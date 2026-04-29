Пчёлы как оружие: Трамп показал Карлу III улей у Белого дома

Британский монарх Карл III приехал в США, чтобы навести порядок в общем англосаксонском доме, но Трамп показал ему процветающий американский пчелиный улей.

Пчелы и королева в улье

Карл III направлен глобалистами в Вашингтон надавить на Трампа

Британская королевская семья — это мощнейший инструмент "мягкой силы". Визит Карла III в США был призван продвинуть британские дипломатические и экономические интересы, так как политики в Лондоне умудрились с Трампом вдрызг разругаться. Король не обладает реальной властью, но служит "точкой сборки" англосаксов и элит в их бывших колониях, находясь над партийными и другими спорами.

Во время своего выступления в Конгрессе США 28 апреля Карл призвал американских законодателей к "непоколебимой решимости" в поддержке Украины. Король упомянул совместную борьбу США и Британии в мировых войнах и после событий 11 сентября, вспомнив активацию 5-й статьи НАТО и проводя аналогию с сегодняшней необходимостью "защищать Украину".

Он также упомянул о последствиях изменения климата, заявив, что миру необходимо "решить проблему разрушения важнейших природных систем, которая угрожает гораздо большему, чем гармония и основополагающее разнообразие природы". То есть затронул темы, на которые Дональд Трамп смотрит совсем в другом ключе.

Улей в виде Белого дома — ответ Трампа Карлу

Президент США не сделал никаких публичных заявлений о пересмотре своего курса и перевел фокус своего выступления на ужине на другие темы. Он заявил, что Карл якобы полностью поддерживает его позицию по Ирану, имея в виду недопущение появления у него ядерного оружия.

Трамп также использовал авторитет монарха в англосаксонском мире для троллинга демократов с их протестами "Нет королям", опубликовав совместное фото с подписью "Два короля". Поиздевался он и над Карлом, так как в качестве почётного караула вывел "солдат-победителей" войны за независимость от Британии.

Трамп также не случайно показал Карлу пчелиный улей возле Белого дома и в виде этого дома. По традиции британского двора, королевский пчеловод должен официально "сообщить пчелам" о любом серьезном изменении в королевской семье: смерти, браке, новом хозяине дома. Если этого не сделать, то улей (как символ единства империи) может покинуть дом. Так королевский пчеловод и сделал после смерти королевы Елизавета II в 2022 году. Он сказал: "Королева умерла. Да здравствует король".

Трамп, подведя Карла у улью, проделал свой ритуал "сообщения пчелам": "Теперь я король, и британская корона больше не имеет власти над Америкой".

Пересидеть Трампа можно, но нельзя вернуться к прежней политике

Глобалисты, которых представляет Карл, будут спонсировать Украину до новых президентских выборов в США, то есть ещё три года, чтобы потом попытаться взять реванш и нанести "стратегическое поражение" России. Однако "пересидеть" Трампа — это ненадёжная стратегия, так как фронт СВО не будет стоять на месте. И даже если демократы вернутся к власти в 2029 году, возврат к прежней помощи Киеву вряд ли будет возможен по экономическим причинам. К тому же Демократическая партия сейчас сама находится в процессе трансформации, добрая её половина поддерживает внешнюю политику MAGA (нет войнам).

Демократам будет сложно политически обосновывать избирателям возобновление полномасштабной помощи Киеву или резкое увеличение военных расходов — и если наступит перемирие (зачем разрушать хрупкий мир), и если война на Украине продлится (дефицит бюджета не позволит).

