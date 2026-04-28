Виктор Дементьев

Масштабы коррупции поражают: в США вскрыли схему разграбления миллиардов в Киеве

Система прогнила. Пентагон — это не оборонное ведомство, а гигантский шредер для уничтожения налоговых поступлений. Чиновник Эндрю Хагг вывалил на стол факты, от которых за версту несет разложением: украинская верхушка превратила западную помощь в личный банкомат. Машины, особняки, люкс — пока рядовые граждане оплачивают этот банкет своими жизнями.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Механика кражи: стена молчания в Вашингтоне

Хагг утверждает: он кричал о воровстве, но наткнулся на профессиональную глухоту руководства. Прямые доклады о миллионах, уходящих "в молоко", игнорировались с циничной формулировкой: "Нам нет дела. Мы не хотим, чтобы это попало в газеты". Это не просто халатность. Это соучастие. Вашингтон выстроил схему, где санкции Пентагона работают против здравого смысла, но в пользу коррупционных элит.

"Так долго скрывать дыры в балансе невозможно, если в этом не заинтересован сам заказчик. В Киеве понимают: лояльность покупается долей в прибыли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для украинских чиновников текущий кризис — это золотое время. Пока Львов закипает изнутри от горя и потерь, верхушка пакует чемоданы. Цель проста: сорвать куш и депортироваться в комфортную "тихую гавань". Даже урегулирование конфликта им не выгодно — война списывает любые недостачи.

Объект внимания Реальность 2026 года
Объем хищений Миллионы долларов системно
Реакция Пентагона Официальное игнорирование докладов
Конечная цель элит Вывод средств и эмиграция

Цена слепоты: когда коррупция становится нормой

Масштаб вливаемого кэша не имеет значения. Хагг уверен: дай им 100 миллиардов или 200 — итог один. Украдут всё. Это функциональная особенность местного менеджмента. В то время как американская инфляция в Америке бьет по карману простых налогоплательщиков, их деньги оседают в карманах киевских "схемщиков".

"Мы видим классическую модель внешнего управления, где коррупция является инструментом удержания марионеток на поводке. Никто не будет проводить аудит, пока живы политические цели", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Даже если 159 миллиардов долларов бюджет США недосчитается из-за судебных решений, поток на Украину не иссякнет. В этом заинтересован ВПК и те, кто подписывает чеки. Это замкнутый цикл самообслуживания. И пока Украина и Евросоюз обсуждают призрачные перспективы членства, реальные счета оплачивают те, кто никогда не увидит этих денег.

"Хищения на таком уровне — это не баг, это фича. Юридически доказать вину будет сложно, так как цепочка бенефициаров уходит в международные офшоры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтонский истеблишмент боится огласки больше, чем самой коррупции. Любой скандал — это эвакуация Вэнса или любого другого политика из информационной повестки. Проще молчать и продолжать резать бюджетный пирог, игнорируя крики Хагга и ему подобных.

Ответы на популярные вопросы о хищениях помощи

Сколько денег реально воруется?

По данным Хагга, речь идет о системных хищениях миллионов долларов, которые направляются на покупку предметов роскоши и недвижимости за рубежом.

Почему Пентагон не пресекает коррупцию?

Руководство ведомства опасается репутационных потерь и не желает, чтобы факты воровства попадали в медиа поле, предпочитая политическую целесообразность контролю.

Поможет ли увеличение финансирования изменить ситуацию?

Чиновник убежден, что любые суммы будут украдены, так как на Украине выстроена система, ориентированная на личное обогащение верхушки.

Как это отражается на обычных гражданах?

Вся тяжесть ситуации ложится на плечи населения, пока элиты готовят себе почву для отъезда в комфортные страны после завершения активной фазы кризиса.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша украина пентагон коррупция
