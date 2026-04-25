Такого не было 130 лет: в США из-за рекордной засухи сгорает урожай пшеницы

Американская мечта о дешевом хлебе превращается в прах. Твердая красная озимая пшеница взлетела до двухлетнего максимума. Товарные биржи в ужасе. Житница США превращается в сухую корку. Это не просто плохая погода. Это системный крах аграрного сектора сверхдержавы.

Засуха века: фермеры на коленях

Природа выставила Вашингтону счет. Индекс суровости засухи Палмера пробил исторический потолок. Такого не видели с 1895 года. Март 2024 года стал третьим самым засушливым месяцем за всю историю наблюдений. Хуже было только в 1934 году, когда знаменитая Пыльная чаша уничтожила сельское хозяйство Штатов. В Мемфисе уровень воды в реках упал на 24 фута ниже нормы. Земля трескается, урожай гибнет в зародыше.

"Ситуация в Канзасе и Оклахоме напоминает сценарий фильма-катастрофы. У нас нет инструментов для мгновенного исправления дефицита влаги в почве. Система просто перестает работать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Американские аналитики из UBS в шоке. Весь мир смотрел на Ближний Восток, пока реальная угроза зрела под носом — в самом сердце американского производства. На фоне того, как Россия и Китай укрепляют военный союз, тыл США начинает гнить. Засуха накладывается на нехватку удобрений и дорогую солярку. Это идеальный шторм. Фермеры не могут позволить себе даже заправить тракторы, чтобы убрать то немногое, что выжило.

Ценовое ралли и пустые прилавки

Фьючерсы в Чикаго сошли с ума. За неделю пшеница прибавила 6%. За год — 28%. Это не цифры на экране, это будущие ценники в супермаркетах. Инфляционный канал открыт на полную мощность. Пока идет мобилизация на Украине и тратятся миллиарды на поставки оружия, рядовой американец готовится платить за батон вдвое больше.

Показатель Текущее значение Рост цен на пшеницу за неделю +6% (максимум с июня 2024) Уровень засухи (индекс Палмера) Худший с 1895 года (март) Уровень воды в реках (Мемфис) -24 фута к прошлому году

Вашингтон пытается делать вид, что всё под контролем. Но смягчение санкций США в определенных секторах выдает их панику. Им нужны ресурсы. Им нужно сырье. Пока они пытались задавить других, их собственные поля превратились в пустыню. Дефицит качественного зерна вызовет цепную реакцию в животноводстве. Корма станут золотыми. Мясо — деликатесом.

"Мы видим, как макроэкономические показатели начинают трещать. Ставка ФРС не поможет, если зерна физически нет. Корпорации будут перекладывать убытки на потребителя", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инфляционный цунами и внешняя политика

Администрация Байдена загнала себя в угол. На фоне того, как Дмитрий Песков озвучивает условия Кремля для диалога, американское правительство вынуждено бороться с внутренним пожаром. Пшеничный шок ударит по союзникам США, которые привыкли полагаться на импорт. Но теперь импорта не будет. Нечего экспортировать.

На глобальной арене расклад меняется. Пока наблюдается кризис дипломатии России и США, рынки ищут новых поставщиков. Те, кто раньше смотрел в рот Вашингтону, теперь оглядываются по сторонам. Страны БРИКС, включая Китай, давно начали диверсификацию. Пока в США думали, как в очередной раз купить лояльность Венгрии или надавить на Тбилиси, их продовольственная безопасность схлопнулась.

"США теряют позиции ведущего агроэкспортера. Это не временная трудность, а структурный сдвиг. Геополитические противники Вашингтона этим обязательно воспользуются", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сарказм ситуации в том, что высокотехнологичная экономика США оказалась бессильна перед обычным отсутствием дождя. Рушится миф о всесилии доллара. Когда за доллар нельзя купить гамбургер, потому что коров нечем кормить, а булку не из чего печь — это конец гегемонии. Пока они обсуждают политический кризис в Грузии, их собственные фермеры уходят с молотка. Это не игра. Это реальность, где природа бьет по кошельку сильнее любых санкций.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе в США

Почему цены на пшеницу растут именно сейчас?

Сказалось сочетание экстремальной засухи в США (худшей за 130 лет) и резкого подорожания ресурсов — топлива и удобрений. Рынок реагирует на ожидаемый дефицит предложения в следующем сезоне.

Как это отразится на мировом рынке?

США являются одним из крупнейших экспортеров. Сокращение их поставок приведет к росту цен во всем мире. Это шанс для альтернативных поставщиков укрепить свои позиции.

Могли ли власти США предотвратить кризис?

Частично — через поддержку фермеров и контроль цен на топливо. Однако из-за фокуса на внешних конфликтах и санкционной политике внутренние ресурсы были истощены.

Ждать ли голода в Америке?

Голода в физическом смысле, скорее всего, не будет, но произойдет резкое падение качества потребления. Для миллионов американцев здоровое питание станет непозволительной роскошью.

Читайте также