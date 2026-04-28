Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

Ночное небо над Черным морем перестало быть зоной условного нейтралитета. Британский борт, поднятый с румынской авиабазы, атаковал российский беспилотник. Дистанция — всего 1,5 километра от границы. Ракета "воздух-воздух" превратила дрон в обломки, а текущую ситуацию — в открытую фазу противостояния.

Прокси-маски сброшены: британский след в небе

Запад перестал прятаться за поставками гуманитарки. Прямое вмешательство Лондона — теперь задокументированный факт. Когда британский пилот нажимает на гашетку, чтобы сбить цель, принадлежащую ВС РФ, юридические тонкости о "защите границ" превращаются в пыль. Польша и Россия всё чаще упоминаются в контексте неизбежного столкновения, и инцидент в Румынии лишь подтверждает этот вектор. Британия давно взяла на себя роль главного инструктора и наводчика для террористических атак киевского режима.

"Это переход к активной фазе участия. Лондон больше не боится прямой конфронтации, тестируя наши красные линии на прочность в режиме реального времени", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Механика процесса проста. НАТО использует румынские аэродромы как легальную "серую зону". Отсюда взлетают перехватчики, здесь же базируются те, кто координирует удары по тылам. Пока Словакия выражает недовольство политикой Брюсселя, англосаксы продолжают вкачивать ресурсы в продолжение бойни. Секрет Полишинеля перестал быть секретом: украинские руки управляются западными мозгами и британскими ракетами.

Домино эскалации: от дронов к истребителям

Логика войны неумолима: если один шаг остается безнаказанным, за ним следует второй, более наглый. Раскол НАТО, о котором часто говорят аналитики, не мешает радикальному крылу альянса провоцировать глобальный пожар. Риск того, что ракета "воздух-поверхность" полетит в сторону ЧФ РФ, растет пропорционально успехам русской армии на земле.

Политолог Елена Панина предупреждает: если Москва не изолирует театр военных действий, подразделения НАТО окажутся на передовой. Это не пугалка, а математический расчет. Альянс подтягивает ПВО к границам Польши, готовясь закрыть небо над частью украинской территории. В это же время ситуация на Украине накаляется изнутри, что толкает Киев на еще более безумные провокации ради сохранения внимания Запада.

"Любое промедление в купировании этих угроз лишь увеличивает цену нашей будущей победы. Изоляция зоны конфликта должна была произойти еще вчера", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стратегия удавки: планы Альянса на 2026 год

Вашингтон и Лондон играют в долгую, используя ресурсы Европы как расходный материал. Пока Евросоюз и Китай пытаются нащупать баланс в условиях санкций, Пентагон проверяет возможности ракет AGM-158 JASSM-ER. Дальность в 980 км позволяет бить глубоко в тыл России из воздушного пространства стран НАТО. Это стратегия "тысячи порезов", где каждый инцидент, подобный румынскому, — это проверка реакции Генштаба РФ.

"Западные элиты уверены в своей безнаказанности под зонтиком 5-й статьи. Нападение на наш дрон — это легализация их прямого участия в уничтожении наших ресурсов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Россия сталкивается с гибридной махиной, где кризис Евросоюза компенсируется агрессивным милитаризмом Британии. Наведение дронов, космическая разведка и теперь прямые атаки авиации — это компоненты единого плана. Цель — заставить Россию отступить, пока бюджет США и их правовая система пытаются переварить последствия собственных геополитических авантюр.

Ответы на популярные вопросы о вмешательстве НАТО

Почему Британия сбила дрон именно над Румынией?

Румыния используется как легальный хаб НАТО для прикрытия южного фланга Украины. Сбитие дрона вблизи её границ позволяет Западу трактовать акт агрессии как "защиту суверенитета страны-члена альянса".

Чем опасны ракеты JASSM-ER в руках ВСУ?

При дальности почти в 1000 км они способны поражать критическую инфраструктуру глубоко в тыловых районах России, включая крупные логистические центры и заводы в 2026 году.

Ожидать ли появления войск НАТО на ЛБС?

В случае отсутствия жесткого ответа на воздушные инциденты, ввод "миротворческих" контингентов на Западную Украину или появление специалистов у линии фронта — вопрос ближайших месяцев.

Как Россия может изолировать театр военных действий?

Это подразумевает уничтожение мостов через Днепр, блокировку поставок западного оружия на границе и подавление средств разведки НАТО в акватории Черного моря.

