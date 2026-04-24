Украина на грани бунта: время вспомнить об обращении Путина в начале СВО

Главные новости в украинском медиапространстве свидетельствуют о разворачивающейся войне между властями и населением.

В ВСУ солдаты доведены до состояния узников концлагерей

В соцсетях разгорается скандал вокруг бойцов 14-й ОМБр (воюет под Купянском), родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Так, дочь бывшего военного бригады Иванна Побережнюк опубликовала фото измождённых до крайнего состояния бойцов (как в фашистских концлагерях) и сообщила, что они были прикомандированы в 30-ю бригаду.

"Ребята на позициях без пищи и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы. Прошу распространить эти фото", — написала она.

Руководство бригады ссылается на трудности с логистикой, так как РФ разбомбила переправы на восточный берег Оскола. Однако речь идёт о сокрытии реального положения дел и о том, что руководство ВСУ намеренно не выводит бойцов из окружения, фактически обрекая их на медленную смерть.

Государство Украина превратилось в ОПГ

Вторая обсуждаемая новость — это задержание сотрудников Пересыпского ТЦК в Одессе за силовую мобилизацию мужчины с требованием "выкупа" у родных в 30 тысяч долл. Размах коррупции в ТЦК (военкоматах) поражает даже видавших виды украинцев, которые сравнивают их действия с классическими ОПГ из 90-х годов. Но тогда банды не были составной частью государственных ведомств, а сегодня бандиты взращиваются государством в своих структурах.

Всплывают подробности, от которых украинцам становится страшно. "Бусификаторы" в Одессе тщательно подбирали жертв, собирая данные об их финансовом состоянии и маршрутах передвижения. После этого участники группировки отслеживали людей и нападали на них на улицах, избивали, подбрасывали им наркотики, требовали продавать квартиры, чтобы откупиться от отправки на передовую. Никакие отсрочки не действовали.

Примечательно, что в комментариях многих людей объединяет понимание того, что эта война не за страну, а за Зеленского и прочих воров, ради их сытой жизни. За это умирать в "мясных" контрнаступлениях никто не хочет.

Между тем депутат от "Слуги народа" Фёдор Вениславский заявил, что массовой "бусификации" в стране якобы нет и предложил новую схему бронирования для предприятий: за каждого забронированного сотрудника обязать бизнес приводить в армию 3-10 мужчин, можно даже иностранцев. То есть налицо подталкивание к образованию бандформирований уже в бизнесе.

Пора вспомнить призыв Путина к ВСУ

По общему убеждению украинских источников, Зеленский под описанные события пропихнёт в новой "реформе" ТЦК снижение возраста мобилизации, тем более, что это требование ЕС для выделения кредитов. В это время стоимость переправки через границу уклонистов достигла 25 тыс долл. за человека.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что проведение массовой силовой мобилизации на Украине привела к национальной катастрофе внутри страны. По его словам, сейчас украинское государство приближается к гражданской войне.

Напомним давние слова президента Владимира Путина, сказанные в феврале 2022 года с обращением к военнослужащим ВСУ: "Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов". Тогда не сработало, может быть сейчас?

