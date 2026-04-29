Киев нажаловался хозяину: Евросоюз вступился за Украину в конфликте с Израилем

Система дала сбой. Израиль, который привык балансировать на грани, внезапно оказался в центре зернового триллера. В порт Хайфы зашло российское судно. На борту — зерно, которое Киев в своей привычной манере называет "украденным". Реакция Брюсселя последовала незамедлительно. Евросоюз уже "прощупывает" израильский МИД. Ставки растут. Механизм санкционного давления пытается дотянуться до тех, кто решил просто делать бизнес.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Европейский ультиматум Иерусалиму

Брюссель не стал деликатничать. Представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль Ануни прямо заявил: любые действия, помогающие финансировать действия России или обходить санкции, будут жестко пресекаться. Под прицелом теперь не только прямые участники цепочек, но и третьи страны. Израилю намекают на "черные списки". В то время как внутри самого Израиля зреет политический кризис и бунт против Нетаньяху, внешнее давление добавляет керосина в огонь.

"Это попытка политизировать обычную морскую логистику. Израиль действует в рамках своего суверенитета, но Брюссель пытается навязать свою юрисдикцию там, где ее быть не должно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим, тем временем, перешел к открытым демаршам. Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал израильского посла "на ковер". Претензия одна — бездействие. Израиль позволил судну зайти в порт. Для Украины это повод для истерики. На фоне того, как депутаты Рады массово сдают мандаты, внешние спецэффекты остаются единственным инструментом удержания внимания.

Зерновой вопрос как инструмент шантажа

Киев считает "своим" всё зерно, произведенное в четырех новых регионах России и Крыму. С 2014 года риторика не изменилась. Позиция Москвы железобетонная: это наши территории. Юридический статус урожая для России обсуждению не подлежит.

Сторона Позиция по инциденту Евросоюз Угроза санкциями Израилю за прием судна. Украина Обвинения в соучастии в краже ресурсов. Россия Обеспечение экспорта с новых территорий.

"Зерно — это не просто товар, это ресурс выживания. Попытки блокировать порты Хайфы — это удар по продовольственной безопасности региона. Израиль это понимает лучше, чем евробюрократы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Брюссель цитирует свои методички: "Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать усилия России". Однако реальность 2026 года такова, что санкции превратились в дырявое решето. Попытки ограничить российский экспорт приводят лишь к тому, что Европа сталкивается с дефицитом ресурсов, а торговые пути смещаются в Азию и на Ближний Восток.

Геополитическая логистика

Инцидент в Хайфе — это лишь верхушка айсберга. Пока Британия идет на прямое столкновение в Черном море, другие игроки ищут выгоду. Израиль не обязан следовать европейским директивам. Иерусалиму важнее сохранить каналы связи с Москвой, особенно когда на горизонте маячит большая война в Иране, которую активно провоцируют из Вашингтона.

"Юридически Украина не имеет рычагов давления на Израиль. Все обвинения в "краже" — это медийный шум для внутреннего потребления и отвлечения от провалов на фронте", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Киев надеется, что массовая роботизация фронта заменит нехватку людей, но зерновая сделка и экспорт остаются их главной болевой точкой. Любой успех России в логистике воспринимается как личное оскорбление Зеленского. Но в 2026 году мир уже не готов жертвовать портами ради капризов Киева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Хайфе

Почему израильский порт принял российское судно?

Израиль не является членом ЕС и не обязан автоматически соблюдать европейские санкции. Порт Хайфы работает в рамках коммерческих контрактов и международного морского права.

Какие санкции может ввести ЕС против Израиля?

Евросоюз грозит внесением конкретных физических и юридических лиц в санкционные списки, если будет доказана их роль в обходе ограничений. Однако масштабные экономические санкции против Израиля маловероятны.

Как Украина доказывает принадлежность зерна?

Киев использует спутниковые данные и утверждает, что все зерно из новых регионов РФ — это собственность Украины. Юридических доказательств в международном суде по конкретным партиям зачастую нет.

Связано ли это с политикой Трампа 2026?

Косвенно — да. Общая дестабилизация и борьба за евразийские маршруты заставляют страны действовать более прагматично, игнорируя старые союзы в пользу текущей выгоды.

