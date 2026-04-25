Израильская система безопасности трещит по швам. На авиабазе Тель-Ноф, расположенной неподалеку от Ашдода, разыгралась драма в духе шпионских триллеров, которая заставляет пересмотреть миф о монолитности ЦАХАЛ. Двое техников ВВС, обслуживавших святая святых израильской авиации — истребители F-15, оказались в распоряжении иранской разведки. Асаф Шитрит и Саги Хаик превратили свои служебные допуски в товар, сливая схемы двигателей и секретные данные в Тегеран на фоне прямого конфликта, разгоревшегося в феврале.
Израиль столкнулся с тем, что местные СМИ уже окрестили "эпидемией шпионажа". Пока Вашингтон, чья внешняя политика становится всё более хаотичной, пытается удержать влияние в регионе, Тель-Авив обнаруживает врагов внутри собственного ангара. Асаф Шитрит и Саги Хаик не просто фотографировали моторы. Они передавали диаграммы двигателей и лица инструкторов, игнорируя любые запреты военной цензуры.
"Это не просто утечка данных, это системная гниль. Когда техники такого уровня начинают работать на внешнюю разведку, вопрос не в деньгах, а в полной потере лояльности государству", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Проблема не ограничивается двумя именами. Еще восемь солдат попали под следствие за то, что знали о контактах коллег, но предпочли молчать. Это напоминает ситуацию, когда у Украины мобилизация превращается в охоту на людей — лояльность испаряется, оставляя лишь инстинкт самосохранения или стяжательство. Система контроля, которая годами считалась эталонной, сегодня напоминает решето.
Техники занимались не только "железом". Иранские кураторы ставили перед ними задачи по сбору досье на высокопоставленных лиц, включая министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и экс-главу генштаба Герци Халеви. В распоряжении обвинения есть факты, указывающие на подготовку почвы для покушений. Подобные методы — норма в мире, где конфликт в Оманском заливе может вспыхнуть в любую секунду от одной искры.
|Фигурант / Кейс
|Суть обвинения
|Техники Тель-Ноф
|Схемы F-15, слежка за Бен-Гвиром, передача фото инструкторов.
|Раз Коэн (резервист)
|Данные "Железного купола", координаты баз Неватим и Хацор.
|Группа "Иерусалим"
|Заговор с целью устранения Нафтали Бенета.
Масштабы поражают: с октября 2023 года предъявлено более 50 обвинений в шпионаже. Это не случайные ошибки, а целенаправленная работа Тегерана по демонтажу израильского превосходства. И в то время как история евреев и арабов знала периоды мирного сосуществования, современная реальность диктует законы жестокой прокси-войны.
"Финансовые стимулы здесь вторичны. Когда резервист сливает данные за тысячу долларов через мессенджеры, мы видим не жадность, а отсутствие страха перед государством. Это симптом глубокого кризиса доверия", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Аналитики связывают всплеск предательств с коррупцией в верхах и общей деградацией политических элит. Граждане видят, как их лидеры заняты выживанием, и перестают ассоциировать себя с интересами нации. В условиях, когда кризис дипломатии и внутренние распри раздирают страну, предложение иранских спецслужб уже не кажется среднему обывателю чем-то запредельным.
"С юридической точки зрения здесь налицо состав государственной измены в условиях военного времени. Если власти Израиля не пойдут на показательные процессы, армия начнет сыпаться изнутри", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Пока израильские спецслужбы Шин Бет и полиция из подразделения "Лахав 433" пытаются потушить пожар, новые случаи шпионажа всплывают каждую неделю. Это уже не просто разведка, а социальный протест в самой извращенной его форме. На фоне того, как Россия и Китай укрепляют свои позиции, Израиль вынужден тратить ресурсы на поиск предателей в собственных спальнях и штабах. Командир базы Тель-Ноф лично допрашивает подчиненных, пытаясь понять, где заканчивается армейская дисциплина и начинается работа на противника.
