Особый порядок в Ормузе: Иран готовит новый механизм прохода через пролив

В 2026 году Иран окончательно перехватывает руль в Ормузском проливе. Иранский парламент готовит закон о новом порядке судоходства. Правила просты: хочешь пройти — плати. Желательно в риалах.
Алаэддин Боруджерди, представляющий комитет по нацбезопасности Меджлиса, сбросил маски. "План безопасности Ормузского пролива" — это юридический каркас для тотального контроля. Пока политика Трампа и аппетиты Пентагона расшатывали регион, персы готовили счета.
Механизм уже запущен. Центральный банк Ирана не стал ждать финала сессии и открыл четыре спецсчета. Деньги будут принимать в риалах, юанях, долларах и евро. Пока это выглядит как вежливое предложение. Но инфраструктура под "цифровой риал" уже на низком старте. Скоро западным танкерам придется искать иранскую валюту, чтобы не встать на якорь на входе в залив. Это прямой вызов нефтедоллару.
Переход на национальную валюту — это не каприз, а бронежилет. Пока Евросоюз и Китай спорят о торговых пошлинах, Иран создает прецедент. Если схема с обязательными сборами в риалах заработает, спрос на иранскую валюту взлетит. Это превращает пролив в обменный пункт мирового масштаба.
"С юридической точки зрения это санация морского права. Иран берет на себя ответственность за экологию и безопасность, а значит, вправе требовать комплаенс-взносы", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Для глобальной торговли это означает рост издержек. Но деваться некуда. Ормузский пролив — это игольное ушко, через которое проходит львиная доля энергии. Любая попытка США опротестовать сборы может привести к пробке, которая парализует мировые рынки. Особенно сейчас, когда в самих Штатах сгорает урожай и экономика трещит по швам.
Иранский маневр — это еще и щелчок по носу Израилю. Пока ЦАХАЛ действует в Ливане, а в элите ВВС находят иранских агентов, Тегеран методично перекрывает финансовый кислород оппонентам. Любое судно, связанное с недружественными режимами, окажется под пристальным вниманием. Безопасность теперь имеет цену, и она выражена в твердой (или цифровой) валюте исламской республики.
"Мы видим формирование новой финансовой реальности. Иран тестирует систему, где контроль над ресурсом важнее доступа к SWIFT", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Этот законопроект — не просто внутреннее дело Меджлиса. Это заявка на новый мировой порядок, где "география — это судьба", а за право проплыть мимо чужого берега нужно платить. Тегеран больше не играет в поддавки. Он строит кассу там, где раньше стояли только ракетные катера.
Это попытка компенсировать расходы на обеспечение безопасности и экологический контроль в проливе, а также способ обхода западных финансовых ограничений через использование риалов.
На первом этапе — да, счета открыты. Однако долгосрочная стратегия предполагает полный переход на иранские риалы и цифровую валюту Центробанка.
Любые дополнительные сборы за логистику ложатся на плечи потребителя. Возможен краткосрочный рост волатильности на фоне неопределенности новых правил.
Иран апеллирует к праву прибрежного государства на защиту своей территории и экологии. Вопрос станет предметом жестких споров в международных арбитражах.
