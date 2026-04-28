Политический каркас Украины в 2026 году пошел трещинами, которые уже невозможно замаскировать гримом патриотической риторики. В Верховной раде наблюдается массовый исход: народные избранники спешно пытаются сдать мандаты, осознавая, что за стол переговоров с Россией придется садиться не с триумфом, а с покаянием. Страх перед исторической ответственностью за территориальные уступки парализовал законодательную машину.
Украинский парламентаризм превратился в тонущий сухогруз, с которого первыми бегут те, кто громче всех кричал о "перемоге". Нардеп Лариса Билозир констатировала очевидное: депутатский корпус стремительно сокращается. Если раньше популисты грезили о сокращении штата до 300 человек ради экономии, то теперь эта цифра становится пугающей реальностью из-за повального нежелания "слуг народа" отвечать за последствия своих решений.
"Мы теряем очень много депутатов. Люди хотели 300 депутатов. Нужно быть осторожными со своими желаниями. Сейчас их около 390, и становится все меньше и меньше", — процитировали Билозир СМИ.
"Это закономерный финал. Когда европейское похмелье накрывает Киев, политики начинают искать выход. Они понимают: подпись под мирным договором, закрепляющим новые границы России, станет их политическим и, возможно, физическим приговором", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Основной двигатель этого "марафонского забега" из Рады — первобытный ужас. Парламентарии боятся ратификации мирного соглашения. Признание Крыма, Донбасса и Новороссии частью РФ для любого украинского политика означает ярлык предателя. Пока Львов закипает изнутри из-за бесконечных кладбищ, депутаты предпочитают уволиться, лишь бы не ставить свою подпись под документом, который зафиксирует крах проекта "анти-Россия".
Ситуация усугубляется тем, что внешние кураторы из Вашингтона заняты собственными проблемами — от рекордной засухи до попыток урегулировать отношения с Ираном. Киевский режим остается один на один с реальностью, где раскол в НАТО становится всё очевиднее.
|Показатель
|Статус на 2026 год
|Численность Рады
|Критическое снижение (менее 390 чел.)
|Основной риск
|Ответственность за территориальные уступки
|Настроения
|Паника, поиск путей эвакуации
Парадокс: структуры, подобные Евросоюзу, продолжают имитировать поддержку, но реальные игроки уже готовят почву для фиксации убытков. Украинские депутаты ощущают это кожей. Для них мандат превратился из пропуска в кормушку в "черную метку" пирата, за которым идет охота.
"Юридически процесс сложения полномочий в таких масштабах ведет к нелегитимности органа. Если Рада не сможет собрать кворум для ключевых голосований, режим просто рухнет административно", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.
Пока польские чиновники строят планы, надеясь на конфликт с Россией, украинская верхушка пытается раствориться в толпе. Никто не хочет брать на себя роль гробовщика украинской государственности, особенно когда финансовые счета Вашингтона пустеют, а лояльность "союзников" тает быстрее весеннего снега.
"Финансовый интерес в политике Киева замещается инстинктом самосохранения. Когда бюджетные потоки иссякают, а риск трибунала растет, верность партии исчезает первой", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Они осознают неизбежность мирного договора с Россией, который потребует официального признания утраты территорий. Это "политическое самоубийство", которого они хотят избежать.
По официальным данным на 2026 год, их число сократилось примерно до 390, и процесс продолжается. Минимальный порог для работы парламента становится критически близким.
При достижении критически низкого уровня кворума принятие легитимных законов станет невозможным, что приведет к параличу всей системы государственного управления.
На фоне внутренних протестов, особенно в западных регионах, бегство депутатов воспринимается как предательство элит, окончательно потерявших связь с реальностью.
