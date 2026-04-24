Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии

В Грузии возмутились призывами посла ЕС к гражданской войне. Саакашвили поддержал из тюрьмы масштабные протесты 26 мая. Что будет?

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Евросоюз призвал Грузию к силовой смене власти

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский на открытии фотовыставки "Грузия в фокусе" сказал, что страна "стоит на перепутье" и её судьба решится "в течение месяца". Грузия, по его словам, или "войдет в семью европейских стран, основанных на демократии, верховенстве права и правах человека", или "вернётся в своё тёмное прошлое".

"Мы не должны позволить Грузии и её замечательному, тёплому и гостеприимному народу вернуться к мрачным временам насилия, гражданской войны, нищеты, лишений и коррупции. Этого будущего они не заслуживают", — сказал он.

В словах посла правительственная команда увидела вопиющий подтекст. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал слова Герчинского угрозой "гражданской войны и обнищания" и заявил, что вызов посла в Министерство иностранных дел является уместным (но пока не вызвал).

Мэр столицы Кахи Каладзе отметил, что посол "говорил прямо о гражданских беспорядках", угрожал грузинам и государству и также предложил "вызвать его и задать конкретные вопросы, на которые нам нужны ответы".

Лидер большинства Ираклий Кирцхалия обратился зеркально к замечательному народу ЕС, отметив, что заявление посла обусловлено влиянием "глубинного государства" на ценности Евросоюза. По его словам, оно "не отражает интересы европейских граждан и является частью внешнего влияния".

"Грузия открыто стремится в Евросоюз, и ни вы лично, ни евробюрократия, действующая под неформальным олигархическим влиянием, не смогут остановить это стремление", — сказал он.

Саакашвили призвал отправить Грузинскую мечту ко всем чертям

Нынешнее правительство "Грузинской мечты" уже давно находится под давлением администрации ЕС в Брюсселе. Его первоначальная "ошибка", по-видимому, заключается в том, что на выборах удалось сместить прозападное правительство Михаила Саакашвили и отказаться от участия в проекте антиРоссия. Тбилиси проводит политику, ориентированную на национальные интересы и консервативные ценности. А Брюссель настаивает на том, чтобы Грузия пошла по тому же пути, что и Украина. То есть вступила в войну с Россией за территории Южной Осетии и Абхазии.

Нынешний демарш посла ЕС, вероятно, связан с запланированным на 26 мая протестным митингом. Саакашвили в этой связи передумал умирать от истощения (диагностированы туберкулёз и деменция) и написал в соцсети, что надо "прекратить распри" и "отправить к чертям самый разрушительный, циничный и жестокий режим в истории Грузии". Он считает, что наибольшую угрозу ему представляют спонтанные протесты, такие как "ночь Гаврилова", "а также зарубежный опыт (Киев 2014, Непал 2025)". Для выполнения поставленной цели, по его словам, "необходимо выявлять конкретные проблемы и работать над ними, создавая активные группы".

По мнению грузинских аналитиков, общество в их стране переросло революционные формы политической борьбы, а избиратели больше ориентированы на экономику (которая развивается стабильно), чем на протесты. Добавим, что грузинское правительство и законодатели ведут себя адекватно для купирования беспорядков. Принят закон "О прозрачности иностранного влияния" — аналог российского закона об иноагентах. Власти сохраняют контроль над армией, полицией и спецслужбами, что является ключевым фактором для предотвращения переворота. В 2026 году крупных общенациональных выборов в Грузии не запланировано, следующий парламентский цикл привязан к 2028 году.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".