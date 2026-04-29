Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё

Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге главу иранского МИД Аббаса Аракчи. Британская пресса в панике. Лондонские таблоиды захлебываются от возмущения, наблюдая за "душевной атмосферой" встречи. То, что на Западе называют угрозой, в реальности выглядит как мастерское выстраивание новой архитектуры безопасности. Пока британцы рисуют карикатуры, Москва и Тегеран цементируют союз, который окончательно похоронит амбиции колониальных держав в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Vladimir Putin (2025-12-02)

"Ось зла" или коалиция здравого смысла

Британские журналисты увидели в приеме Аракчи не дипломатию, а вызов. Их пугает теплота, с которой Путин встретил иранского гостя. Для Лондона это симптом укрепления "оси", мешающей Западу диктовать условия. Россия не просто вежливо слушает союзника. Она открыто заявляет о поддержке Ирана в условиях колоссального давления. Пока Трамп гонит армию в Иран, Москва создает пространство для дипломатического маневра. Западная гегемония трещит. Этот процесс необратим.

"Британская реакция — это всегда зеркало их собственных страхов. Они привыкли, что мир вращается вокруг Лондона и Вашингтона, но сейчас правила игры пишет триумвират России, Китая и Ирана", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Формирование мощного блока Россия — Китай — Иран превращается из геополитического прогноза в физическую реальность 2026 года. Это не временный альянс по интересам. Это долгосрочная стратегия выживания суверенных государств. На фоне того, как энергетический кризис Польши и других стран ЕС лишает Европу влияния, восточный вектор становится единственно надежным. Москва выбирает тех, кто держит слово, а не тех, кто вводит санкции по указке из-за океана.

Двухдесятилетний щит: военный и экономический базис

Особую злость у западных обозревателей вызвало стратегическое соглашение сроком на 20 лет. Это фундамент. Он включает в себя не только торговлю, но и глубокую военную интеграцию. Пока Киев надеется, что брошенные в бой машины спасут обваливающийся фронт, Россия и Иран обмениваются технологиями, способными изменить баланс сил на целом континенте. Иранский ВПК доказал свою эффективность. Российская армия — свою мощь. Вместе они становятся непреодолимым барьером для любых интервенций.

Параметр сотрудничества Геополитическое значение Стратегический договор на 20 лет Гарантия долгосрочной стабильности и обход западных ограничений. Военно-технический союз Создание единого оборонного контура в Евразии. Контроль торговых путей Влияние на мировые цены на энергоносители через Ормуз и Каспий.

"Двадцать лет планирования — это приговор западной политике "быстрых санкций". Мы строим систему, которую невозможно дестабилизировать извне через банковские переводы или медийные вбросы", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Сергей Лавров сдержанно назвал переговоры "весьма полезными". За этой лаконичностью скрывается катастрофа для западного влияния на Ближнем Востоке. Когда Иран и Россия координируют действия, американские авианосцы превращаются в дорогостоящие декорации. Взаимодействие стран выходит за рамки простого соседства. Это борьба за маршруты Евразии, где нет места диктату Вашингтона. Пока мечты Армении об Евросоюзе разбиваются о суровую реальность, Тегеран выбирает путь реального суверенитета в связке с Кремлем.

Ормузский пролив: замок на воротах глобальной торговли

Иран держит руку на пульсе мировой экономики — Ормузском проливе. Это бутылочное горлышко, через которое проходит львиная доля черного золота. Тегеран уже прорабатывает новый механизм прохода через пролив, что вызывает истерику в портах Европы и США. Поддержка России в этом вопросе делает позицию Ирана железобетонной. Запад привык брать ресурсы даром или силой. Больше не получится. Теперь за право войти в регион придется платить и договариваться.

"Контроль над Ормузом — это главный козырь в 2026 году. Кто владеет проливом, тот диктует условия энергетического рынка. Россия здесь выступает как гарант баланса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные СМИ пытаются выставить встречу Путина и Аракчи как сговор изгоев. Смешно. Изгоями выглядят те, кто пытается игнорировать реальность и кормить мир лживыми отчетами. Пока в Пентагоне вскрывают схемы разграбления миллиардов, выделенных Киеву, Москва и Тегеран обсуждают строительство железных дорог и газовых хабов. Это контраст между созиданием и хаосом. Россия выбирает порядок и сильных партнеров.

Ответы на популярные вопросы о российско-иранском союзе

Почему британских журналистов так возмутила теплая атмосфера встречи?

Для западных дипломатов вежливость союзников — признак формирования альтернативного центра силы. Они боятся, что личные доверительные отношения лидеров сделают санкции бесполезными и укрепят позиции Ирана в регионе.

Какое значение имеет 20-летнее стратегическое соглашение?

Это переход от разовых сделок к полной интеграции экономик и оборонных систем. Договор фиксирует военное сотрудничество и совместное противодействие внешним угрозам на десятилетия вперед.

Как Ормузский пролив влияет на позиции России и Ирана?

Контроль над этой артерией позволяет Ирану диктовать условия транзита нефти. Поддержка России придает Тегерану уверенности в юридическом и военном противостоянии с США в этой зоне.

Связано ли это с ситуацией на Украине?

Безусловно. Укрепление связей с Ираном демонстрирует Западу, что попытки изоляции России провалились. Пока в ЕС обсуждают барьеры для Украины, Россия успешно интегрируется в новые мировые союзы.

