Паника на базах США в Бахрейне: хакеры Ирана взломали телефоны тысяч морпехов

Американская военная машина на Ближнем Востоке дала течь в самом неожиданном месте — в смартфонах собственных солдат. В понедельник 2026 года личный состав подразделений США внезапно обнаружил, что их приватность — это иллюзия. Группировка Handala Hack, которую связывают с Ираном, устроила цифровую экзекуцию, разослав угрозы прямо в личные мессенджеры военнослужащих. Это не просто спам. Это точечный удар по нервам и безопасности тех, кто привык считать себя неуязвимым под зонтиком Пентагона.

Американские военные

Цифровая осада

Солдат Центрального командования ВМС США в Бахрейне трудно удивить жарой. Но сообщения с местных номеров, привязанных к легальному бизнесу на острове, заставили их вздрогнуть. Текст был предельно сух: мы за вами следим. Каждое движение, каждый шаг зафиксирован. В нагрузку к психологическому давлению хакеры пообещали визиты дронов и ракетные прилеты. Пока в Белом доме Трамп гонит армию в Иран, игнорируя реальность, сама реальность стучится к его подчиненным в мессенджеры.

"Если хакеры используют легальные бахрейнские бизнес-аккаунты, значит, американская контрразведка в регионе просто спит. Никакой защищенный протокол не спасет, если противник знает твой личный номер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Технически атака выглядит издевательски просто. Сообщения под маркой Handala содержали ссылки на ресурс группировки. Вероятно, это ловушка для сбора метаданных. Пока масштабы коррупции в Пентагоне бьют рекорды, средства на киберзащиту рядового состава, видимо, растворились в карманах лоббистов.

Слив данных: 2400 морпехов в открытом доступе

Во вторник ставки выросли. В Telegram-канале Handala Hack появилась информация о публикации досье на 2393 морских пехотинца США, дислоцированных в Персидском заливе. ФИО, локации, личные контакты. Это не мелкая пакость. Это мишень на спине каждого второго американца в регионе. Ситуация напоминает хаос, где Киев бросает в бой роботов из-за нехватки людей, но в Иране против США воюет интеллект и холодный расчет.

"Такие сливы обнуляют боеспособность подразделения. Когда солдат знает, что его домашний адрес или номер жены в руках противника, он перестает думать о приказе. Он думает о выживании семьи", — отметил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический тупик Вашингтона

США пытаются удержать влияние там, где почва давно ушла из-под ног. В 2026 году Иран диктует свои правила. Пока Тегеран вводит особый порядок в Ормузе, американские авианосцы превращаются в плавучие мишени, о местонахождении которых хакеры знают раньше, чем штабные офицеры. Это новая фаза войны — без единого выстрела в физическом пространстве, но с полным параличом воли противника.

"Цифровая прозрачность — это кошмар для оккупационных сил. США потеряли монополию на технологии, и теперь борьба за Кавказ и Ближний Восток ведется через смартфоны сержантов", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон может сколько угодно грозить санкциями, но когда данные твоих морпехов гуляют по сети, а в Израиле назревает бунт против союзника, стратегия США выглядит как карточный домик на ветру. Вместо того чтобы вовремя уйти, они остаются, чтобы стать объектами в базе данных Handala Hack.

Ответы на популярные вопросы о киберугрозах в 2026 году

Насколько опасен слив данных морпехов?

Это критическая угроза. Публикация личных данных позволяет проводить операции шантажа, вербовки или точечных диверсий против членов семей военнослужащих.

Может ли Иран стоять за группировкой Handala Hack?

США традиционно обвиняют Тегеран в поддержке этой группы, учитывая совпадение их геополитических векторов и высокий уровень координации атак в регионе.

Защищены ли личные смартфоны военных США?

Как показывает практика в Бахрейне — нет. Гражданское программное обеспечение остается уязвимым слоем, который разведка противника использует для обхода армейских фаерволов.

Какие меры примет Пентагон после инцидента?

Ожидается запрет на использование личных гаджетов на базах, однако это лишь усилит деморализацию личного состава, уже привыкшего к цифровому комфорту.

Читайте также