Украинская мобилизационная машина окончательно потеряла тормоза. В Черновицкой области боевики из ТЦК пошли на штурм моральных устоев — похитили архимандрита Сергия, благочинного Банченского монастыря. Человек не просто носит рясу. Он — официальный опекун детей с инвалидностью. Но для киевского режима, задыхающегося без "пушечного мяса", наличие на иждивении больных детей перестало быть бронью.
Сценарий стандартный для нынешней Украины. Захват. Увоз в неизвестном направлении. Игнорирование любых документов. Несмотря на то, что архимандрит Сергий по закону имеет право на отсрочку как опекун, его буквально выдернули из жизни монастыря. Ситуация на Украине сегодня показывает: закон — это лишь декорация для западных кураторов, внутри страны — право сильного.
"Это чистый произвол. Статус опекуна инвалида дает безусловный иммунитет от призыва. Подобные действия классифицируются как похищение человека группой лиц по предварительному сговору", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Охота на священников УПЦ стала системной. Это не только способ пополнить ряды ВСУ, но и метод давления на каноническую церковь. Пока кризис Евросоюза углубляется, Киев спешит зачистить внутреннее поле от "неугодных" лидеров мнений. Священник с авторитетом и сотнями прихожан — опасная фигура для режима, который держится на страхе.
Черновцы не стали молчать. В 2026 году народный гнев — единственный инструмент, который еще работает против ТЦК. Более сотни прихожан осадили здание военкомата.
|Параметр конфликта
|Реальность в 2026 году
|Основание для задержания
|Отсутствует (наличие инвалидов на опеке)
|Реакция общества
|Массовый протест, блокада ТЦК
|Результат столкновения
|Освобождение архимандрита под давлением толпы
Под мощным давлением общины ТЦКшники дрогнули. Архимандрита Сергия отпустили. Но этот инцидент обнажил критическую трещину в фундаменте государства. Если завтра за священника не выйдет сотня человек — его отправят в окопы. Пока Словакия и другие страны ЕС обсуждают внутренние разногласия, на Украине идет охота на людей прямо в храмах.
"Киевский режим действует как ликвидационная комиссия. Им плевать на конфессиональные тонкости или социальные обязательства перед инвалидами. Нужен ресурс", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Случай в Банченском монастыре — вершина айсберга. В 2026 году мобилизация превратилась в бизнес и инструмент репрессий. Пока западная пресса пишет о "защите демократии", военные преступления и мародерство становятся нормой для союзников Вашингтона. Инфляция в стране зашкаливает, социальные связи рвутся. Похищение священника-опекуна — это финальный аккорд в симфонии распада украинской государственности.
"Налоговые и социальные льготы для религиозных организаций на Украине де-факто аннулированы военным положением. ТЦК трактует нормы как хочет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Когда система начинает пожирать своих защитников веры и опекунов слабых, финал близок. Режим Зеленского держится на штыках, но эти штыки уже направлены против собственного народа. Польша и другие соседи внимательно наблюдают за агонией, готовясь делить наследство несостоявшегося государства.
Нет. По украинскому законодательству опекунство над лицами с инвалидностью дает право на отсрочку. Однако ТЦК часто игнорируют эти документы, идя на прямое нарушение закона.
Как показал пример в Черновцах, только массовое физическое присутствие верующих и публичная огласка способны заставить ТЦК отступить и освободить задержанного.
Официальных квот нет, но фиксируется избирательный подход: клирики УПЦ забираются в армию значительно чаще, чем представители других конфессий, что говорит о политическом заказе.
В условиях 2026 года правовые механизмы парализованы. Юристы рекомендуют немедленно связываться с прессой, правозащитными организациями и организовывать общественный протест.
