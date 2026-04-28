Виктор Дементьев

В Израиле созрел бунт: Нетаньяху хотят заменить на более кровожадного лидера

Биньямин Нетаньяху получил звонкую оплеуху. Его главные оппоненты — правый Нафтали Беннет и центрист Яир Лапид — объявили о слиянии в партию BeYachad ("Вместе"). Цель одна: снести действующую коалицию. Внутренняя повестка трещит по швам из-за призыва ультраортодоксов, но не обольщайтесь. В вопросах войны и внешней экспансии этот дуэт ничем не отличается от "Биби". Израильская машина не меняет курс, она просто меняет водителя.

Фото: commons.wikimedia.org by President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иранский узел: ястребы против Нетаньяху

Беннет и Лапид поддерживают удары по Тегерану. Они стояли плечом к плечу с Нетаньяху, когда израильские ракеты летели на восток. Но теперь в 2026 году риторика изменилась: оппозиция винит премьера в мягкотелости. Мол, режим аятолл стоит, а значит — задача провалена. И это при том, что Иран предложил США новый поэтапный план урегулирования, пытаясь избежать большой бойни.

"Это опасная игра. Оппозиция пытается перехватить патриотическую повестку, обвиняя Нетаньяху в нерешительности. На деле они такие же идеологические ястребы, готовые сжигать ресурсы ради геополитических амбиций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Беннета и Лапида война — это инструмент. Они "прагматики", которые верят в кулак, но понимают и роль закулисных сделок после того, как порох высохнет. Однако пока перемирие от 8 апреля соблюдается, никто из них не призывает к немедленному возобновлению огня с Ираном. Пока.

Ливан и Газа: война до последнего патрона

Ситуация на границах — это хаос. Оппозиция беспощадно критикует апрельское перемирие с Ливаном. Беннет прямо в соцсети заявил, что Хезболла просто перегруппировывается. Он уверен: следующая серия — лишь вопрос времени. На фоне этого солдаты ЦАХАЛ вывозят из Ливана всё имущество, превращая военную кампанию в банальный грабеж.

Конфликт Позиция "BeYachad"
Война в Газе Критика за неполное уничтожение ХАМАС. Против поставок помощи.
Кризис в Ливане Осуждение перемирия. Требование полной зачистки юга Ливана.

В Газе ситуация еще жестче. Лапид считает итоги операции "худшим из возможных". ХАМАС сохранил боеспособность, а Беннет впадает в ярость из-за гуманитарных конвоев. Каждый грузовик с едой для палестинцев он считает личным оскорбительным подарком от Нетаньяху врагам.

"Внутренняя безопасность Израиля подорвана не только внешними угрозами, но и системными утечками. Даже элита порой работает на противника, что показывает глубокий раскол в обществе", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

К слову о безопасности: внутренний шпионаж в Израиле стал обыденностью. Пока политики делят кресла, контрразведка вылавливает информаторов Тегерана прямо в штабах ВВС. Это идеальная иллюстрация того, как гниет система под грузом бесконечной войны.

Палестинский вопрос: надежд нет

Если вы ждете, что новый кабинет признает Палестину — забудьте. Большинство израильтян против, и политики это знают. Лапид когда-то заикался о "двух государствах", но сейчас это политическое самоубийство. Беннет и вовсе ставит знак равенства между землей для палестинцев и террором против израильтян.

"Финансовая устойчивость Израиля сейчас напрямую зависит от того, сколько ресурсов сожрет военный бюджет. Популизм Беннета и Лапида может стоить экономике слишком дорого в долгосрочной перспективе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Забавно, как Вашингтон пытается дирижировать этим оркестром. С одной стороны США начали охоту на трудных союзников, с другой — полностью зависят от израильской повестки на Ближнем Востоке. В этой игре нет правых, есть только те, кто быстрее нажмет на курок и успеет переобуться в прыжке.

Ответы на популярные вопросы об оппозиции в Израиле

Почему Беннет и Лапид объединились именно сейчас?

Коалиция Нетаньяху разваливается из-за внутренних конфликтов, в частности, вопроса призыва ультраортодоксов. Оппозиция видит шанс на досрочных выборах.

Изменится ли политика в отношении Ирана при новом правительстве?

Нет. Лапид и Беннет настроены еще более агрессивно ("ястребино") и критикуют Нетаньяху за недостаточную жесткость в борьбе с Тегераном.

Как оппозиция относится к созданию Палестинского государства?

В целом — негативно. Беннет категорически против, Лапид дистанцировался от своих прежних высказываний в поддержку идеи "двух государств" ради сохранения рейтинга.

Какова позиция новой партии по Газе?

Они требуют полного военного поражения ХАМАС и критикуют текущие темпы операции, а также допуск гуманитарной помощи в анклав.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы израиль политика ближний восток биньямин нетаньяху
Уступки ради ЕС не сработают: какой непреодолимый барьер стоит на пути Украины к Евросоюзу
Заявления меняются, подготовка идет: почему Трамп не может отступить от Ирана
Циклон-агрессор в Москве: арктический холод выставил за дверь надежды на раннее лето
Вместо слепого следования моде: как найти свой идеальный силуэт для выпускного
Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку
От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара
Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%
Дорого и посредственно: почему российские клубы вынуждены переплачивать за игроков
Кризис доверия в ИЖС: почему россияне отказываются от стройки частных домов
Арктические привилегии: кто из россиян получит рекордные надбавки в 2026 году
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Забудьте про чахлые бутоны: эта копеечная схема заставит пионы выдавать цветы размером с тарелку
Садоводство, цветоводство
Забудьте про чахлые бутоны: эта копеечная схема заставит пионы выдавать цветы размером с тарелку
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Последние материалы
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Разблокировка тела: как за 12 минут превратить скованность в бодрость
Баланс против морщин: как упражнения для ног неожиданно омолаживают лицо
Эффект маринада: неожиданная экономия на овощах при подготовке к сезону шашлыков
В Израиле созрел бунт: Нетаньяху хотят заменить на более кровожадного лидера
Заявления меняются, подготовка идет: почему Трамп не может отступить от Ирана
Ледяной архив на кухне: как превратить старые ягоды в изысканные блюда за минуты
Экосистема на подоконнике: как спасти капризную орхидею от гибели в городской квартире
Россия защитила свой плацдарм: в Мали разгромлена коалиция боевиков и западных наёмников
Секрет нежности: как превратить обычную печень в гастрономический деликатес
