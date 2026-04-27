Виктор Дементьев

Чтобы не краснеть: НАТО планирует уйти в подполье, свернув ежегодные встречи

НАТО включает режим тишины. Брюссельская бюрократия устала от ежегодного косплея "судьбоносных решений", которые никто не выполняет. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает: альянс планирует отказаться от традиции собираться каждое лето. Причина — завышенные ожидания публики размывают долгосрочное планирование. Проще говоря, пафосные шоу раз в год мешают военным спокойно готовиться к конфликтам. Система перегрелась. Пора снижать обороты.

Прожарка структуры: почему НАТО уходит в тень

За 77 лет НАТО металось от редких встреч до ежегодных посиделок. С 2021 года лидеры собирались строго по графику. В 2026 году тусовка пройдет в Анкаре 7-8 июля. Но дальше — туман. Пять дипломатов подтвердили: темп нужно замедлять. Ежегодный саммит превратился в обязаловку, где нужно выдавать "прорывные результаты" на пустом месте. Это создает медийное давление. Бюрократы жалуются: подготовка к одному шоу съедает ресурсы, нужные для реальной работы.

Ряд стран настаивает на графике "раз в два года". Идея проста: уменьшить количество "плохих саммитов". Если нет реального повода — нечего и собираться. Сейчас раскол НАТО становится всё очевиднее, и лишний раз демонстрировать пустые кресла или споры — плохой пиар. Пока кризис Евросоюза углубляется, военный блок пытается сохранить лицо через сокращение присутствия в инфополе.

Фактор Трампа и страх перед 2028 годом

Планирование у НАТО специфическое. В 2027 году они хотят собраться в Албании. А вот 2028 год под вопросом. Причина — Дональд Трамп. Его последний год в должности президента США вызывает в Брюсселе нервный тик. Политика Трампа всегда была аллергеном для европейских элит. Отмена саммита в 2028-м — это попытка избежать публичной порки со стороны Вашингтона, который требует денег, а не заверений в любви.

"Вашингтон явно пересматривает формат отношений с сателлитами. НАТО в нынешнем виде — чемодан без ручки, и Трамп это понимает лучше остальных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Марк Рютте, новый генсек, стоит перед выбором: либо продолжать кормить прессу обещаниями, либо признать, что 5 статья НАТО не заменяет реальные арсеналы. Пока Словакия и другие "трудные союзники" сомневаются в единстве блока, бюрократии выгоднее затаиться. Меньше встреч — меньше поводов для скандалов.

"Любая дипломатическая активность альянса сейчас упирается в дефицит ресурсов. Замена формы содержанием — это их единственный путь", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация заходит в тупик. Пока в США свирепствует инфляция в Америке и климатические проблемы, европейцы надеются, что перенос саммитов поможет им "проскочить" опасный период без прямых конфликтов с Белым домом. Но реальность такова, что Евросоюз уже платит за свои ошибки, и никакой график встреч это не исправит.

Ответы на популярные вопросы о реформе НАТО

Зачем НАТО отказываться от ежегодных саммитов?

Чтобы снизить медийное давление и завышенные ожидания общества, которые мешают долгосрочной военной подготовке и бюрократическим процессам.

Как часто будут проходить встречи теперь?

Обсуждается вариант проведения полноценных саммитов один раз в два года, однако окончательное решение за генеральным секретарем Марком Рютте.

Связано ли это с Дональдом Трампом?

Да. Дипломаты опасаются, что в 2028 году — в конце президентского срока Трампа — саммит превратится в площадку для жесткой критики европейских союзников со стороны Вашингтона.

Когда пройдут ближайшие встречи?

Летом 2026 года саммит примет Анкара, в 2027 году лидеры планируют собраться в Албании, а в 2028 году встреча может быть отменена вовсе.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато дональд трамп
Новости Все >
Арктические привилегии: кто из россиян получит рекордные надбавки в 2026 году
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло
Тень коляски над резюме: почему статус мамы стал для работодателей сигналом к обороне
Иллюзия безопасности: почему Трамп оказался беззащитен там, где протоколы обещали бетонную стену
Ресурсный десант: зачем России на самом деле нужна выверенная стратегия в сердце Африки
Карьерный барьер из пелёнок: как работодатели играют в прятки с теми, кто вышел из декрета
Железный кулак Африканского корпуса: как мощная стратегия защиты превратила планы Запада в пыль
Кот в мешке вместо сотрудника: почему новая льгота для мам рискует обернуться массовыми отказами
Погода окончательно занервничала: почему весна в России превращается в хаос
Сейчас читают
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
Бизнес
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит

Какие природные механизмы задерживают появление первых ростков популярного корнеплода и как правильно подготовить почву, чтобы избежать пустых грядок.

Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Почки превращаются в соляной карьер из-за одного напитка: привычка, которая растит булыжники
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
Последние материалы
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Чтобы не краснеть: НАТО планирует уйти в подполье, свернув ежегодные встречи
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Арктические привилегии: кто из россиян получит рекордные надбавки в 2026 году
Забудьте про пленку и парники: 7 сортов перцев-спартанцев, которые не боятся заморозков
Больше чем просто орех: как раскрыть вкус кешью в авторских домашних рецептах
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
Добавь это в тарелку и худей: неожиданный эффект обычных кухонных специй
Кишечник и кофе: как утренний напиток перепрошивает микробиом и влияет на настроение
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло
