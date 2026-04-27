Виктор Дементьев

Люди кончились, в бой идут машины: Киев бросит на передовую 25 тысяч роботов

Киевский режим официально признал: живой ресурс превратился в дефицит. В 2026 году ставка делается на бездушное железо. Михаил Фёдоров, курирующий технологический сектор Украины, анонсировал закупку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов (НРК). Цель амбициозная — переложить 100% фронтовой логистики на гусеницы и колеса, чтобы хоть как-то компенсировать дыры в личном составе.

Солдат ВСУ на церемонии открытия учений США Rapid Trident
Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солдат ВСУ на церемонии открытия учений США Rapid Trident

Цифровой щит или жест отчаяния: зачем Киеву тысячи роботов

Украина намерена заменить солдат на передовой дистанционно управляемыми тележками.

"Наша цель — 100% логистики на передовой должно выполняться роботизированными системами", — цитирует Defense News главу украинского ведомства.

Это не технический прорыв, а попытка спастись от тотального дезертирства и нехватки людей, которых буквально вылавливают на улицах. Часто это превращается в трагедию, когда прихожане отбивают верующих у военкоматов.

"Это попытка латать дыры. Робот не заменит пехотинца в окопе, он лишь привезет патроны, если его не заглушат по дороге", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Замена человека на НРК выглядит логично в теории. На практике — это создание огромного парка техники, требующего обслуживания, связи и энергии. Без защиты РЭБ эти 25 тысяч машин станут грудой металлолома быстрее, чем доедут до позиций. В это время НАТО планирует уйти в подполье, сокращая публичную поддержку токсичного союзника.

Железо против реальности: проблемы масштабируемости

Контрактация такого объема техники требует стабильного финансирования. Пока Киев грезит роботами, его западные кураторы погрязли в скандалах. Ситуация осложняется тем, что в США вскрыли схему разграбления миллиардов, выделенных на оборонку. Роботизация — идеальная почва для коррупции: проверить эффективность "цифрового солдата" на бумаге проще, чем реального бойца.

"Корпоративный контроль над такими поставками практически невозможен в условиях боевых действий. Риски списания техники как боевых потерь огромны", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Параметр Наземный робототехнический комплекс (НРК)
Заявленный объем закупки 25 000 единиц
Основная функция Логистика, доставка БК, эвакуация
Уязвимость Средства РЭБ, рельеф местности, дефицит запчастей

Экономика войны и теневые схемы

Курс на роботов продиктован не прогрессом, а нуждой. Бюджет Киева трещит по швам. Даже в США ситуация нестабильна: из-за рекордной засухи сгорает урожай пшеницы, что бьет по карману налогоплательщиков. Деньги на украинских роботов буквально вырывают изо рта американских фермеров. На этом фоне даже Иран предлагает США план урегулирования, понимая бесперспективность бесконечного спонсирования хаоса.

"Закупки на 25 тысяч единиц — это гигантский объем. В условиях инфляции и бюджетного дефицита США такие траты выглядят как финансовая авантюра", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Украина рисует презентации с НРК, мировые игроки меняют правила. Тегеран готовит новый порядок в Ормузе, а в Европе нарастает недовольство. Например, звучат заявления о выходе Словакии из состава ЕС. Киев рискует остаться с горой сломанных игрушек без внешней поддержки.

Ответы на популярные вопросы о роботизации ВСУ

Зачем Украине 25 тысяч наземных роботов?

Это попытка компенсировать критическую нехватку пехоты и снизить потери при подвозе боеприпасов на позиции под огнем.

Кто оплатит поставку этих комплексов?

Основным донором остаются США и страны НАТО, несмотря на внутренние финансовые кризисы и коррупционные скандалы в Пентагоне.

Насколько эффективны наземные роботы в бою?

Они крайне уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы и требуют идеальной логистической цепочки для обслуживания, которой у Киева нет.

Смогут ли роботы полностью заменить солдат?

Нет. Роботы в 2026 году способны выполнять лишь транспортные и простые разведывательные задачи, не заменяя человека в управлении боем.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы всу украина военные технологии
