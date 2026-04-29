Любовь Степушова

Пчёлы как оружие: Трамп показал Карлу III улей у Белого дома

Британский монарх Карл III приехал в США, чтобы навести порядок в общем англосаксонском доме, но Трамп показал ему процветающий американский пчелиный улей.

Пчелы и королева в улье
Пчелы и королева в улье

Карл III направлен глобалистами в Вашингтон надавить на Трампа

Британская королевская семья — это мощнейший инструмент "мягкой силы". Визит Карла III в США был призван продвинуть британские дипломатические и экономические интересы, так как политики в Лондоне умудрились с Трампом вдрызг разругаться. Король не обладает реальной властью, но служит "точкой сборки" англосаксов и элит в их бывших колониях, находясь над партийными и другими спорами.

Во время своего выступления в Конгрессе США 28 апреля Карл призвал американских законодателей к "непоколебимой решимости" в поддержке Украины. Король упомянул совместную борьбу США и Британии в мировых войнах и после событий 11 сентября, вспомнив активацию 5-й статьи НАТО и проводя аналогию с сегодняшней необходимостью "защищать Украину".

Он также упомянул о последствиях изменения климата, заявив, что миру необходимо "решить проблему разрушения важнейших природных систем, которая угрожает гораздо большему, чем гармония и основополагающее разнообразие природы". То есть затронул темы, на которые Дональд Трамп смотрит совсем в другом ключе.

Улей в виде Белого дома — ответ Трампа Карлу

Президент США не сделал никаких публичных заявлений о пересмотре своего курса и перевел фокус своего выступления на ужине на другие темы. Он заявил, что Карл якобы полностью поддерживает его позицию по Ирану, имея в виду недопущение появления у него ядерного оружия.

Трамп также использовал авторитет монарха в англосаксонском мире для троллинга демократов с их протестами "Нет королям", опубликовав совместное фото с подписью "Два короля". Поиздевался он и над Карлом, так как в качестве почётного караула вывел "солдат-победителей" войны за независимость от Британии.

Трамп также не случайно показал Карлу пчелиный улей возле Белого дома и в виде этого дома. По традиции британского двора, королевский пчеловод должен официально "сообщить пчелам" о любом серьезном изменении в королевской семье: смерти, браке, новом хозяине дома. Если этого не сделать, то улей (как символ единства империи) может покинуть дом. Так королевский пчеловод и сделал после смерти королевы Елизавета II в 2022 году. Он сказал: "Королева умерла. Да здравствует король".

Трамп, подведя Карла у улью, проделал свой ритуал "сообщения пчелам": "Теперь я король, и британская корона больше не имеет власти над Америкой".

Пересидеть Трампа можно, но нельзя вернуться к прежней политике

Глобалисты, которых представляет Карл, будут спонсировать Украину до новых президентских выборов в США, то есть ещё три года, чтобы потом попытаться взять реванш и нанести "стратегическое поражение" России. Однако "пересидеть" Трампа — это ненадёжная стратегия, так как фронт СВО не будет стоять на месте. И даже если демократы вернутся к власти в 2029 году, возврат к прежней помощи Киеву вряд ли будет возможен по экономическим причинам. К тому же Демократическая партия сейчас сама находится в процессе трансформации, добрая её половина поддерживает внешнюю политику MAGA (нет войнам).

Демократам будет сложно политически обосновывать избирателям возобновление полномасштабной помощи Киеву или резкое увеличение военных расходов — и если наступит перемирие (зачем разрушать хрупкий мир), и если война на Украине продлится (дефицит бюджета не позволит).

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Весна бьет по кошачьим легким: приступ астмы может начаться даже у домашнего питомца
В Госдуме оценили идею сократить новогодние каникулы ради майских праздников
Вторичка выдержала удар спроса: цены не рухнули из-за решения миллионов владельцев
От очередей к сервису: логистика маркетплейсов на Чукотке требует кардинальных реформ
Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Сейчас читают
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Еда и рецепты
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Еда и рецепты
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Пчёлы как оружие: Трамп показал Карлу III улей у Белого дома Любовь Степушова
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Забытая мощь из СССР: 5 упражнений, которые сделают из вас атлета без дорогих абонементов
Роковой выбор в спортзале: главная причина по которой лишние килограммы стоят на месте годами
Пчёлы как оружие: Трамп показал Карлу III улей у Белого дома
Вторичка выдержала удар спроса: цены не рухнули из-за решения миллионов владельцев
14 лет управления: как региональный директор Победы выстраивает систему роста руководителей
Смерть джинсовым шортам :эта соблазнительная вещь из спальни стала паролем в мир высшей моды
Конец эпохи мезима: простая пропорция на тарелке намертво блокирует вред от мангала
От очередей к сервису: логистика маркетплейсов на Чукотке требует кардинальных реформ
Тайные правила РЖД: одна ошибка при покупке билета лишает человека тишины на все время пути
Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
