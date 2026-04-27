Чтобы не краснеть: НАТО планирует уйти в подполье, свернув ежегодные встречи

НАТО включает режим тишины. Брюссельская бюрократия устала от ежегодного косплея "судьбоносных решений", которые никто не выполняет. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает: альянс планирует отказаться от традиции собираться каждое лето. Причина — завышенные ожидания публики размывают долгосрочное планирование. Проще говоря, пафосные шоу раз в год мешают военным спокойно готовиться к конфликтам. Система перегрелась. Пора снижать обороты.

Прожарка структуры: почему НАТО уходит в тень

За 77 лет НАТО металось от редких встреч до ежегодных посиделок. С 2021 года лидеры собирались строго по графику. В 2026 году тусовка пройдет в Анкаре 7-8 июля. Но дальше — туман. Пять дипломатов подтвердили: темп нужно замедлять. Ежегодный саммит превратился в обязаловку, где нужно выдавать "прорывные результаты" на пустом месте. Это создает медийное давление. Бюрократы жалуются: подготовка к одному шоу съедает ресурсы, нужные для реальной работы.

Ряд стран настаивает на графике "раз в два года". Идея проста: уменьшить количество "плохих саммитов". Если нет реального повода — нечего и собираться. Сейчас раскол НАТО становится всё очевиднее, и лишний раз демонстрировать пустые кресла или споры — плохой пиар. Пока кризис Евросоюза углубляется, военный блок пытается сохранить лицо через сокращение присутствия в инфополе.

Фактор Трампа и страх перед 2028 годом

Планирование у НАТО специфическое. В 2027 году они хотят собраться в Албании. А вот 2028 год под вопросом. Причина — Дональд Трамп. Его последний год в должности президента США вызывает в Брюсселе нервный тик. Политика Трампа всегда была аллергеном для европейских элит. Отмена саммита в 2028-м — это попытка избежать публичной порки со стороны Вашингтона, который требует денег, а не заверений в любви.

"Вашингтон явно пересматривает формат отношений с сателлитами. НАТО в нынешнем виде — чемодан без ручки, и Трамп это понимает лучше остальных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Марк Рютте, новый генсек, стоит перед выбором: либо продолжать кормить прессу обещаниями, либо признать, что 5 статья НАТО не заменяет реальные арсеналы. Пока Словакия и другие "трудные союзники" сомневаются в единстве блока, бюрократии выгоднее затаиться. Меньше встреч — меньше поводов для скандалов.

"Любая дипломатическая активность альянса сейчас упирается в дефицит ресурсов. Замена формы содержанием — это их единственный путь", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация заходит в тупик. Пока в США свирепствует инфляция в Америке и климатические проблемы, европейцы надеются, что перенос саммитов поможет им "проскочить" опасный период без прямых конфликтов с Белым домом. Но реальность такова, что Евросоюз уже платит за свои ошибки, и никакой график встреч это не исправит.

Ответы на популярные вопросы о реформе НАТО

Зачем НАТО отказываться от ежегодных саммитов?

Чтобы снизить медийное давление и завышенные ожидания общества, которые мешают долгосрочной военной подготовке и бюрократическим процессам.

Как часто будут проходить встречи теперь?

Обсуждается вариант проведения полноценных саммитов один раз в два года, однако окончательное решение за генеральным секретарем Марком Рютте.

Связано ли это с Дональдом Трампом?

Да. Дипломаты опасаются, что в 2028 году — в конце президентского срока Трампа — саммит превратится в площадку для жесткой критики европейских союзников со стороны Вашингтона.

Когда пройдут ближайшие встречи?

Летом 2026 года саммит примет Анкара, в 2027 году лидеры планируют собраться в Албании, а в 2028 году встреча может быть отменена вовсе.

Читайте также