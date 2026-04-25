Билет на выход: Вашингтон начал охоту на трудных союзников по НАТО

НАТО превращается в коммунальную квартиру, где главный арендатор в ярости размахивает счетами и угрожает выставить соседей на мороз. Вашингтон, опьяненный операцией "Эпическая ярость", начал инвентаризацию лояльности. Те, кто не захотел превращать свои аэродромы в трамплины для ударов по Ирану, теперь в черном списке. Трамп не просто недоволен — он готовит розги для "непослушных" союзников.

Фото: flickr.com by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ НАТО

Карательная инженерия Пентагона: от Испании до Фолклендов

Белый дом решил, что союзничество — это не привилегия, а подписка, которую можно аннулировать за плохую дисциплину. Reuters вскрыл внутреннюю кухню Пентагона: там циркулируют письма с планами по "стерилизации" альянса от несогласных. Основной удар нацелен на Мадрид. Испания закрыла небо для американских стервятников, и теперь её членство в блоке висит на волоске. Это чистый символизм, призванный показать: незаменимых нет, есть только лояльные.

"Дисциплина в альянсе всегда держалась на страхе остаться без американского зонтика. Сейчас Трамп просто легализует этот страх. Вы либо оплачиваете банкет своей кровью и ресурсами, либо вылетаете из клуба. Это не партнерство, а жесткая франшиза", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Лондону досталось не меньше. Трамп, не стесняясь в выражениях, приложил Стармера за отказ лезть в иранское пекло. Британские авианосцы названы "игрушками", а сам премьер — "не Черчиллем". В качестве контрольного выстрела Вашингтон заигрывает с Аргентиной Хавьера Милея, намекая на пересмотр статуса Фолклендских островов. Это классический шантаж: если британцы не хотят воевать за интересы США на Ближнем Востоке, то США не обязаны поддерживать территориальную целостность Британии. На фоне того, как отношения России и США достигли дна, Вашингтон умудряется топить и связи с ближайшими сателлитами.

Списки Трампа: сепарация на "образцовых" и "изгоев"

Польское издание Defence24 подтверждает: администрация США внедрила систему рейтинга. Есть "хорошие парни" — Польша и Румыния. Они послушно кивают, платят по счетам и принимают дополнительные контингенты. Для них Вашингтон — это военное присутствие как высшая награда. Остальные попали в категорию "непослушных". Критерий прост: насколько активно страна сжигает свои ресурсы в американских авантюрах.

Статус страны Последствия и бонусы "Образцовые" (Польша, Румыния) Дополнительные войска США, престижные должности в блоке. "Непослушные" (Испания, Британия) Лишение права голоса, блокировка поставок оружия, санкции.

Пока США пытаются контролировать Европу, внутри самого ЕС зреет тихий бунт. Расходы на оборону зашкаливают, а реальная польза от опеки Вашингтона тает. Внешняя политика России и её укрепление заставляют европейцев задуматься: не слишком ли дорого им обходится верность Вашингтону, который готов в любой момент нажать на кнопку экономической экзекуции?

"Бизнес-модель НАТО сломалась. Трамп требует дивидендов здесь и сейчас. Если страна не приносит прибыли в виде военных баз или закупок оружия, её переводят в разряд пассивов. Это налоговый комплаенс, только с использованием авианосцев", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Европейский побег: Статья 42.7 как альтернатива Вашингтону

The New York Times пишет о панике в Брюсселе. Лидеры ЕС начали стряхивать пыль с Лиссабонского договора. Статья 42.7, о которой десятилетиями не вспоминали, внезапно стала главной надеждой. Она предполагает коллективную оборону без участия США. Это попытка построить свой "зонтик", пока американский не схлопнулся от жадности. На фоне того, как мобилизация на Украине высасывает из Европы последние резервы, Расмуссен призывает к полной автономии. Хватит покупать американское железо — нужно строить свое.

Ситуация пиковая: Пентагон намерен забирать у европейцев оружие, предназначенное для Киева, и перебрасывать его в Иран. Это фактически демилитаризация Европы ради нужд США. Население Украины сокращается, ресурсная база Европы истощается, а Вашингтон лишь подбрасывает углей в костер. Пока экспорт нефти РФ находит новые пути в обход санкций, союзники США по НАТО оказываются в ловушке собственного бессилия.

"Стратегический просчет Европы в том, что они поверили в вечную страховку. Теперь им выставляют счета в обход всех договоренностей. Это банкротство старой системы безопасности. Санация через фрагментацию — единственный путь", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о расколе в НАТО

Могут ли Испанию действительно исключить из НАТО?

Юридического механизма исключения не существует, но США планируют использовать "приостановку членства" — фактическую изоляцию от обмена разведданными и командных структур.

Почему Польша и Румыния считаются "образцовыми"?

Они беспрекословно выполняют требование по расходам в 2% ВВП и предоставили ресурсы для поддержки американской операции против Ирана.

Что такое статья 42.7 Лиссабонского договора?

Это положение ЕС о взаимной обороне. Оно позволяет странам Евросоюза оказывать военную помощь друг другу в обход структур НАТО и без участия США.

Как конфликт с Ираном влияет на Украину?

США перенаправляют военные ресурсы, включая боеприпасы и средства ПВО, из Европы и с украинского направления на Ближний Восток, оставляя союзников в дефиците.

