Оксана Васильева

Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов

Второй подбородок — это не приговор генетики, а проигранная позиционная борьба с гравитацией и собственной осанкой. Лицо "плывет" вниз из-за слабости платизмы, застоя лимфы и пресловутой "компьютерной шеи", которая выключает мышцы из работы.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Васильева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чтобы вернуть четкий овал, недостаточно визита к косметологу — нужно перестроить фундамент, укрепив мышечный корсет шеи и подчелюстной зоны. Правильная тактика тренировок позволяет "перепрошить" контур лица, превращая дряблую кожу в упругий рельеф без хирургического вмешательства.

Анатомия провала: почему "плывет" контур

Лишний вес — лишь верхушка айсберга. Часто лицо теряет форму из-за деградации глубоких слоев шеи. Постоянный наклон над смартфоном создает колоссальную нагрузку, заставляя ткани "сползать" вперед.

Это напоминает футбольную тактику, где потеря концентрации в обороне ведет к неминуемому голу: так и здесь, расслабленная осанка открывает ворота для возрастных изменений. Гимнастика запускает лимфодренаж, убирая "болото" из тканей и возвращая контурам былую четкость.

"Второй подбородок часто является следствием нарушения осанки. Если позвоночник искривлен, ток лимфы замедляется, что ведет к хроническому отеку нижней трети лица", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Такт и ритм: 5 упражнений для челюстного рельефа

Для победы над гравитацией не нужен тренажерный зал. Достаточно железной дисциплины и пяти минут перед зеркалом. Главное — контроль каждого микродвижения. Чёткий контур лица требует такой же точности, как выполнение асаны в антиэйдж-йоге.

1. Фронтальное вытягивание. Голова движется вперед и назад по одной оси, напоминая поршень. Это прицельный удар по глубоким сгибателям шеи. Важно не поднимать плечи и дышать ровно. Выполняется 10-12 раз до ощущения тепла под челюстью.

2. Вертикальный маятник. Плавный наклон к груди с последующим подъемом взгляда выше горизонта. Это движение растягивает мышцы, которые обычно находятся в спазме из-за работы за компьютером, и тренирует овал лица после 55 лет, возвращая тканям эластичность.

"Без разогрева шеи приступать к глубокой проработке опасно. Если есть старые травмы или сильные зажимы, амплитуду нужно сократить вдвое", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

3. Скульптурный круг. Представьте, что подбородок — это кисть, рисующая окружность в воздухе. В процесс включаются плечи, создавая волнообразное движение. Такая активность буквально "разгоняет" кровь в застойных зонах.

4. Грудинный полукруг. Мягкий перекат головы от одного плеча к другому через нижнюю точку. Запрещено запрокидывать голову назад — это опасно для сосудов, питающих мозг. Упражнение снимает "каменный" зажим с боковых поверхностей шеи.

5. Диагональный вектор. Поворот в сторону с двойным микродвижением подбородка вперед. Это "ювелирная" работа над углом молодости. Даже простая поза щенка из йоги не дает такой изоляции для мышц челюсти, как этот прием.

Когда гимнастика бессильна: честный разбор

Гимнастика — это не магия, а физиология. Если процент подкожного жира зашкаливает, упражнения лишь укрепят мышцы под "подушкой", но не уберут её. Здесь нужна стратегия, объединяющая рацион и физическую активность. Чтобы не гадать на кофейной гуще, стоит сравнить возможности разных методов.

Метод Ожидаемый результат
Гимнастика для лица Укрепление мышечного каркаса, снятие отечности.
Коррекция питания Уменьшение жировой прослойки, снижение общей пастозности.
Лимфодренажный массаж Мгновенный, но временный эффект "подтяжки".

"Избыток соли и простых углеводов в рационе сводит на нет любые упражнения. Вода задерживается в тканях, и подбородок вновь становится тяжелым", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Работа над лицом — это марафон, а не спринт. Один пропущенный день не критичен, но неделя бездействия возвращает мышцы в спящее состояние. Стабильность бьет класс: лучше пять минут ежедневно, чем час раз в неделю. Только при таком подходе отражение в зеркале перестанет быть поводом для расстройства.

Ответы на популярные вопросы

Через сколько появится первый результат?

При ежедневном выполнении первые изменения в тонусе кожи заметны спустя 14-20 дней. Визуальная подтяжка контура происходит через 1.5-2 месяца.

Может ли от этих упражнений заболеть шея?

Если выполнять движения резко или запрокидывать голову назад, возможен дискомфорт. Гимнастика должна быть плавной и безболезненной.

Нужно ли использовать кремы во время занятий?

Специальная косметика не обязательна, но увлажнение кожи после тренировки улучшит её эластичность.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Оксана Васильева
Васильева Оксана Сергеевна — тренер по йоге с 17-летним стажем. Учит работе с телом, дыханием и восстановлению без перегрузок.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы фитнес советы здоровье косметология
Новости Все >
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца
Новые данные банков шокируют: сколько фальшивок в обороте и как их вычислить
Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах
Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома
Неожиданный поворот: как снижение ставки ЦБ ударит по вкладам и изменит рынок кредитов
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка
Курс на укрепление власти: Евгений Процевский стал врио атамана Уссурийского казачьего войска
Сейчас читают
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Здоровье
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Авто
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Популярное
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок

Икра скумбрии становится редкостью на прилавках, а эксперты раскрывают тайны её отсутствия на рынке, подчеркивая проблемы с выловом и качеством.

Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Секретное оружие Роскосмоса для захвата Марса: этот двигатель называют убийцей классических ракет
Секретное оружие Роскосмоса для захвата Марса: этот двигатель называют убийцей классических ракет
Последние материалы
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Городские птицы и токсичный мусор: почему окурки стали ключом к выживанию птиц в мегаполисе
Жидкая перезагрузка доступна каждому: эти три напитка изменят работу вашего кишечника
Нужно ли утеплять фундамент, залитый прямо в грунт: важные советы инженеров после заливки
Зарплата больше не аргумент: почему молодые и амбициозные уходят из стабильных компаний прямо сейчас
Финансовая стратегия 2026: как распределять деньги между вкладами и счетами без ошибок
Биохимический взлом тела: как утренняя зарядка заставляет жир исчезать уже с утра
Рецепт, который ломает привычные завтраки: тосты с творогом и клубникой за 10 минут
Крым взвинтил цены, Сочи притормозил: где летом отдых станет роскошью, а где экономией
Цены на квартиры взлетят? Льготная ипотека может разогреть вторичный рынок жилья
