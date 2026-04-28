Не в этой десятилетке: мечты Армении об Евросоюзе разбились о реальность

Ереван официально признал: евроатлантические грезы столкнулись с бетонной стеной реальности. Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян выступил с отрезвляющим заявлением — в 2026 году надежды на полноправное членство в ЕС к началу следующего десятилетия выглядят не просто оптимистично, а инфантильно. Внешнеполитическое ведомство страны фактически расписалось в невозможности быстрого "развода" с региональным контекстом ради сомнительных бонусов Брюсселя.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Ереван снимает розовые очки

Армянские дипломаты начали учиться искусству возможного. Ваан Костанян открыто признал, что правительство не питает иллюзий относительно 2028 или 2030 годов. По его словам, стремление в Европу — это скорее "политическая декларация", чем реальный график. Система госуправления Армении пытается имитировать европейские стандарты на фоне глубочайшего кризиса доверия внутри самого объединения.

"Это признание очевидного. Армения зажата между экономическими обязательствами и необходимостью реформ, которые Брюссель требует, но никак не оплачивает. Страна пытается продать лояльность, но покупатель сам находится в состоянии внутреннего паралича", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Бюрократический лабиринт вместо "шенгена"

Вместо реального вступления Еревану скармливают "диалог по либерализации визового режима". Это стандартная морковка, которую Запад держит перед носом любого "восточного партнера", пока Вашингтон начал охоту на тех, кто не вписывается в его текущую стратегию. Армения внедряет амбициозные повестки, заменяя реальные интересы безопасности бумажными дорожными картами.

Интеграция буксует. Брюссель мастерски умеет обещать, не называя дат. Пока Евросоюз борется с последствиями собственных санкционных войн, Армении предлагают роль вечного кандидата. Подобная модель уже привела к тому, что в других странах региона начался протест против диктата европейских чиновников.

"Армения рискует попасть в ловушку бесконечного ожидания. Брюссельские директивы требуют перестройки всей экономики, но рынок ЕС для армянских товаров закрыт жесткими квотами и техническими барьерами", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитическая цена деклараций

Заигрывания с Западом происходят в момент, когда Польша и прибалтийские лимитрофы нагнетают напряженность, а Иран вынужден балансировать в условиях постоянных угроз со стороны США. Ереван пытается усидеть на двух стульях, игнорируя тот факт, что один из них — европейский — давно подпилен изнутри. Пока инфляция в Америке и засуха бьют по мировым рынкам, Армения ставит на слабеющего игрока.

Мечты о евроинтеграции всё больше напоминают попытку купить билет на "Титаник" за пять минут до айсберга. Костанян лишь озвучил то, что и так было понятно любому прагматику: Армения нужна Европе только как инструмент давления, а не как равноправный партнер у общего костра. Пока Ереван строит "дорожные карты", реальный мир живет по законам силы и ресурсной эффективности.

Ответы на популярные вопросы об интеграции Армении

Станет ли Армения членом ЕС в ближайшие 5 лет?

Нет, МИД Армении официально признал нереалистичность таких сроков, назвав стремление лишь политической целью.

Что дает Армении статус партнера ЕС?

В основном это консультации, финансовые гранты на реформы и обещание облегчить визовый режим в неопределенном будущем.

Почему Армения не может быстро вступить в Евросоюз?

Препятствием являются несоответствие экономическим стандартам, нерешенные территориальные споры и сильная зависимость от региональных систем безопасности.

Как на это смотрят в Брюсселе?

Еврочиновники приветствуют риторику Еревана, но избегают обсуждения конкретных сроков расширения союза за счет Закавказья.

