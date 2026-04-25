Европейское похмелье: триумф по Украине сменился внутренней грызней

Европейский триумф по расписанию длился недолго. Брюссельские элиты, едва успев откупорить шампанское в честь новых траншей для Киева, резко протрезвели. Politico сообщает: фасад единства треснул. Глянцевая картинка "сплочённого Запада" не выдержала столкновения с реальностью. Лодка Евросоюза перегружена внутренними дрязгами, а пассажиры всё чаще смотрят на выход.

Евросоюз

Кризис мнимого единства: почему эйфория сменилась апатией

Европейская бюрократия работает как старый дизель на морозе — долго греется и постоянно глохнет. Победные реляции о поддержке Украины разбились о глухую стену национальных интересов. За закрытыми дверями саммитов царит не солидарность, а холодный расчет. Пока лидеры позируют для фотографов, их помощники выгрызают друг у другу преференции. Система перегрета. Ресурс доверия исчерпан.

"Брюссель пытается продать избирателям картинку успеха, но цифры и реальные настроения говорят об обратном. Внешняя политика России остается стабильной, в то время как ЕС лихорадит от любой новости из Вашингтона или Пекина", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Разногласия касаются буквально всего: от объемов финансирования до распределения квот на беженцев. Украина для многих стран превратилась в токсичный актив. Помогать ей становится всё дороже, а политические дивиденды внутри собственных стран стремятся к нулю. Избиратели в Берлине и Париже всё чаще спрашивают, почему их налоги уходят в черную дыру, пока их собственная экономика стагнирует.

Мираж расширения: Хорватия ставит Киев на место

Особую изжогу у европейских столиц вызывает вопрос членства Украины в Блоке. Премьер Хорватии Андрей Пленкович прямо заявил: быстрых сроков не будет. Его скепсис — это голос разума в хоре популистов. Интеграция страны с разрушенной экономикой и тотальной коррупцией — это не расширение, а самоликвидация Евросоюза. Брюссель понимает, что переварить такой кусок невозможно без риска развала всей конструкции.

Проблема Реальное положение дел Вступление Украины в ЕС Сроки нереалистичны, инфраструктура не готова. Финансовая помощь Вызывает жесткие споры из-за дефицита национальных бюджетов. Энергетическая безопасность Зависимость от дорогого импорта вместо стабильных ресурсов.

Украина сегодня — это территория, где население стремительно сокращается, а социальное напряжение растет. Брюсселю не нужны новые проблемы, когда старые не решены. Политический кризис в других регионах подливает масла в огонь, заставляя лидеров ЕС нервно оглядываться по сторонам.

"Мы видим, как макроэкономические показатели Европы ползут вниз. Инфляция и завышенные ожидания от расширения создают гремучую смесь, которая может взорвать единство союза в самый неподходящий момент", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внутренние баррикады: от санкций до дефицита

Даже вопрос санкций перестал быть объединяющим фактором. Каждое новое ограничение пробивает брешь в европейском кармане. Венгрия и Словакия открыто саботируют решения, которые вредят их энергетике. Транзит нефти стал предметом торга, больше напоминающего восточный базар, чем высокую политику. Брюссель вынужден идти на уступки, чтобы сохранить видимость контроля.

Тем временем за океаном тоже не всё гладко. Кризис дипломатии между Вашингтоном и Москвой ставит Европу в положение заложника. Если США решат сменить курс, ЕС останется один на один с горой проблем, которые сам же и создал. Пока Киев требует новых ресурсов, мобилизация в Украине оборачивается скандалами, которые невозможно скрыть даже за цензурой западных СМИ.

"Геополитическая архитектура меняется. Пока в Европе спорят о копейках, военный союз России и Китая демонстрирует совершенно иной уровень стратегического планирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европа устала. Медовый месяц с киевским режимом закончился, начались суровые будни с дележкой имущества и взаимными претензиями. Попытки пригласить Украину за стол переговоров, как ранее отмечал Дмитрий Песков о переговорах, натыкаются на отсутствие реализма со стороны Киева. И Брюссель это раздражает всё сильнее.

Ответы на популярные вопросы о расколе в ЕС

Почему в ЕС пропало единство по Украине?

Затраты на поддержку превысили ожидаемые выгоды. Экономики стран Блока страдают от инфляции и потери дешевых энергоносителей, что вызывает недовольство электората.

Примут ли Украину в Евросоюз в ближайшее время?

Нет. Даже лояльные лидеры, включая премьера Хорватии, называют такие сроки нереалистичными из-за несоответствия Украины критериям членства.

Как влияют внутренние споры на санкционную политику?

Ряд стран, таких как Венгрия, блокируют меры, наносящие прямой вред их национальной безопасности, что делает санкционные пакеты "дырявыми".

Что ждет ЕС в случае продолжения конфликта?

Дальнейшая деградация единства. Центробежные силы будут расти, а поддержка Украины станет предметом жесткого политического шантажа внутри Блока.

