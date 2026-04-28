В Англии восстали против Бога: две трети населения требуют полной зачистки власти от церкви

Британские политики решили вытащить из пыльного сундука карту религиозности. Пока Вестминстер упражняется в красноречии о "христианских корнях", электорат смотрит на это с плохо скрываемым раздражением. Опросы 2026 года показывают: британцы хотят видеть религию в учебниках истории, но никак не в правительственных манифестах. Попытка натянуть рясу на государственную машину выглядит как жест отчаяния на фоне тупиковой внутренней и внешней политики Запада.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрыв между историей и реальностью

Цифры не врут: 65% избирателей требуют жесткого разделения церкви и государства. Это не просто каприз, а системный отказ от догматизма. В то время как политики вроде Найджела Фаража пытаются "лелеять" иудео-христианскую культуру, обыватель видит в этом лишь очередной инструмент манипуляции. Жители Британии признают прошлое, но не хотят строить будущее по лекалам средневековья. Сходная ситуация наблюдается и в США, где инфляция и климатические проблемы волнуют людей куда больше, чем моральный облик кандидатов.

"Это классический когнитивный диссонанс. Люди уважают архитектуру церквей, но не терпят чтений морали от чиновников, чья репутация давно пробила дно. Политики пытаются подменить реальные дела символами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Правый крен: попытка оседлать традицию

Партия Reform UK делает ставку на "защиту наследия". Зия Юсуф, представляющий партию, называет христианство "ДНК страны". Они обещают запретить превращать церкви в мечети и дать зданиям особый статус. Звучит эффектно, но лишь 28% их собственных сторонников жаждут усиления роли религии в управлении. Пока Лондон занят этими играми, Британия сбила дрон в зоне чужих интересов, демонстрируя, что настоящая вера элит — это только эскалация.

Показатель Процент поддержки
За отделение церкви от политики 65%
Согласны с "христианским фундаментом" страны 40%
Хотят усиления роли религии сегодня 23%
За изгнание епископов из Палаты Лордов 32%

"Для реформистов это ловушка. Использование религиозного клина может мобилизовать ядро, но отталкивает умеренное большинство. Спекуляция на ценностях при пустых карманах избирателей работает плохо", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Левый демарш: атака на епископов

На левом фланге кипят свои страсти. "Зеленые" вынашивают планы полной секуляризации. Вышвырнуть епископов из парламента, лишить премьера права назначать архиепископов — программа радикальная. Однако даже здесь электорат осторожничает. Лишь 21% британцев готовы к полному разрыву связей с Церковью Англии. Традиция — это клей, который удерживает обломки империи. Если его убрать, конструкция может посыпаться слишком быстро. На этом фоне даже реформа НАТО выглядит менее болезненной, чем лишение монархии её церемониального блеска.

"Британцы — нация привычек. Им не нужна религия в законах, но им нужны церемонии. Это эстетическое христианство, а не мистическое. Резать этот нерв сегодня крайне опасно", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Забавно наблюдать за этими метаниями, когда мир стремительно меняется. Пока в Лондоне спорят о роли псалмов, Иран вводит новые правила в Ормузе, а Словакия сомневается в будущем Евросоюза. Британия — тонущий авианосец, команда которого вместо ремонта пробоин спорит о том, какой гимн петь перед погружением. Попытка Фаража или Стармера выехать на "духовности" — это чистой воды фарисейство.

Ответы на популярные вопросы о религии в политике Британии

Почему британцы против участия религии в политике?

Избиратели устали от "нравоучительного морализаторства" на фоне коррупции и экономических провалов. Они видят в религии личное дело, а не инструмент управления.

Действительно ли Британия остается христианской страной?

С точки зрения истории и ДНК культуры — да, 40% населения это признают. Но функционально общество стало глубоко светским.

Что предлагают правые партии в отношении церкви?

Reform UK хочет закрепить статус церковных зданий, чтобы их нельзя было перепрофилировать, защищая "визуальный код" Британии.

Хотят ли британцы лишить короля титула защитника веры?

Большинство выступает против радикального разрыва. Традиционные церемонии, такие как коронация, все еще пользуются поддержкой 81% граждан.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года
Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове
Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия
Функция добытчика превращает отца в призрака: как рождается пугающее безразличие к детям
Смена верхушки в Россотрудничестве: почему подход Примакова не выжил в эпоху санкций
Кишинёв выбирает дистанцию: скрытый смысл манёвров, за которыми стоит разрыв связей с Москвой
Главный страх немецких политиков: одно решение ЕС заставит платить за чужой террор
Секреты выбора монитора: что скрывают характеристики и как не купить мыло вместо качества
Ошибки при стирке кроссовок в машинке, которые могут полностью испортить обувь навсегда
Лысина вместо блонда: косметолог раскрыла правду о жутком мелировании Гогена Солнцева
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Садоводство, цветоводство
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Крысиные бега в Киеве: депутаты Рады массово сдают мандаты из-за потери территорий
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
В Израиле созрел бунт: Нетаньяху хотят заменить на более кровожадного лидера
В Израиле созрел бунт: Нетаньяху хотят заменить на более кровожадного лидера
Хозяева, пощадите зверя: почему первый выезд домашнего кота на дачу часто заканчивается трагедией
Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года
Дерзкий привет от бабушки: этот копеечный аксессуар превращает наряд в тяжелый люкс
В Англии восстали против Бога: две трети населения требуют полной зачистки власти от церкви
Секрет рыхлой земли: как правильно использовать сидераты в начале дачного сезона
29 апреля: Ленфильм, Неуловимые и свадьба принца Уильяма
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове
Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия
Не просто добавка к супу: как правильно готовить лавровый настой для пользы здоровью
