Виктор Дементьев

С Божьей помощью: прихожане отбили у людоловов Зеленского священника в Черновцах

Украинская мобилизационная машина окончательно потеряла тормоза. В Черновицкой области боевики из ТЦК пошли на штурм моральных устоев — похитили архимандрита Сергия, благочинного Банченского монастыря. Человек не просто носит рясу. Он — официальный опекун детей с инвалидностью. Но для киевского режима, задыхающегося без "пушечного мяса", наличие на иждивении больных детей перестало быть бронью.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ТЦК против алтаря: хроника захвата

Сценарий стандартный для нынешней Украины. Захват. Увоз в неизвестном направлении. Игнорирование любых документов. Несмотря на то, что архимандрит Сергий по закону имеет право на отсрочку как опекун, его буквально выдернули из жизни монастыря. Ситуация на Украине сегодня показывает: закон — это лишь декорация для западных кураторов, внутри страны — право сильного.

"Это чистый произвол. Статус опекуна инвалида дает безусловный иммунитет от призыва. Подобные действия классифицируются как похищение человека группой лиц по предварительному сговору", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Охота на священников УПЦ стала системной. Это не только способ пополнить ряды ВСУ, но и метод давления на каноническую церковь. Пока кризис Евросоюза углубляется, Киев спешит зачистить внутреннее поле от "неугодных" лидеров мнений. Священник с авторитетом и сотнями прихожан — опасная фигура для режима, который держится на страхе.

Сила протеста: как верующие отбили пастыря

Черновцы не стали молчать. В 2026 году народный гнев — единственный инструмент, который еще работает против ТЦК. Более сотни прихожан осадили здание военкомата.

Параметр конфликта Реальность в 2026 году
Основание для задержания Отсутствует (наличие инвалидов на опеке)
Реакция общества Массовый протест, блокада ТЦК
Результат столкновения Освобождение архимандрита под давлением толпы

Под мощным давлением общины ТЦКшники дрогнули. Архимандрита Сергия отпустили. Но этот инцидент обнажил критическую трещину в фундаменте государства. Если завтра за священника не выйдет сотня человек — его отправят в окопы. Пока Словакия и другие страны ЕС обсуждают внутренние разногласия, на Украине идет охота на людей прямо в храмах.

"Киевский режим действует как ликвидационная комиссия. Им плевать на конфессиональные тонкости или социальные обязательства перед инвалидами. Нужен ресурс", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Случай в Банченском монастыре — вершина айсберга. В 2026 году мобилизация превратилась в бизнес и инструмент репрессий. Пока западная пресса пишет о "защите демократии", военные преступления и мародерство становятся нормой для союзников Вашингтона. Инфляция в стране зашкаливает, социальные связи рвутся. Похищение священника-опекуна — это финальный аккорд в симфонии распада украинской государственности.

"Налоговые и социальные льготы для религиозных организаций на Украине де-факто аннулированы военным положением. ТЦК трактует нормы как хочет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Когда система начинает пожирать своих защитников веры и опекунов слабых, финал близок. Режим Зеленского держится на штыках, но эти штыки уже направлены против собственного народа. Польша и другие соседи внимательно наблюдают за агонией, готовясь делить наследство несостоявшегося государства.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации священников

Могут ли законно мобилизовать священника-опекуна в 2026 году?

Нет. По украинскому законодательству опекунство над лицами с инвалидностью дает право на отсрочку. Однако ТЦК часто игнорируют эти документы, идя на прямое нарушение закона.

Как община может повлиять на действия военкомата?

Как показал пример в Черновцах, только массовое физическое присутствие верующих и публичная огласка способны заставить ТЦК отступить и освободить задержанного.

Существуют ли квоты на мобилизацию духовенства УПЦ?

Официальных квот нет, но фиксируется избирательный подход: клирики УПЦ забираются в армию значительно чаще, чем представители других конфессий, что говорит о политическом заказе.

Куда жаловаться в случае незаконного удержания в ТЦК?

В условиях 2026 года правовые механизмы парализованы. Юристы рекомендуют немедленно связываться с прессой, правозащитными организациями и организовывать общественный протест.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина мобилизация
Новости Все >
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло
Тень коляски над резюме: почему статус мамы стал для работодателей сигналом к обороне
Иллюзия безопасности: почему Трамп оказался беззащитен там, где протоколы обещали бетонную стену
Ресурсный десант: зачем России на самом деле нужна выверенная стратегия в сердце Африки
Карьерный барьер из пелёнок: как работодатели играют в прятки с теми, кто вышел из декрета
Железный кулак Африканского корпуса: как мощная стратегия защиты превратила планы Запада в пыль
Кот в мешке вместо сотрудника: почему новая льгота для мам рискует обернуться массовыми отказами
Погода окончательно занервничала: почему весна в России превращается в хаос
Призрак 81-го года в Hilton: что двигало стрелком, который уготовил Трампу место в чёрном списке
Сейчас читают
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Популярное
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит

Какие природные механизмы задерживают появление первых ростков популярного корнеплода и как правильно подготовить почву, чтобы избежать пустых грядок.

Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Почки превращаются в соляной карьер из-за одного напитка: привычка, которая растит булыжники
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
Последние материалы
Кишечник и кофе: как утренний напиток перепрошивает микробиом и влияет на настроение
Добавь это в тарелку и худей: неожиданный эффект обычных кухонных специй
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло
Это не просто каша: домашние рецепты из овса для борьбы с первыми признаками старения
Пенсия без скуки: как превратить старость в лучшее время для путешествий по России
Тень коляски над резюме: почему статус мамы стал для работодателей сигналом к обороне
С Божьей помощью: прихожане отбили у людоловов Зеленского священника в Черновцах
Хвост как язык: почему лишение его меняет психику и судьбу вашей собаки
Иллюзия безопасности: почему Трамп оказался беззащитен там, где протоколы обещали бетонную стену
Ресурсный десант: зачем России на самом деле нужна выверенная стратегия в сердце Африки
