Виктор Дементьев

Особый порядок в Ормузе: Иран готовит новый механизм прохода через пролив

Мир

В 2026 году Иран окончательно перехватывает руль в Ормузском проливе. Иранский парламент готовит закон о новом порядке судоходства. Правила просты: хочешь пройти — плати. Желательно в риалах.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Ирана

Ормузский пролив на счетчике

Алаэддин Боруджерди, представляющий комитет по нацбезопасности Меджлиса, сбросил маски. "План безопасности Ормузского пролива" — это юридический каркас для тотального контроля. Пока политика Трампа и аппетиты Пентагона расшатывали регион, персы готовили счета.

Механизм уже запущен. Центральный банк Ирана не стал ждать финала сессии и открыл четыре спецсчета. Деньги будут принимать в риалах, юанях, долларах и евро. Пока это выглядит как вежливое предложение. Но инфраструктура под "цифровой риал" уже на низком старте. Скоро западным танкерам придется искать иранскую валюту, чтобы не встать на якорь на входе в залив. Это прямой вызов нефтедоллару.

Валютный шахмат: от доллара к цифре

Переход на национальную валюту — это не каприз, а бронежилет. Пока Евросоюз и Китай спорят о торговых пошлинах, Иран создает прецедент. Если схема с обязательными сборами в риалах заработает, спрос на иранскую валюту взлетит. Это превращает пролив в обменный пункт мирового масштаба.

"С юридической точки зрения это санация морского права. Иран берет на себя ответственность за экологию и безопасность, а значит, вправе требовать комплаенс-взносы", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Для глобальной торговли это означает рост издержек. Но деваться некуда. Ормузский пролив — это игольное ушко, через которое проходит львиная доля энергии. Любая попытка США опротестовать сборы может привести к пробке, которая парализует мировые рынки. Особенно сейчас, когда в самих Штатах сгорает урожай и экономика трещит по швам.

Геополитика "шланга" и безопасность

Иранский маневр — это еще и щелчок по носу Израилю. Пока ЦАХАЛ действует в Ливане, а в элите ВВС находят иранских агентов, Тегеран методично перекрывает финансовый кислород оппонентам. Любое судно, связанное с недружественными режимами, окажется под пристальным вниманием. Безопасность теперь имеет цену, и она выражена в твердой (или цифровой) валюте исламской республики.

"Мы видим формирование новой финансовой реальности. Иран тестирует систему, где контроль над ресурсом важнее доступа к SWIFT", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Этот законопроект — не просто внутреннее дело Меджлиса. Это заявка на новый мировой порядок, где "география — это судьба", а за право проплыть мимо чужого берега нужно платить. Тегеран больше не играет в поддавки. Он строит кассу там, где раньше стояли только ракетные катера.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах Ирана

Зачем Ирану взимать плату за проход?

Это попытка компенсировать расходы на обеспечение безопасности и экологический контроль в проливе, а также способ обхода западных финансовых ограничений через использование риалов.

Можно ли будет платить в долларах?

На первом этапе — да, счета открыты. Однако долгосрочная стратегия предполагает полный переход на иранские риалы и цифровую валюту Центробанка.

Как это повлияет на цены на нефть?

Любые дополнительные сборы за логистику ложатся на плечи потребителя. Возможен краткосрочный рост волатильности на фоне неопределенности новых правил.

Законен ли такой сбор с точки зрения международного права?

Иран апеллирует к праву прибрежного государства на защиту своей территории и экологии. Вопрос станет предметом жестких споров в международных арбитражах.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран нефть санкции экономика
