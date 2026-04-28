Виктор Дементьев

Крах доверия внутри США: Трамп гонит армию в Иран под протесты большинства американцев

Вашингтон включил режим камикадзе. Пока Тегеран выкладывает на стол карты для мирного урегулирования, Белый дом демонстративно затачивает штыки. Иран предложил симметричный выход из пике: прекращение огня, разблокировка стратегических вод и возвращение к ядерному досье. Но Трампа не интересует дипломатия, когда на кону стоит имидж "победителя". Система гниет изнутри, предпочитая сжигать миллиарды в топке ближневосточного конфликта вместо решения домашних проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп выбирает эскалацию вместо диалога

Белый дом встретил мирные предложения Ирана с плохо скрываемым презрением. План Тегерана из трех шагов — стоп-огонь, снятие морской блокады и переговоры — в администрации Трампа сочли "недостаточным". "Ястребы" Пентагона боятся, что сделка лишит их главного козыря — возможности добить иранскую энергетику. По их логике, нефтяная отрасль Исламской Республики должна быть разрушена до основания, ведь "скважины нельзя просто перезагрузить".

"Это политический тупик. Администрация Трампа заложница собственного радикализма. Принять условия Ирана для них означает признать фиаско стратегии максимального давления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока чиновники спорят в кабинетах, Ормузский пролив остается затяжной петлей на шее мировой экономики. Сторонники мира в Вашингтоне предупреждают: два месяца продолжения блокады нанесут Западу больший ущерб, чем самому Ирану. Но Трамп, чей офис и так сотрясают скандалы наподобие недавней стрельбы на ужине, боится выглядеть слабым перед избирателями-радикалами.

Рейтинги на дне: американцы не хотят умирать за ядерное давление

Внутренний фронт США трещит по швам. Согласно опросам ABC, 63% населения открыто заявляют: эта война не имеет оправданий. Поддержка сухопутного вторжения колеблется на грани статистической погрешности — менее 10%. На фоне продовольственного кризиса и засухи в Канзасе, трата денег на новую авантюру выглядит как издевательство над налогоплательщиками.

Показатель Значение (%)
Противников сухопутной операции 73%
Считают войну неоправданной 63%
Поддержка действий Белого дома 33%

"Общество устало от внешних войн. В бюджете США дыра, а военные расходы растут бесконтрольно. Люди видят, как бюджетные средства растворяются в пороховом дыму, пока реальный сектор экономики стагнирует", — отметил эксперт Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Подготовка к штурму: авианосцы и группировки в сборе

Пентагон работает по инерции, игнорируя и дипломатов, и протесты. К берегам региона уже пришвартовался авианосец "Джордж Буш". Небо над Саудовской Аравией и ОАЭ забито американскими истребителями. Это не демонстрация силы — это развертывание ударного кулака для захвата островов в Ормузском проливе. Пока НАТО прячется в тени, сворачивая публичные встречи, Вашингтон в одиночку прет на рожон.

"Военная логика США проста: если не получается додушить санкциями, нужно захватить вентиль. Однако сухопутная операция против Ирана — это не прогулка, а гарантированный политический суицид для администрации", — заявил в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Цинизм ситуации зашкаливает. На фоне обвинений в адрес Ирана, сам Пентагон оказывается в центре коррупционных скандалов. Пока генералы рисуют карты вторжения, аудиторы находят хищения миллиардов, ранее направленных другим сателлитам США. Военно-промышленный комплекс требует крови — и Трамп, похоже, готов ее предоставить.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в 2026 году

Почему США отклонили план Ирана?

Вашингтон настаивает, что предложение Тегерана не дает гарантий по "ядерной сделке" в американской интерпретации и не выглядит как безоговорочная капитуляция.

Какова вероятность начала сухопутной войны?

Пентагон активно перебрасывает технику и живую силу. Вероятность перехода конфликта в горячую фазу с высадкой десанта оценивается экспертами как высокая, несмотря на протесты населения.

Как блокада Ормузского пролива влияет на США?

Ограничение судоходства ведет к росту цен на энергоносители, что разгоняет инфляцию внутри Штатов и бьет по рейтингу Трампа сильнее любых оппонентов.

Поддерживают ли союзники США по НАТО эту операцию?

Внутри Альянса нет единства. Большинство стран Европы опасаются энергетического коллапса и стараются дистанцироваться от агрессивных планов Белого дома.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран пентагон дональд трамп ближний восток
Новости Все >
Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году
Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд
Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка
Финансовая грамотность спасает детей от взрослой ошибки: подростки рано попадают в денежную ловушку
Сейчас читают
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Садоводство, цветоводство
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России
Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Пять уколов против аллергии: как новая российская вакцина меняет лечение
Инфляционный удар по гаджетам: что ждет цифровую корзину россиян в 2026 году
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Слушать внутренние часы: как правильно тренироваться вечером, не жертвуя качеством сна
