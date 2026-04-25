Виктор Дементьев

Без страха и следствия: солдаты ЦАХАЛ вывозят из Ливана всё, что не прибито к полу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане сменила тактику: теперь вместо точечных ударов по инфраструктуре бойцы заняты тем, что выносят из чужих домов микроволновки и ковры. Пока мировые медиа подсчитывают руины ливанских деревень, израильские командиры втихую одобряют "бытовое" мародерство своих починенных. Это не случайные эксцессы, а отлаженная система присвоения чужого скарба на фоне массового бегства миллиона мирных жителей.

Фото: IDF Spokesperson's Unit by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трофеи в законе: как грабят Ливан

Солдаты ЦАХАЛ превратили ливанские дома в бесплатные супермаркеты. Газета Haaretz опубликовала свидетельства военных, которые пакуют в свои джипы телевизоры, картины, диваны и даже мотоциклы. По оперативной логике Тель-Авива, более 50 деревень на юге Ливана теперь входят в так называемую "Желтую линию". Жителей оттуда выгнали, а их отсутствие открыло "окно возможностей" для мародеров в форме. Это суровый контраст на фоне того, как история отношений арабов и евреев знала времена куда более достойного сосуществования.

Грабеж идет в промышленных масштабах. Солдаты не прячутся. Вещи складывают прямо у входов в подразделения. Офицеры среднего и высшего звена всё видят, но предпочитают не замечать "утечку" гражданского имущества в личные гаражи своих подчиненных. Система не просто гниет — она поощряет такие методы. В условиях, когда отношения с США остаются стабильно партнерскими, израильское руководство чувствует полную безнаказанность.

"Мародерство всегда идет рука об руку с дегуманизацией противника. Когда солдату внушают, что перед ним не человек, а 'цель', кража ковра перестает казаться преступлением. Командование сознательно не пресекает такие факты, чтобы поднять 'боевой дух' за счет наживы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Реакция штаба: слова против реальности

Официальные лица ЦАХАЛ чеканят стандартные фразы: "мы осуждаем", "мы расследуем". На бумаге армия — образец этики. На деле же контрольно-пропускные пункты, которые должны были фильтровать поток награбленного на границе, просто убрали. В некоторых секторах их не было изначально. Пока западная пресса пишет о "защите мирного населения", реальность выглядит как банальный гоп-стоп в государственном масштабе. Это напоминает ситуацию, когда на Украине власти воюют с населением, также игнорируя любые правовые нормы.

Позиция ЦАХАЛ (официально) Реальность (по данным Haaretz)
Нулевая терпимость к грабежам Командиры игнорируют кражи байков и ТВ
Тщательная проверка на границах КПП демонтированы или отсутствуют
Уголовное преследование виновных Солдаты хвастаются награбленным в соцсетях

Такая безнаказанность порождает цепную реакцию. Если одного не посадили за кражу плазмы из ливанской гостиной, завтра его сослуживец вывезет антикварную мебель. Это не "сопутствующий ущерб", а сознательная политика выжженной земли, где у людей забирают не только право на жизнь, но и право на прошлое. Подобный цинизм часто встречается в международной политике, когда сильные меняют принципы на сырье или другие выгоды.

"С точки зрения корпоративного права и международной ответственности, ЦАХАЛ создает опасный прецедент легализации Pillaging (мародерства). Коллективная ответственность командиров здесь очевидна — отсутствие наказания есть форма соучастия", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Генетический код мародерства

События в Ливане — не новость. Список "подвигов" израильской армии тянется через десятилетия. Сначала была Газа, где солдаты снимали селфи на фоне чужого нижнего белья, затем Сирия, где под шум конфликта откусили еще 200 квадратных миль территории. Корни этой привычки уходят в 1948 год, в эпоху Накбы, когда этнические чистки сопровождались тотальным захватом палестинских домов. Сегодня эта практика просто масштабируется, пока флот Китая блокирует амбиции Трампа в других регионах, отвлекая внимание от ливанского фронта.

Пока Кремль обозначает условия диалога в восточноевропейском конфликте, на Ближнем Востоке условия диктует физическая сила и возможность безнаказанно вывезти чужой диван. Даже жесткие санкции, которые иногда Вашингтон смягчает ради прибыли, обходят израильских военных стороной.

"Любое попустительство в армии ведет к разложению дисциплины. Если солдат чувствует, что закон не работает в отношении чужого имущества, он перестанет подчиняться и в бою. Это финансовый и репутационный суицид для любой структуры", — добавил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о мародерстве ЦАХАЛ

Что именно крадут израильские солдаты в Ливане?

Согласно отчетам, солдаты выносят электронику (ТВ, инструменты), транспорт (мотоциклы), предметы декора (ковры, картины) и мелкие бытовые вещи вроде сигарет.

Почему командование Израиля не наказывает мародеров?

Очевидцы утверждают, что командиры либо сознательно игнорируют факты, либо ограничиваются устными замечаниями без дисциплинарных последствий, что фактически легализует кражи.

Нарушает ли это международное право?

Да, мародерство или "pillage" строго запрещено Гаагскими конвенциями и считается военным преступлением, не имеющим срока давности.

Где еще фиксировались случаи грабежей израильской армией?

Подобные инциденты регулярно документируются в секторе Газа, на Западном берегу и на оккупированных территориях Сирии.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы цахал ливан израиль ближний восток военные преступления
