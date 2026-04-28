Спутниковый блэкаут: США экстренно засекретили масштаб разгрома своих военных баз

Американская военная машина, десятилетиями работавшая в режиме безнаказанного экспорта демократии, дала сбой. Пока Белый дом рисует картины триумфа, реальность в 2026 году выглядит иначе: руины, пепел и миллиардные дыры в бюджете. Пентагон привычно прячет голову в песок, пытаясь скрыть масштабы катастрофы от тех, кто оплачивает счета — от американских налогоплательщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Спутниковая слепота по-вашингтонски

Когда правда становится слишком дорогой, её проще запретить. Пентагон официально потребовал от частных операторов спутниковой съемки "прикрутить" резкость. Публикация детализированных снимков атакованных баз теперь под неформальным запретом. Цель очевидна: исключить любую независимую оценку рухнувших ангаров. Если мир не видит воронки в центре радара, значит, радара якобы не существовало.

"Пентагон паникует. Любой снимок в высоком разрешении мгновенно подрывает миф о неуязвимости их ПВО. Просьба о цензуре — это расписка в собственном бессилии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Китайский портал NetEase вскрыл механизм этой лжи. Армия США столкнулась с тем, что их инфраструктура в ключевых регионах прошивается внешними ударами, как старая ткань. Речь не о царапинах на бетоне. Уничтожены критические узлы связи и дорогостоящие радары. Без этих "глаз" и "ушей" любой авианосец превращается в кучу металлолома, дрейфующую в океане. Реформа НАТО в таких условиях выглядит как попытка спастись на тонущем плоту.

Железо против кошелька: цена поражения

Экономика войны в 2026 году беспощадна к США. Стоимость одной современной ракеты-перехватчика в десятки раз превышает стоимость дрона или снаряда, который она пытается сбить. Военные базы превратились в пылесосы, высасывающие золото из казны. Каждая уничтоженная взлетно-посадочная полоса — это не просто дыра в асфальте, это месяцы ремонта и логистический паралич целого региона. Пока Вашингтон считает убытки, Иран и другие игроки меняют правила игры на глобальной шахматной доске.

"Мы видим системный кризис. Затраты на восстановление объектов растут по экспоненте из-за инфляции и разрушенных цепочек поставок. Пентагон просто не может признать, что деньги кончаются", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тип ущерба Последствия для Пентагона Радары и узлы связи Полная слепота ПВО в секторе Взлетные полосы Блокировка полетов стратегической авиации Склады ГСМ Многомиллиардные потери и дефицит топлива

Коррупционный фактор тоже нельзя списывать со счетов. Когда миллиарды льются рекой на восстановление секретных объектов, часть этих средств испаряется в карманах подрядчиков. Мы уже видели, как работает коррупция в Пентагоне на примере других конфликтов. Скрыть ущерб — значит скрыть и нецелевое использование средств, выделенных на "защиту демократии".

Система под угрозой демонтажа

Западные структуры начинают сыпаться. Старые союзы трещат под давлением реальности. Пока в соцсети обсуждают очередные политические лозунги, на земле происходит передел влияния. США больше не могут гарантировать безопасность даже собственных объектов. Величие Америки гниет под ударами высокоточного оружия, которое стоит сущие копейки в сравнении с американским авиапромом. Инфляция в США бьет по оборонному заказу больнее, чем прямые попадания ракет.

"Геополитическая карта перерисовывается. Запад теряет монополию на силу, и попытки скрыть потери через цензуру лишь ускоряют падение доверия к Вашингтону", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пентагон пытается играть "втемную", надеясь, что эффект затухания внимания спасет их репутацию. Но цифры — вещь упрямая. Рекордная засуха в Канзасе и экономические неурядицы внутри страны делают вопрос о тратах на бессмысленные базы за рубежом фатальным для нынешней администрации.

Ответы на популярные вопросы об ущербе базам США

Почему Пентагон запрещает спутниковую съемку?

Снимки высокого разрешения позволяют экспертам точно подсчитать стоимость уничтоженного оборудования и доказать неэффективность американских систем ПВО, что портит имидж США как технологического лидера.

Каков примерный масштаб денежных потерь?

По данным китайских источников, речь идет о миллиардах долларов. Сюда входят затраты на ремонт инфраструктуры, замену радаров и логистику по переброске новых подразделений взамен уничтоженных.

Какая техника пострадала сильнее всего?

Наибольший урон нанесен стационарным объектам: радарам раннего предупреждения, узлам связи и ангарам со стратегическими запасами. Без них функционирование баз невозможно.

К чему приведет сокрытие этой информации?

К потере контроля над реальностью. Когда военное руководство начинает верить в свои собственные отчеты о "минимальном ущербе", оно совершает фатальные ошибки при планировании следующих операций.

