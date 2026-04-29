Любовь Степушова

Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала

Контроль за мировой логистикой определяет силу державы. Не только Ормузский пролив находится в центре войны, скоро там же может оказаться Панамский канал.

Панамский канал
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вашингтон принудил Панаму к разрыву отношений с Китаем

США и ряд латиноамериканских стран (Боливия, Коста-Рика, Гайана, Парагвай, Тринидад и Тобаго) выпустили совместное заявление, осуждающее "экономическое давление" Китая на Панаму.

"Суверенитет нашего полушария не подлежит обсуждению. Мы глубоко обеспокоены целенаправленным экономическим давлением со стороны Китая после решения о терминалах Бальбоа и Кристобаль. Мы солидарны с Панамой. Любые попытки подорвать суверенитет Панамы являются угрозой для всех нас", написал госсекретарь Марко Рубио в соцсети.

С приходом к власти Дональда Трампа Вашингтон стал рассматривать присутствие китайских компаний в ключевых точках Панамского канала как угрозу национальной безопасности. Была поставлена задача вытеснить Китай из управления каналом. Под угрозой его оккупации американцами правительство Панамы провело его аудит, и 29 января Верховный суд Панамы признал неконституционным контракт с гонконгским холдингом CK Hutchison, который управлял этими портами почти 30 лет.

Временное управление портом Бальбоа было передано датской компании Maersk (APM Terminals), а портом Кристобаль — MSC (через Terminal Investment Limited).

Ответные меры Пекина против Панамы

Пекин расценил это как политическое давление. Компания CK Hutchison подала иск в международный арбитраж против Панамы, требуя возмещения ущерба в размере более 2 млрд долл., обвинив власти в незаконном захвате собственности. А китайские власти начали массовые задержания и внеплановые инспекции судов под панамским флагом в своих водах. Эти действия ударили по крупнейшему в мире судовому регистру (Панама получает от этого огромные доходы).

Панама была одной из первых стран Центральной и Южной Америки, принявших участие в проектах китайской инициативы "Один пояс, один путь". Туда китайцы вложили более 5 млрд. долл — в горнодобывающую промышленность, телекоммуникации, логистику и строительство. Китайские компании реализовывали такие проекты как высокоскоростная железная дорога Панама-Сити — Дэвид-Сити (450 км) стоимостью 4 млрд долл., газовая электростанция ​​стоимостью 1 млрд долл., круизный терминал на полуострове Амадор, а также строительство четвертого моста через Панамский канал стоимостью 1,4 млрд долл. На текущий момент большинство из этих проектов частично либо полностью приостановлены.

Для Пекина предательство Панамы является поражением и уроком одновременно. Не всегда деньги решают всё, надо поддерживать суверенитет партнёров.

Тем не менее, эксперты отмечают ускорение темпов ухода судовладельцев из панамской юрисдикции во второй половине марта в связи с предпринятой блокадой судов под панамским флагом. Аресты судов длятся от 1 до 4 дней, что срывает графики и резко увеличивает расходы судовладельцев. Если США не помогут финансово, то без деэскалации и через 2-3 года они начнут массово менять флаг, что подорвет доходы бюджета Панамы.

Возможен ли военный конфликт между Китаем и США в споре за Панамский канал

Военный конфликт маловероятен сегодня, так как Китая нет в Западном полушарии военных баз или флота, способного бросить вызов ВМС США. Как всегда Пекин будет играть вдолгую, изматывая бывшего союзника финансово, чтобы заставить его вернуться к переговорам после возможной смены власти.

С другой стороны, если США решат конвоировать суда под панамским флагом для защиты от "произвола китайских инспекторов", то это может привести к столкновениям уже у берегов Китая. А сейчас это очень некстати в связи с событиями на Ближнем Востоке. Поэтому, скорее всего, стороны будут пока "воевать" дипломатически, пошлинами и арбитражными исками. Но коалиция у США пока слабенькая, чтобы устрашить Китай. Гиганты Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Чили) завязаны на Пекин гораздо больше и не готовы идти на конфронтацию с ним. Поэтому конфликт с Китаем у США в регионе будет нарастать.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

