Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение

Главной темой переговоров Санду и Зеленского в Киеве была "демилитаризация" Приднестровья. Россия готовится, принимая нужный закон.

Владимир Зеленский и Майя Санду

Санду исказила факты по аварии на ЧАЭС в угоду пропаганде

Президент Молдавии Майя Санду посетила Киев 26 апреля 2026 года для встречи с Владимиром Зеленским в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Они обвинили Россию в "ядерном терроризме", которому надо противопоставить "международное единство".

В своём выступлении Санду сказала, что "советский режим, который поставил собственную репутацию выше человеческих жизней, держал людей в неведении, пока горел реактор на ЧАЭС". По её словам, то же "пренебрежение человеческой жизнью, отражается сегодня в ударах России по украинским городам, в оккупации атомных электростанций".

"Они (русские) превратили в оружие страх, который такие места вызывают в сердцах миллионов людей. Этот страх дошел и до Молдавии", — сказала Санду.

На самом деле, ключевым моментом для принятия решения по эвакуации Припяти, спустя только 36 часов после аварии, было отсутствие понимания реальной картины катастрофы. До середины дня 26 апреля в Москве, и в самой Припяти, где вначале работала правительственная комиссия, не знали, что реактор 4 энергоблока разрушен практически полностью. Это была первая подобная авария, и при её ликвидации исходили из динамики моделей радиационных аварий, опробованных на стендах.

Согласно опытам, существовало правило, согласно которому через 7 часов после выброса уровень радиации падает примерно в 10 раз. Но на этот раз реальность оказалась иной из-за постоянного притока новых порций радиоактивных веществ из разрушенного реактора. Когда в этом убедились, Припять была эвакуирована за 2, 5-3 часа. Затем ликвидаторы последствий аварии работали добровольно, а пожарные совершили подвиг, на который они всегда, по долгу службы, готовы.

Показательна проводимая Санду связь между Россией и Советским Союзом, если бы можно было, Санду вышла бы и на Российскую Империю в принятой на Западе практике моральной дискредитации всего русского.

Санду и Зеленский обсудили захват Приднестровья

Но, конечно, не авария была главной темой встречи. Решали, что делать с Приднестровьем, без реинтеграции которого Молдавии не вступить в ЕС, а для Украины Тирасполь является "засланным казачком" в тылу ВСУ.

Основные направления совместных планов включают три элемента: "демилитаризация, деолигархизация, демократизация" Приднестровья при создании "нового международного механизма урегулирования" (взамен старого формата "5+2" с участием РФ). Судя по всему, будет привлечена Румыния, о готовности развивать с ней отношения в плане" обеспечения безопасности" было объявлено. Именно Бухарест должен помочь Украине с "демилитаризацией" Приднестровья военным путём, потому что "мирным" Россия не согласится.

Россия готовится к вторжению в Приднестровье

В контексте этого решения, с 1 января Украина и Молдавия полностью перекрыли пути снабжения российского контингента, что фактически поставило его в условия логистической изоляции. Но пока Приднестровье справляется — в контингенте служат граждане Приднестровской Молдавской Республики, обладающие также российскими паспортами.

Вероятно, под Приднестровье в первом чтении одобрены Думой поправки в федеральные законы "Об обороне" и "О гражданстве Российской Федерации". Законопроект позволяет президенту принимать решение об использовании Вооруженных сил за пределами страны для защиты граждан РФ от решений международных судов, чью компетенцию РФ не признает. Эксперты и СМИ часто сравнивают этот документ с американским законом "О защите военнослужащих США" .

Не имея пока сухопутного моста в ПМР, ВС РФ, при вторжении в туда румыно- украинского контингента, вероятно, нанесут ракетный и дроновый удар по наступающим войскам и их тылам, что грозит НАТО прямым военным конфликтом и разрушением Молдавии.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".