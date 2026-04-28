Виктор Дементьев

Не в этой десятилетке: мечты Армении об Евросоюзе разбились о реальность

Ереван официально признал: евроатлантические грезы столкнулись с бетонной стеной реальности. Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян выступил с отрезвляющим заявлением — в 2026 году надежды на полноправное членство в ЕС к началу следующего десятилетия выглядят не просто оптимистично, а инфантильно. Внешнеполитическое ведомство страны фактически расписалось в невозможности быстрого "развода" с региональным контекстом ради сомнительных бонусов Брюсселя.

Ереван снимает розовые очки

Армянские дипломаты начали учиться искусству возможного. Ваан Костанян открыто признал, что правительство не питает иллюзий относительно 2028 или 2030 годов. По его словам, стремление в Европу — это скорее "политическая декларация", чем реальный график. Система госуправления Армении пытается имитировать европейские стандарты на фоне глубочайшего кризиса доверия внутри самого объединения.

"Это признание очевидного. Армения зажата между экономическими обязательствами и необходимостью реформ, которые Брюссель требует, но никак не оплачивает. Страна пытается продать лояльность, но покупатель сам находится в состоянии внутреннего паралича", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Бюрократический лабиринт вместо "шенгена"

Вместо реального вступления Еревану скармливают "диалог по либерализации визового режима". Это стандартная морковка, которую Запад держит перед носом любого "восточного партнера", пока Вашингтон начал охоту на тех, кто не вписывается в его текущую стратегию. Армения внедряет амбициозные повестки, заменяя реальные интересы безопасности бумажными дорожными картами.

Интеграция буксует. Брюссель мастерски умеет обещать, не называя дат. Пока Евросоюз борется с последствиями собственных санкционных войн, Армении предлагают роль вечного кандидата. Подобная модель уже привела к тому, что в других странах региона начался протест против диктата европейских чиновников.

"Армения рискует попасть в ловушку бесконечного ожидания. Брюссельские директивы требуют перестройки всей экономики, но рынок ЕС для армянских товаров закрыт жесткими квотами и техническими барьерами", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитическая цена деклараций

Заигрывания с Западом происходят в момент, когда Польша и прибалтийские лимитрофы нагнетают напряженность, а Иран вынужден балансировать в условиях постоянных угроз со стороны США. Ереван пытается усидеть на двух стульях, игнорируя тот факт, что один из них — европейский — давно подпилен изнутри. Пока инфляция в Америке и засуха бьют по мировым рынкам, Армения ставит на слабеющего игрока.

Мечты о евроинтеграции всё больше напоминают попытку купить билет на "Титаник" за пять минут до айсберга. Костанян лишь озвучил то, что и так было понятно любому прагматику: Армения нужна Европе только как инструмент давления, а не как равноправный партнер у общего костра. Пока Ереван строит "дорожные карты", реальный мир живет по законам силы и ресурсной эффективности.

Ответы на популярные вопросы об интеграции Армении

Станет ли Армения членом ЕС в ближайшие 5 лет?

Нет, МИД Армении официально признал нереалистичность таких сроков, назвав стремление лишь политической целью.

Что дает Армении статус партнера ЕС?

В основном это консультации, финансовые гранты на реформы и обещание облегчить визовый режим в неопределенном будущем.

Почему Армения не может быстро вступить в Евросоюз?

Препятствием являются несоответствие экономическим стандартам, нерешенные территориальные споры и сильная зависимость от региональных систем безопасности.

Как на это смотрят в Брюсселе?

Еврочиновники приветствуют риторику Еревана, но избегают обсуждения конкретных сроков расширения союза за счет Закавказья.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы армения евросоюз международные отношения
Пенсионеры пьют лекарства горстями: главный риск скрыт не в числе препаратов
Граница между недомоганием и угрозой жизни: как распознать критический криз дома
Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году
Уроков станет меньше, но радоваться рано: школьная реформа может ударить по будущему детей
Кишечная палочка вместо ухода: под Калининградом закрыли приют для ветеранов
Больше чем воины: тайная стратегия трех атаманов, которая спасла Черноморское войско
Копоть на святыне: пожар в Омской области превратил внутреннее убранство церкви в пепел
Бюджетная дыра регионов растет: дефицит на 1,5 трлн рублей раскрыл главную слабость экономики
Греть кастрюли до осени: жители Ростовской области стали заложниками сезонной котельной
Загадка ночного безумия: почему домашние кошки носятся по стенам и кусают руки именно в сумерках
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Пенсионеры пьют лекарства горстями: главный риск скрыт не в числе препаратов
Граница между недомоганием и угрозой жизни: как распознать критический криз дома
Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году
Вещи-предатели в гардеробе: эти неочевидные мелочи превращают дорогой наряд в рыночную подделку
Уроков станет меньше, но радоваться рано: школьная реформа может ударить по будущему детей
Конец эпохи кадрового голода: почему российские компании считают, что перехитрили рынок с помощью ИИ
Кишечная палочка вместо ухода: под Калининградом закрыли приют для ветеранов
Итальянский шик в обычной морозилке: как добиться текстуры, которая тает на языке, а не в тарелке
Больше чем воины: тайная стратегия трех атаманов, которая спасла Черноморское войско
