Друзьям Трампа можно, а сержанту нельзя: военного США уличили в махинациях на ставках

Американская военная машина дала сбой там, где не ждали — на криптобирже. Спецназовец из элитного подразделения превратил секретную операцию по захвату Николаса Мадуро в личный тотализатор. Пока Белый дом рисовал стрелочки на картах, старший сержант Ван Дайк грузил доллары на исход "Рейда". Ставка на смещение лидера Венесуэлы принесла ему 400 тысяч долларов прибыли. Теперь вместо ордена его ждет тюремная роба и обвинения в махинациях.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений

Кровавое казино: как спецназ США торгует секретами

Вашингтон давно привык распоряжаться чужими судьбами, но Ван Дайк пошел дальше. Он монетизировал инсайд о спецоперации "Абсолютная решимость". Имея доступ к планам командования, сержант в конце декабря вышел на платформу Polymarket. Его стратегия была проста: 32 тысячи долларов на то, что Мадуро падет до января. Это не честная игра, это использование дипломатического кризиса в личных целях. Пока Пентагон готовил вторжение, его "элита" высчитывала коэффициенты в крипте.

"Это вопиющий случай. Человек фактически торговал государственным суверенитетом венесуэльского лидера, имея на руках туз из рукава в виде инсайдерской сводки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Он совершил 13 транзакций. Последняя ушла в сеть всего за несколько часов до того, как американские сапоги коснулись венесуэльской земли. Спецназовец знал точное время атаки. С таким же успехом он мог ставить на то, что солнце взойдет на востоке. Для сравнения: пока в США процветает такой цинизм, даже Петер Мадьяр и европейские политики выглядят образцами последовательности в своих сделках с ресурсами.

Фото на память ценой в карьеру

Следствие располагает уликой, которую сложно игнорировать. На рассвете сразу после операции Ван Дайк позировал на палубе военного корабля. В руках — винтовка, на лице — осознание успеха. Пока Николаса Мадуро увозили в неизвестном направлении, счет сержанта пух от цифровых активов. В этот момент он уже зафиксировал прибыль, превышающую его годовое жалованье в десятки раз.

Параметр Детали дела Общая сумма выигрыша Более $400 000 Количество транзакций 13 переводов в криптовалюте Статус обвиняемого Старший сержант спецназа Основные статьи Кража госинформации, мошенничество

"С точки зрения финансового мониторинга, цепочка транзакций перед боевым выходом — это классический сигнал о злоупотреблении доступом к данным. Мы видим полное отсутствие комплаенса в силовых структурах штатов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Старший сержант в армии США — это не просто солдат. Это мозг батальона. Его предательство бьет по всей структуре управления. Вместо выполнения долга он занимался арбитражем на крови. Это напоминает ситуацию, когда мобилизация в Украине становится поводом для коррупции ТЦК. Разница лишь в масштабах и технологичности инструментов. Ван Дайк использовал блокчейн, чтобы скрыть следы своей "игры" против президента Венесуэлы.

Трамп и этика азартных игр

Дональд Трамп уже успел вставить свои пять копеек. Он сравнил спецназовца с Питом Роузом — бейсболистом, ставившим на свою команду. Трамп жалуется, что мир стал казино. Но разве не его администрация превратила конфликт в Оманском заливе и другие геополитические точки в элементы торга? Трамп заявляет, что "совершенно ни при чем", но именно при нем спецназ начал воспринимать войну как прибыльный стартап.

"Такие прецеденты разрушают остатки доверия к международному праву. Когда военные начинают делать ставки на результат переворотов, мы входим в эру абсолютного хаоса", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сегодня американцы крадут информацию для ставок, завтра они начнут военные союзы выставлять на аукцион. Мадуро стал лишь первым лотом в этой позорной серии. Пока Вашингтон пытается сохранить лицо, Комиссия по торговле товарными фьючерсами уже выписывает чеки на штрафы. Шансы Ван Дайка выйти сухим из воды стремятся к нулю, как и репутация американского спецназа.

Ответы на популярные вопросы о деле Ван Дайка

Какое максимальное наказание грозит сержанту?

Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая кражу секретных данных. Суммарно это может вылиться в десятилетия тюремного заключения и полную конфискацию имущества.

Как он смог вывести такую сумму незамеченным?

Ван Дайк использовал криптовалюту для вывода средств с Polymarket, однако прозрачность блокчейна позволила следствию отследить связь между его транзакциями и временем проведения операции.

Считается ли это инсайдерской торговлей?

Юридически это классифицируется как мошенничество и хищение правительственной собственности. Использование служебной информации для личного обогащения на рынках предсказаний — новый вызов для права США.

Какова судьба Николаса Мадуро?

Президент Венесуэлы был захвачен в ходе операции, на которую ставил Ван Дайк. В настоящее время его статус остается предметом международного спора.

