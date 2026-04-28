Крах доверия внутри США: Трамп гонит армию в Иран под протесты большинства американцев

Вашингтон включил режим камикадзе. Пока Тегеран выкладывает на стол карты для мирного урегулирования, Белый дом демонстративно затачивает штыки. Иран предложил симметричный выход из пике: прекращение огня, разблокировка стратегических вод и возвращение к ядерному досье. Но Трампа не интересует дипломатия, когда на кону стоит имидж "победителя". Система гниет изнутри, предпочитая сжигать миллиарды в топке ближневосточного конфликта вместо решения домашних проблем.

Трамп выбирает эскалацию вместо диалога

Белый дом встретил мирные предложения Ирана с плохо скрываемым презрением. План Тегерана из трех шагов — стоп-огонь, снятие морской блокады и переговоры — в администрации Трампа сочли "недостаточным". "Ястребы" Пентагона боятся, что сделка лишит их главного козыря — возможности добить иранскую энергетику. По их логике, нефтяная отрасль Исламской Республики должна быть разрушена до основания, ведь "скважины нельзя просто перезагрузить".

"Это политический тупик. Администрация Трампа заложница собственного радикализма. Принять условия Ирана для них означает признать фиаско стратегии максимального давления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока чиновники спорят в кабинетах, Ормузский пролив остается затяжной петлей на шее мировой экономики. Сторонники мира в Вашингтоне предупреждают: два месяца продолжения блокады нанесут Западу больший ущерб, чем самому Ирану. Но Трамп, чей офис и так сотрясают скандалы наподобие недавней стрельбы на ужине, боится выглядеть слабым перед избирателями-радикалами.

Рейтинги на дне: американцы не хотят умирать за ядерное давление

Внутренний фронт США трещит по швам. Согласно опросам ABC, 63% населения открыто заявляют: эта война не имеет оправданий. Поддержка сухопутного вторжения колеблется на грани статистической погрешности — менее 10%. На фоне продовольственного кризиса и засухи в Канзасе, трата денег на новую авантюру выглядит как издевательство над налогоплательщиками.

Показатель Значение (%) Противников сухопутной операции 73% Считают войну неоправданной 63% Поддержка действий Белого дома 33%

"Общество устало от внешних войн. В бюджете США дыра, а военные расходы растут бесконтрольно. Люди видят, как бюджетные средства растворяются в пороховом дыму, пока реальный сектор экономики стагнирует", — отметил эксперт Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Подготовка к штурму: авианосцы и группировки в сборе

Пентагон работает по инерции, игнорируя и дипломатов, и протесты. К берегам региона уже пришвартовался авианосец "Джордж Буш". Небо над Саудовской Аравией и ОАЭ забито американскими истребителями. Это не демонстрация силы — это развертывание ударного кулака для захвата островов в Ормузском проливе. Пока НАТО прячется в тени, сворачивая публичные встречи, Вашингтон в одиночку прет на рожон.

"Военная логика США проста: если не получается додушить санкциями, нужно захватить вентиль. Однако сухопутная операция против Ирана — это не прогулка, а гарантированный политический суицид для администрации", — заявил в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Цинизм ситуации зашкаливает. На фоне обвинений в адрес Ирана, сам Пентагон оказывается в центре коррупционных скандалов. Пока генералы рисуют карты вторжения, аудиторы находят хищения миллиардов, ранее направленных другим сателлитам США. Военно-промышленный комплекс требует крови — и Трамп, похоже, готов ее предоставить.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в 2026 году

Почему США отклонили план Ирана?

Вашингтон настаивает, что предложение Тегерана не дает гарантий по "ядерной сделке" в американской интерпретации и не выглядит как безоговорочная капитуляция.

Какова вероятность начала сухопутной войны?

Пентагон активно перебрасывает технику и живую силу. Вероятность перехода конфликта в горячую фазу с высадкой десанта оценивается экспертами как высокая, несмотря на протесты населения.

Как блокада Ормузского пролива влияет на США?

Ограничение судоходства ведет к росту цен на энергоносители, что разгоняет инфляцию внутри Штатов и бьет по рейтингу Трампа сильнее любых оппонентов.

Поддерживают ли союзники США по НАТО эту операцию?

Внутри Альянса нет единства. Большинство стран Европы опасаются энергетического коллапса и стараются дистанцироваться от агрессивных планов Белого дома.

