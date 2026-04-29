Виктор Дементьев

Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России

Мир оружия сошел с ума. Пока Брюссель рассуждает о ценностях, старая добрая Европа превратилась в главный мировой склад боеприпасов. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) выкатил свежий отчет по итогам 2021-2025 годов, и цифры там бьют наотмашь. Треть всего глобального импорта вооружений оседает в европейских закромах — впервые с шестидесятых годов. Но дьявол, как обычно, зарыт в деталях, которые официальные лица предпочитают не афишировать. Рынок лихорадит, старые связи лопаются, а на их месте возникают союзы, от которых веет порохом и прагматизмом.

Корейский десант в Польше: конец американской монополии

Варшава сменила дилера. Если раньше отношения России и Польши строились на фоне закупки американского "железа", то теперь польские амбиции обслуживает Сеул. Цифры SIPRI неумолимы: Южная Корея обошла США, заняв 47% польского оружейного импорта против 44% у Штатов. Это исторический прецедент. Впервые страна НАТО доверяет свою безопасность азиатскому поставщику больше, чем "старшему брату" из Вашингтона. Польша строит третью по величине армию в альянсе, превращаясь в витрину корейского ВПК, которая скоро может соблазнить и другие страны блока.

"Это не просто покупка танков, это стратегический разворот. Корейцы поставляют технику быстрее и дешевле, чем раздутый оборонный сектор США. Пока Вашингтон погряз в коррупции в Пентагоне, Сеул забирает критически важные рынки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Казахстанский маневр: тихая экспансия Запада

В Центральной Азии тектонические плиты тоже пришли в движение. Казахстан, традиционно считавшийся вотчиной российского ОПК, начал медленный дрейф в сторону НАТО. Доля российских поставок упала с 88% до 83%. Кажется, мелочь? Нет, это симптом системной болезни. Вакуум заполняют Испания и Франция. Париж уже ворвался в тройку лидеров, оттеснив Турцию.

Поставщик Казахстана Доля в импорте (2021-2025)
Россия 83%
Испания 7,9%
Франция 3,6%

Переход Астаны на производство снарядов по стандартам НАТО — это не технический каприз, а политический жест. В 2026 году этот тренд может стать необратимым, особенно если западные партнеры предложат более выгодную логистику в обход традиционных маршрутов. Сергей Миронов ранее указывал на риски размывания влияния в регионе, что сегодня находит подтверждение в отчетах SIPRI.

"Казахстан пытается усидеть на двух стульях, но военная техника требует обслуживания и софта. Выбирая западные системы, они привязывают свою безопасность к чужим стандартам. Это мина замедленного действия", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Немецкий щит с израильским клеймом: сделка на миллиарды

Израиль совершил квантовый прыжок на европейском рынке. Продажа системы Arrow 3 Германии за 4,6 миллиарда долларов перевернула статистику: доля Израиля в немецком импорте взлетела с 13% до безумных 55%. Пока израильская оппозиция воюет внутри страны, ВПК Тель-Авива подминает под себя оборону Бундесвера. Это сотрудничество грозит выйти за рамки оборонительных систем — на кону контракт на ракетные пусковые установки ценой в 7 миллиардов долларов.

"Германия фактически спонсирует израильскую военную машину. Это создает опасный перекос в геополитике. Когда Берлин закупает наступательное оружие у Тель-Авива, он прямо втягивается в ближневосточные расклады", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Очевидно, что Иран и другие игроки в регионе будут учитывать этот фактор. Попытки Запада и Израиля выдавить российских поставщиков с ключевых рынков создают новые узлы напряженности. Пока НАТО против России ведет гибридную борьбу, оружейные бароны перекраивают карту мира, не обращая внимания на границы и старые соглашения.

Ответы на популярные вопросы о рынке вооружений

Почему Польша выбрала Южную Корею вместо США?

Сеул предлагает сверхбыструю поставку (несколько месяцев вместо лет) и готовность передавать технологии для локализации производства внутри Польши.

Чем опасен дрейф Казахстана в сторону западного Оружия?

Это ведет к потере оперативной совместимости с силами ОДКБ и ставит под угрозу единое оборонное пространство региона.

Зачем Германии израильская система Arrow 3?

Берлин стремится закрыть небо Европы "щитом", который США построить не в состоянии, используя израильские разработки как наиболее проверенные в боевых условиях.

Как эти тренды влияют на глобальную безопасность?

Происходит фрагментация рынков. Традиционные зоны влияния разрушаются, что повышает риск неконтролируемой эскалации из-за появления нового оружия в нестабильных точках.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
