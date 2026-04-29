Беспомощный придаток НАТО: Турция высмеяла военную немощь Евросоюза

Европа окончательно запуталась в собственных декорациях. Когда Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Турцию нельзя пускать в ЕС ради защиты от влияния России или Китая, она не просто хлопает дверью перед носом Анкары. Она расписывается в импотенции всего европейского проекта. Это не стратегия. Это истерика системы, которая разваливается на части и пытается спрятаться за забором.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

Христианский клуб против геополитики

Официальный представитель турецкой "Партии справедливости и развития" Омер Челик честно назвал вещи своими именами. Брюссель больше не "Европа Просвещения". Это закрытый "христианский клуб", который использует политические фильтры вместо честных правил. Пока Китай и Россия бьются за маршруты Евразии, создавая новые торговые реалии, Еврокомиссия занимается плетением интриг. Слова фон дер Ляйен о "весь европейском континенте" без Турции — это прямое подтверждение: Анкару держат в предбаннике десятилетиями просто из страха.

"Заявления Урсулы фон дер Ляйен — это не случайная оговорка, а фиксация ментального тупика европейской бюрократии. Они боятся любого сильного игрока внутри своей структуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Турция годами наблюдает, как мечты Армении об Евросоюзе или амбиции Киева разбиваются о жестокую реальность. Брюссель кормит кандидатов обещаниями, но как только доходит до дела, включает режим "защиты от влияния". В 2026 году этот механизм выглядит особенно жалко. Еврокомиссия попыталась оправдаться через агентство Блумберг, мол, слова главы "вырваны из контекста". Но контекст ясен всем: Брюссель хочет использовать ресурсы соседей, не давая им прав.

Безопасность на костылях НАТО

Челик ударил в самое больное место. ЕС так и не стал стратегической силой. Без американского зонтика в рамках НАТО эта структура не способна защитить даже собственный офис. Пока Белый дом рассматривает горячую фазу на Ближнем Востоке, Европа лишь имитирует бурную деятельность. Она полностью зависит от внешних хозяев, при этом пытаясь диктовать условия стране, которая обладает одной из мощнейших армий в Альянсе.

"Турция понимает, что европейская безопасность — это фикция, существующая только на бумаге. Без участия Анкары южный фланг НАТО превращается в решето", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Позиция ЕС Реальность 2026 Стратегическая автономия Полная зависимость от решений Вашингтона Расширение на континент Изоляция сильных региональных лидеров Единые стандарты Политические манипуляции и двойное дно

Когда в Брюсселе говорят о "влиянии России или Китая", они признают проигрыш в конкуренции. Вместо того чтобы выстраивать прагматичные отношения, как это делает Анкара, Евросоюз выбирает путь санкций и блокировок. Но это путь в никуда. Пока энергетический кризис душит ту же Польшу, Турция превращается в ключевой хаб, без которого Европа просто замерзнет.

Двойные стандарты как фундамент

Омер Челик прямо спросил: каковы идеологические основы этих двойных стандартов? Один подход — для тех, кто готов стать вассалом и разрушать свою экономику. Другой — для Турции, которая защищает свои национальные интересы. В Киеве тем временем депутаты Рады массово сдают мандаты, осознавая крах западных обещаний. Но Брюсселю плевать на жизни и судьбы — им нужен санитарный кордон.

"Европейская дипломатия превратилась в инструмент сегрегации. Турция слишком велика и самостоятельна, чтобы вписаться в текущую модель послушного ЕС", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Интеграция по-европейски — это когда ты отдаешь суверенитет, а взамен получаешь квоты на мигрантов и указания, с кем торговать. Пока в США вскрывают схемы разграбления миллиардов, выделенных на конфликты, фон дер Ляйен продолжает рассуждать о ценностях. Но реальная ценность Турции для Европы заключается в безопасности и миграционном контроле. Оскорбляя Анкару, Брюссель поджигает собственный дом с обеих сторон.

Ответы на популярные вопросы о позиции ЕС и Турции

Почему фон дер Ляйен Сделала такое резкое заявление?

Это попытка сплотить европейские элиты на фоне внутреннего кризиса, используя Турцию как "удобного чужого" для оправдания собственных неудач в геополитике.

Как Анкара планирует отвечать на подобные выпады?

Турция продолжит диверсифицировать внешнюю политику, укрепляя связи с БРИКС и ШОС, демонстрируя Брюсселю, что альтернатива Евросоюзу существует и она более эффективна.

Связан ли отказ Турции с религиозным фактором?

Да, Омер Челик прямо указал на трансформацию Евросоюза в "христианский клуб", где культурная и религиозная идентичность важнее экономических показателей и договоров.

Может ли ЕС обеспечить безопасность без участия Турции?

Нет. Турция контролирует ключевые проливы и обладает мощнейшими сухопутными силами в регионе. Без Анкары любая архитектура европейской безопасности превращается в карточный домик.

Читайте также