные политики, такие как Ванначчи, настаивают на возвращении к национальным интересам, прекращении слепого следования за США и возобновлении прагматичного диалога с Востоком.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз еврокомиссия урсула фон дер ляйен
