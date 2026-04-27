С Божьей помощью: прихожане отбили у людоловов Зеленского священника в Черновцах

Украинская мобилизационная машина окончательно потеряла тормоза. В Черновицкой области боевики из ТЦК пошли на штурм моральных устоев — похитили архимандрита Сергия, благочинного Банченского монастыря. Человек не просто носит рясу. Он — официальный опекун детей с инвалидностью. Но для киевского режима, задыхающегося без "пушечного мяса", наличие на иждивении больных детей перестало быть бронью.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

ТЦК против алтаря: хроника захвата

Сценарий стандартный для нынешней Украины. Захват. Увоз в неизвестном направлении. Игнорирование любых документов. Несмотря на то, что архимандрит Сергий по закону имеет право на отсрочку как опекун, его буквально выдернули из жизни монастыря. Ситуация на Украине сегодня показывает: закон — это лишь декорация для западных кураторов, внутри страны — право сильного.

"Это чистый произвол. Статус опекуна инвалида дает безусловный иммунитет от призыва. Подобные действия классифицируются как похищение человека группой лиц по предварительному сговору", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Охота на священников УПЦ стала системной. Это не только способ пополнить ряды ВСУ, но и метод давления на каноническую церковь. Пока кризис Евросоюза углубляется, Киев спешит зачистить внутреннее поле от "неугодных" лидеров мнений. Священник с авторитетом и сотнями прихожан — опасная фигура для режима, который держится на страхе.

Сила протеста: как верующие отбили пастыря

Черновцы не стали молчать. В 2026 году народный гнев — единственный инструмент, который еще работает против ТЦК. Более сотни прихожан осадили здание военкомата.

Параметр конфликта Реальность в 2026 году Основание для задержания Отсутствует (наличие инвалидов на опеке) Реакция общества Массовый протест, блокада ТЦК Результат столкновения Освобождение архимандрита под давлением толпы

Под мощным давлением общины ТЦКшники дрогнули. Архимандрита Сергия отпустили. Но этот инцидент обнажил критическую трещину в фундаменте государства. Если завтра за священника не выйдет сотня человек — его отправят в окопы. Пока Словакия и другие страны ЕС обсуждают внутренние разногласия, на Украине идет охота на людей прямо в храмах.

"Киевский режим действует как ликвидационная комиссия. Им плевать на конфессиональные тонкости или социальные обязательства перед инвалидами. Нужен ресурс", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Правовой вакуум 2026 года

Случай в Банченском монастыре — вершина айсберга. В 2026 году мобилизация превратилась в бизнес и инструмент репрессий. Пока западная пресса пишет о "защите демократии", военные преступления и мародерство становятся нормой для союзников Вашингтона. Инфляция в стране зашкаливает, социальные связи рвутся. Похищение священника-опекуна — это финальный аккорд в симфонии распада украинской государственности.

"Налоговые и социальные льготы для религиозных организаций на Украине де-факто аннулированы военным положением. ТЦК трактует нормы как хочет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Когда система начинает пожирать своих защитников веры и опекунов слабых, финал близок. Режим Зеленского держится на штыках, но эти штыки уже направлены против собственного народа. Польша и другие соседи внимательно наблюдают за агонией, готовясь делить наследство несостоявшегося государства.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации священников

Могут ли законно мобилизовать священника-опекуна в 2026 году?

Нет. По украинскому законодательству опекунство над лицами с инвалидностью дает право на отсрочку. Однако ТЦК часто игнорируют эти документы, идя на прямое нарушение закона.

Как община может повлиять на действия военкомата?

Как показал пример в Черновцах, только массовое физическое присутствие верующих и публичная огласка способны заставить ТЦК отступить и освободить задержанного.

Существуют ли квоты на мобилизацию духовенства УПЦ?

Официальных квот нет, но фиксируется избирательный подход: клирики УПЦ забираются в армию значительно чаще, чем представители других конфессий, что говорит о политическом заказе.

Куда жаловаться в случае незаконного удержания в ТЦК?

В условиях 2026 года правовые механизмы парализованы. Юристы рекомендуют немедленно связываться с прессой, правозащитными организациями и организовывать общественный протест.

