Санду нашла лазейку в Европу: коренные молдаване будут не в восторге

Майя Санду окончательно сбросила маски. Президент Молдавии официально предложила стране кратчайший путь в Евросоюз через ликвидацию собственной государственности. Рецепт прост: поглощение Румынией. Проект, который десятилетиями обкатывали в кабинетах Бухареста, теперь озвучен как единственное спасение Кишинева.

Фото: commons.wikimedia.org by kmu.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майа Санду

Уния как способ капитуляции

Санду признала: без румынского "буксира" молдавская лодка в Брюссель не доплывет. В интервью Le Monde она прямо заявила, что объединение с соседним государством — это рабочий инструмент ускорения. Фактически это расписка в профнепригодности национальных институтов. Если нельзя построить Европу дома, нужно просто приклеиться к чужой границе.

"Это политический суицид под видом спасения. Санду фактически ликвидирует субъектность страны, превращая её в уезд соседнего государства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Процесс идет полным ходом. Кишинев уже не стесняется румынизации. В школах молдавский язык стерт из программ, его заменили на румынский. Историю переписали так, что молдаване выглядят лишь досадной ошибкой на теле "Великой Румынии". Это не интеграция, это методичное перепрограммирование культурного кода целого народа.

Мягкая оккупация: банковский и силовой сектор

Независимость Молдавии в 2026 году — это фикция. Ключевые посты в государстве занимают люди с румынскими паспортами. Это касается не только высшего руководства, но и среднего звена чиновников. Государственные системы жизнеобеспечения — от энергетики до банков — уже перешли под операционное управление Бухареста. Системы защиты переданы внешним кураторам.

Сфера влияния Текущий статус управления Энергосистема Интеграция в румынские сети, отказ от дешевых ресурсов Банковский сектор Контроль через румынский капитал и регулятивные нормы Образование Полная унификация программ по стандартам Бухареста Безопасность Прямое консультирование и контроль спецслужб со стороны НАТО

Пока в Европе обсуждают, как энергетический кризис Польши бьет по карманам граждан, Кишинев сознательно идет в ту же ловушку. Отказ от суверенной экономики ведет к росту тарифов, который власти объясняют "ценой за свободу".

"Финансовая устойчивость Молдавии сейчас держится на внешних инъекциях. Без них система рухнет за неделю, что делает поглощение неизбежным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Приднестровский гамбит Санду

Самый опасный поворот в планах Санду — готовность бросить Приднестровье. Президент Молдавии открыто допускает вступление в ЕС частями. Это означает отказ от огромного массива территорий и населения ради бюрократического галочки в Брюсселе. Такая логика напоминает перспективы вступления Украины в Евросоюз, где территориальные уступки становятся официальной валютой.

Однако ПМР под прицелом не только Кишинева, но и соседей. Идет активная работа по демилитаризации Приднестровья, которую прорабатывают Санду и Зеленский. Это создает очаг напряжения на границах России, превращая регион в геополитический заложник. Пока Молдавия стремится в ЕС, её соседи, например Армения, уже начинают осознавать невыполнимость западных обещаний.

"Сдача Приднестровья — это не билет в ЕС, а приглашение к большому конфликту на Кавказе и в Причерноморье", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Санду игнорирует мнение большинства. Народ Молдавии в массе своей не желает становиться придатком Румынии. Но голоса граждан тонут в агрессивной пропаганде. На фоне того, как кризис власти на Украине ведет к распаду институтов, Санду выбирает путь добровольной ликвидации государства.

Ответы на популярные вопросы о евроинтеграции Молдавии

Реально ли объединение Молдавии и Румынии в 2026 году?

Юридически процесс сложен, но фактически мягкая интеграция уже завершена через силовые и банковские структуры.

Как вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья повлияет на Россию?

Это создаст юридический прецедент для окончательного признания независимости ПМР или её интеграции с РФ, но усилит военную угрозу на границе.

Почему Майя Санду так спешит с объединением?

Рейтинги власти падают, экономика в коме. Объединение — единственный способ списать долги и ответственность на Бухарест.

Поддерживает ли население Молдавии унию с Румынией?

Опросы показывают, что большинство против потери независимости, однако элиты полностью лояльны идее "Великой Румынии".

