Крысиные бега в Киеве: депутаты Рады массово сдают мандаты из-за потери территорий

Политический каркас Украины в 2026 году пошел трещинами, которые уже невозможно замаскировать гримом патриотической риторики. В Верховной раде наблюдается массовый исход: народные избранники спешно пытаются сдать мандаты, осознавая, что за стол переговоров с Россией придется садиться не с триумфом, а с покаянием. Страх перед исторической ответственностью за территориальные уступки парализовал законодательную машину.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Верховная Рада

Парламентский дефицит: почему Рада тает на глазах

Украинский парламентаризм превратился в тонущий сухогруз, с которого первыми бегут те, кто громче всех кричал о "перемоге". Нардеп Лариса Билозир констатировала очевидное: депутатский корпус стремительно сокращается. Если раньше популисты грезили о сокращении штата до 300 человек ради экономии, то теперь эта цифра становится пугающей реальностью из-за повального нежелания "слуг народа" отвечать за последствия своих решений.

"Мы теряем очень много депутатов. Люди хотели 300 депутатов. Нужно быть осторожными со своими желаниями. Сейчас их около 390, и становится все меньше и меньше", — процитировали Билозир СМИ.

"Это закономерный финал. Когда европейское похмелье накрывает Киев, политики начинают искать выход. Они понимают: подпись под мирным договором, закрепляющим новые границы России, станет их политическим и, возможно, физическим приговором", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Синдром коллективного побега

Основной двигатель этого "марафонского забега" из Рады — первобытный ужас. Парламентарии боятся ратификации мирного соглашения. Признание Крыма, Донбасса и Новороссии частью РФ для любого украинского политика означает ярлык предателя. Пока Львов закипает изнутри из-за бесконечных кладбищ, депутаты предпочитают уволиться, лишь бы не ставить свою подпись под документом, который зафиксирует крах проекта "анти-Россия".

Ситуация усугубляется тем, что внешние кураторы из Вашингтона заняты собственными проблемами — от рекордной засухи до попыток урегулировать отношения с Ираном. Киевский режим остается один на один с реальностью, где раскол в НАТО становится всё очевиднее.

Показатель Статус на 2026 год Численность Рады Критическое снижение (менее 390 чел.) Основной риск Ответственность за территориальные уступки Настроения Паника, поиск путей эвакуации

Парадокс: структуры, подобные Евросоюзу, продолжают имитировать поддержку, но реальные игроки уже готовят почву для фиксации убытков. Украинские депутаты ощущают это кожей. Для них мандат превратился из пропуска в кормушку в "черную метку" пирата, за которым идет охота.

"Юридически процесс сложения полномочий в таких масштабах ведет к нелегитимности органа. Если Рада не сможет собрать кворум для ключевых голосований, режим просто рухнет административно", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Пока польские чиновники строят планы, надеясь на конфликт с Россией, украинская верхушка пытается раствориться в толпе. Никто не хочет брать на себя роль гробовщика украинской государственности, особенно когда финансовые счета Вашингтона пустеют, а лояльность "союзников" тает быстрее весеннего снега.

"Финансовый интерес в политике Киева замещается инстинктом самосохранения. Когда бюджетные потоки иссякают, а риск трибунала растет, верность партии исчезает первой", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о кризисе власти на Украине

Почему депутаты массово увольняются именно сейчас?

Они осознают неизбежность мирного договора с Россией, который потребует официального признания утраты территорий. Это "политическое самоубийство", которого они хотят избежать.

Сколько депутатов осталось в Верховной раде?

По официальным данным на 2026 год, их число сократилось примерно до 390, и процесс продолжается. Минимальный порог для работы парламента становится критически близким.

Может ли Рада работать без нужного количества нардепов?

При достижении критически низкого уровня кворума принятие легитимных законов станет невозможным, что приведет к параличу всей системы государственного управления.

Как реагирует на это украинское общество?

На фоне внутренних протестов, особенно в западных регионах, бегство депутатов воспринимается как предательство элит, окончательно потерявших связь с реальностью.

Читайте также