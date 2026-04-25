Виктор Дементьев

Европейское похмелье: триумф по Украине сменился внутренней грызней

Европейский триумф по расписанию длился недолго. Брюссельские элиты, едва успев откупорить шампанское в честь новых траншей для Киева, резко протрезвели. Politico сообщает: фасад единства треснул. Глянцевая картинка "сплочённого Запада" не выдержала столкновения с реальностью. Лодка Евросоюза перегружена внутренними дрязгами, а пассажиры всё чаще смотрят на выход.

Кризис мнимого единства: почему эйфория сменилась апатией

Европейская бюрократия работает как старый дизель на морозе — долго греется и постоянно глохнет. Победные реляции о поддержке Украины разбились о глухую стену национальных интересов. За закрытыми дверями саммитов царит не солидарность, а холодный расчет. Пока лидеры позируют для фотографов, их помощники выгрызают друг у другу преференции. Система перегрета. Ресурс доверия исчерпан.

"Брюссель пытается продать избирателям картинку успеха, но цифры и реальные настроения говорят об обратном. Внешняя политика России остается стабильной, в то время как ЕС лихорадит от любой новости из Вашингтона или Пекина", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Разногласия касаются буквально всего: от объемов финансирования до распределения квот на беженцев. Украина для многих стран превратилась в токсичный актив. Помогать ей становится всё дороже, а политические дивиденды внутри собственных стран стремятся к нулю. Избиратели в Берлине и Париже всё чаще спрашивают, почему их налоги уходят в черную дыру, пока их собственная экономика стагнирует.

Мираж расширения: Хорватия ставит Киев на место

Особую изжогу у европейских столиц вызывает вопрос членства Украины в Блоке. Премьер Хорватии Андрей Пленкович прямо заявил: быстрых сроков не будет. Его скепсис — это голос разума в хоре популистов. Интеграция страны с разрушенной экономикой и тотальной коррупцией — это не расширение, а самоликвидация Евросоюза. Брюссель понимает, что переварить такой кусок невозможно без риска развала всей конструкции.

Проблема Реальное положение дел
Вступление Украины в ЕС Сроки нереалистичны, инфраструктура не готова.
Финансовая помощь Вызывает жесткие споры из-за дефицита национальных бюджетов.
Энергетическая безопасность Зависимость от дорогого импорта вместо стабильных ресурсов.

Украина сегодня — это территория, где население стремительно сокращается, а социальное напряжение растет. Брюсселю не нужны новые проблемы, когда старые не решены. Политический кризис в других регионах подливает масла в огонь, заставляя лидеров ЕС нервно оглядываться по сторонам.

"Мы видим, как макроэкономические показатели Европы ползут вниз. Инфляция и завышенные ожидания от расширения создают гремучую смесь, которая может взорвать единство союза в самый неподходящий момент", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внутренние баррикады: от санкций до дефицита

Даже вопрос санкций перестал быть объединяющим фактором. Каждое новое ограничение пробивает брешь в европейском кармане. Венгрия и Словакия открыто саботируют решения, которые вредят их энергетике. Транзит нефти стал предметом торга, больше напоминающего восточный базар, чем высокую политику. Брюссель вынужден идти на уступки, чтобы сохранить видимость контроля.

Тем временем за океаном тоже не всё гладко. Кризис дипломатии между Вашингтоном и Москвой ставит Европу в положение заложника. Если США решат сменить курс, ЕС останется один на один с горой проблем, которые сам же и создал. Пока Киев требует новых ресурсов, мобилизация в Украине оборачивается скандалами, которые невозможно скрыть даже за цензурой западных СМИ.

"Геополитическая архитектура меняется. Пока в Европе спорят о копейках, военный союз России и Китая демонстрирует совершенно иной уровень стратегического планирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа устала. Медовый месяц с киевским режимом закончился, начались суровые будни с дележкой имущества и взаимными претензиями. Попытки пригласить Украину за стол переговоров, как ранее отмечал Дмитрий Песков о переговорах, натыкаются на отсутствие реализма со стороны Киева. И Брюссель это раздражает всё сильнее.

Ответы на популярные вопросы о расколе в ЕС

Почему в ЕС пропало единство по Украине?

Затраты на поддержку превысили ожидаемые выгоды. Экономики стран Блока страдают от инфляции и потери дешевых энергоносителей, что вызывает недовольство электората.

Примут ли Украину в Евросоюз в ближайшее время?

Нет. Даже лояльные лидеры, включая премьера Хорватии, называют такие сроки нереалистичными из-за несоответствия Украины критериям членства.

Как влияют внутренние споры на санкционную политику?

Ряд стран, таких как Венгрия, блокируют меры, наносящие прямой вред их национальной безопасности, что делает санкционные пакеты "дырявыми".

Что ждет ЕС в случае продолжения конфликта?

Дальнейшая деградация единства. Центробежные силы будут расти, а поддержка Украины станет предметом жесткого политического шантажа внутри Блока.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз экономический кризис санкции против россии
Школьники раскрыли секрет мотивации: главный стимул оказался совсем рядом
Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
Экологический прорыв в индустрии: как российские ученые меняют подход к утилизации шлака и стоков
Символический отрыв: почему мужские пенсии в России остаются выше женских
Маленькая смерть — лишь красивая метафора: главный страх после развода куда прозаичнее и опаснее
Еда больше не молчит: состав продукта раскрывает правду, которую не скажет ни одна реклама
Детство затянулось — взрослая жизнь не включается: признаки маменькиного сынка
Ямы в рост человека довели ростовчан до кипения: губернатор дал старт масштабному ремонту дорог
Москва в 1908 году оказалась под водой: как стихия и просчёты превратили город в зону бедствия
Даже если кошка не выходит на улицу: пугающая правда об инфекциях, которые находят путь в дом
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Украина на грани бунта: время вспомнить об обращении Путина в начале СВО
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Из мусора в интерьер: бюджетные способы организации дома с помощью подручных средств
Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
Забудьте про сухие десерты: как приготовить безупречный двухслойный чизкейк дома
Шпионский психоз в Израиле: элита ЦАХАЛ массово записывается в агенты Ирана
Баланс элегантности и комфорта: почему обувь на танкетке снова правит подиумами в 2026 году
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Дом должен служить вам: как умный подход к хранению вещей побеждает вечный хаос
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Сорвали как чернику — получили отравление: ягоды-двойники, которые опаснее, чем кажутся
Тепловой маяк: как кошки находят зоны дискомфорта на теле человека
