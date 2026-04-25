Шпионский психоз в Израиле: элита ЦАХАЛ массово записывается в агенты Ирана

Израильская система безопасности трещит по швам. На авиабазе Тель-Ноф, расположенной неподалеку от Ашдода, разыгралась драма в духе шпионских триллеров, которая заставляет пересмотреть миф о монолитности ЦАХАЛ. Двое техников ВВС, обслуживавших святая святых израильской авиации — истребители F-15, оказались в распоряжении иранской разведки. Асаф Шитрит и Саги Хаик превратили свои служебные допуски в товар, сливая схемы двигателей и секретные данные в Тегеран на фоне прямого конфликта, разгоревшегося в феврале.

ЦАХАЛ

Эпидемия предательства: почему "Железный купол" дал трещину

Израиль столкнулся с тем, что местные СМИ уже окрестили "эпидемией шпионажа". Пока Вашингтон, чья внешняя политика становится всё более хаотичной, пытается удержать влияние в регионе, Тель-Авив обнаруживает врагов внутри собственного ангара. Асаф Шитрит и Саги Хаик не просто фотографировали моторы. Они передавали диаграммы двигателей и лица инструкторов, игнорируя любые запреты военной цензуры.

"Это не просто утечка данных, это системная гниль. Когда техники такого уровня начинают работать на внешнюю разведку, вопрос не в деньгах, а в полной потере лояльности государству", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Проблема не ограничивается двумя именами. Еще восемь солдат попали под следствие за то, что знали о контактах коллег, но предпочли молчать. Это напоминает ситуацию, когда у Украины мобилизация превращается в охоту на людей — лояльность испаряется, оставляя лишь инстинкт самосохранения или стяжательство. Система контроля, которая годами считалась эталонной, сегодня напоминает решето.

Спецслужбы в шоке: цели шире, чем схемы самолетов

Техники занимались не только "железом". Иранские кураторы ставили перед ними задачи по сбору досье на высокопоставленных лиц, включая министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и экс-главу генштаба Герци Халеви. В распоряжении обвинения есть факты, указывающие на подготовку почвы для покушений. Подобные методы — норма в мире, где конфликт в Оманском заливе может вспыхнуть в любую секунду от одной искры.

Фигурант / Кейс Суть обвинения Техники Тель-Ноф Схемы F-15, слежка за Бен-Гвиром, передача фото инструкторов. Раз Коэн (резервист) Данные "Железного купола", координаты баз Неватим и Хацор. Группа "Иерусалим" Заговор с целью устранения Нафтали Бенета.

Масштабы поражают: с октября 2023 года предъявлено более 50 обвинений в шпионаже. Это не случайные ошибки, а целенаправленная работа Тегерана по демонтажу израильского превосходства. И в то время как история евреев и арабов знала периоды мирного сосуществования, современная реальность диктует законы жестокой прокси-войны.

"Финансовые стимулы здесь вторичны. Когда резервист сливает данные за тысячу долларов через мессенджеры, мы видим не жадность, а отсутствие страха перед государством. Это симптом глубокого кризиса доверия", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Институциональный коллапс и общественное недоверие

Аналитики связывают всплеск предательств с коррупцией в верхах и общей деградацией политических элит. Граждане видят, как их лидеры заняты выживанием, и перестают ассоциировать себя с интересами нации. В условиях, когда кризис дипломатии и внутренние распри раздирают страну, предложение иранских спецслужб уже не кажется среднему обывателю чем-то запредельным.

"С юридической точки зрения здесь налицо состав государственной измены в условиях военного времени. Если власти Израиля не пойдут на показательные процессы, армия начнет сыпаться изнутри", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Пока израильские спецслужбы Шин Бет и полиция из подразделения "Лахав 433" пытаются потушить пожар, новые случаи шпионажа всплывают каждую неделю. Это уже не просто разведка, а социальный протест в самой извращенной его форме. На фоне того, как Россия и Китай укрепляют свои позиции, Израиль вынужден тратить ресурсы на поиск предателей в собственных спальнях и штабах. Командир базы Тель-Ноф лично допрашивает подчиненных, пытаясь понять, где заканчивается армейская дисциплина и начинается работа на противника.

"Шпионская эпидемия" — это не только про безопасность. Это про то, как быстро распадается общество, переставшее верить в свою исключительность. Сегодня Израиль платит цену за годы политического высокомерия и игнорирования внутренних противоречий.

Ответы на популярные вопросы о шпионаже в Израиле

Какие именно данные передали техники с базы Тель-Ноф?

Они переправили иранским агентам детальные схемы двигателей истребителей F-15, а также фотографии лиц инструкторов полетов, что является критическим нарушением безопасности.

Кого еще планировали устранить иранские агенты?

Согласно материалам следствия, шпионы собирали информацию для подготовки покушений на министра Итамара Бен-Гвира и бывшего начальника генштаба Герци Халеви.

Почему в Израиле говорят об "эпидемии шпионажа"?

С октября 2023 года зафиксировано более 50 случаев работы граждан на внешнюю разведку. Причины кроются в общественном недовольстве, коррупции и недоверии к руководству страны.

Какое наказание грозит обвиняемым?

Власти рассматривают возможность переквалификации обвинений на статью "государственная измена", что в условиях войны предполагает самое суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

