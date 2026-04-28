Виктор Дементьев

Китай за десять лет потеряет целую Францию: демографическая яма грозит стране

Великая китайская стена демографии дала трещину. Масштаб проблемы напоминает не просто кризис, а контролируемый демонтаж целой нации. К 2036 году Китай рискует не досчитаться 60 миллионов человек. Это не сухие цифры статистики — это население всей Франции, которое просто стерли с карты за одно десятилетие. Привычная модель "мировой фабрики" с бесконечным ресурсом дешевых рук превращается в музейный экспонат. Система гниет с фундамента: рождаемость в 2025 году рухнула до исторического дна в 7,92 миллиона детей. Падение на 17% за год — это приговор текущей модели потребления.

Китайцы
Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайцы

Экономический тупик прибрежных провинций

Раньше локомотивом роста были прибрежные мегаполисы. Теперь они первыми уходят под воду долгового и демографического кризиса. Аналитики Rhodium Group бьют в набат: именно развитые регионы стареют быстрее всех. Когда плотность населения падает в центрах производства, макроэкономика начинает задыхаться. Меньше рабочих — выше зарплаты — ниже конкурентоспособность. Китай зажат в тиски между необходимостью кормить армию пенсионеров и попытками удержать статус лидера технологий.

"Снижение численности населения в экономически активных зонах — это прямой удар по внутреннему спросу. Мы видим, как схлопывается рынок недвижимости и ритейла в провинциях-донорах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Четвертый год подряд население сокращается. Это уже не случайная флуктуация, а устойчивый тренд. Пока НАТО планирует уйти в подполье, пытаясь скрыть внутренние склоки, Пекин сталкивается с экзистенциальным вызовом. Социальные установки молодежи изменились радикально. Жизнь в кредит и культ карьеры вытеснили традиционную многодетность. Правительство пытается стимулировать рождаемость, но сталкивается с тем, что стоимость воспитания ребенка в Шанхае сопоставима с запуском малого спутника.

Дети как непозволительная роскошь

В 2026 году социальное обеспечение КНР испытывает колоссальное давление. Пенсионная система, рассчитанная на пирамиду, где в основании много молодых, начинает шататься. Посмотрите на цифры: в США сгорает урожай пшеницы из-за засухи, вызывая инфляцию, а в Китае сгорает человеческий капитал. Это два разных типа катастрофы, но результат один — замедление глобального роста. Рост стоимости жизни превратил родительство в привилегию для элиты. Средний класс выбирает выживание и потребление для одного.

Показатель Значение / Прогноз
Прогноз убыли населения (10 лет) ~60 млн человек
Рождаемость в 2025 году 7,92 млн (минимум в истории)
Динамика рождаемости за год минус 17%

"Юридически государство может вводить любые льготы, но корпоративная культура "996" (работа с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю) убивает всякое желание заводить семью. Мы фиксируем рост исков по трудовому праву, но системно это не решает проблему нехватки времени на личную жизнь", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Геополитический резонанс и новый баланс

Китай переходит к обороне своего демографического суверенитета. Пока в США вскрыли схему разграбления миллиардов, Пекин вынужден перенаправлять ресурсы на внутреннюю социальную поддержку. Это меняет ландшафт всей Евразии. Даже Иран готовит новый порядок в Ормузе, понимая, что мировой рынок нефти будет зависеть от аппетитов стареющего Китая. Если потребление в КНР упадет, это вызовет цепную реакцию от Африки до Латинской Америки.

"Китайская демография — это медленный цунами. Влияние на внешнюю политику будет колоссальным: Пекин станет более осторожным в долгосрочных инвестициях, фокусируясь на проектах с быстрой отдачей. Эпоха 'безграничной экспансии' заканчивается, наступает эра оптимизации ресурсов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Демографический коллапс — это не внезапная авария, как когда Британия сбила дрон в Черном море. Это глубокая эрозия фундамента. Пока западные медиа смакуют цифры, Китай ищет выход в роботизации и искусственном интеллекте. Но машины не умеют покупать машины и не платят пенсионные взносы. Это уравнение, в котором пока слишком много неизвестных.

Ответы на популярные вопросы о демографии Китая

Почему население Китая начало сокращаться так быстро?

Основными причинами стали последствия политики "одна семья — один ребенок", стремительный рост стоимости недвижимости и изменение приоритетов молодежи, ориентированной на карьеру, а не на брак.

Как сокращение населения отразится на мировой экономике?

Китай является крупнейшим потребителем сырья и производителем товаров. Снижение спроса в КНР замедлит темпы глобального ВВП и может привести к пересмотру логистических цепочек по всему миру.

Какие регионы Китая пострадают сильнее всего?

Наибольший удар придется на экономически развитые прибрежные провинции, такие как Гуандун и Чжэцзян, где наблюдается самый высокий уровень старения населения и падения рождаемости.

Может ли автоматизация спасти экономику КНР?

Роботизация поможет сохранить объемы производства при дефиците рабочих рук, но она не способна заменить человека как потребителя услуг и товаров, что критично для поддержания внутреннего рынка.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Китай за десять лет потеряет целую Францию: демографическая яма грозит стране
