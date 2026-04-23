Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства

Если вы спросите современного человека о том, как исторически складывались отношения евреев и арабов, вам, скорее всего, нарисуют картину бесконечной, уходящей в глубь веков вражды. И это будет одной из величайших исторических иллюзий нашего времени.

Фото: Анхар Кочнева is licensed under Pravda.Ru В Ливане расстреляли ракетами машину с журналистами

Представьте себе 1038 год. Эмират Гранада, мусульманская Испания. Армией могущественного арабского государства командует блестящий генерал, который ведет мусульманских солдат в бой, выигрывает сражения и железной рукой управляет государством в должности визиря. Этого человека зовут Шмуэль ха-Нагид (Самуил ибн Нагрела) — он ортодоксальный раввин, лидер еврейской общины и выдающийся еврейский поэт.

Еврей-раввин во главе армии Арабского халифата. Для жителя XXI века это звучит как альтернативная фантастика или сбой в матрице. Но до того как в XX веке на Ближнем Востоке появились британские колонизаторы, колючая проволока и концепция национальных государств, подобные биографии были нормой.

Базовый код: Архитектура родства

Чтобы понять глубину трагедии сегодняшнего дня, нужно посмотреть на генетический и лингвистический фундамент этих народов. Как отмечают специалисты по семитским языкам, древний иврит и классический арабский — это не просто языки-соседи. Это единая программная среда.

Оба языка базируются на системе трехсогласных корней. Это строгая, почти математически выверенная структура, словно инженер рассчитывает сопротивление материалов для монолитного здания: вы берете базовый каркас из трех букв (например, С-Л-М, означающий "мир/целостность") и, меняя только гласные, как навесные панели, получаете "Шалом" на иврите или "Салам" на арабском. Несущая конструкция остается общей. В древности племена кочевников-арабов и оседлых земледельцев-иудеев понимали друг друга без переводчиков, обмениваясь товарами на рынках Леванта.

Античность: Симбиоз логистики и крови

Современный конфликт часто пытаются представить как древнюю религиозную войну. Однако в эпоху Античности границы между этими мирами были максимально размыты.

Взгляните на Иудею первого века до нашей эры глазами историка-социолога. Главный правитель той эпохи — Ирод Великий, царь, отстроивший великолепный Второй Иерусалимский Храм. Его отец был идумеем (народ, родственный арабам и принявший иудаизм), а мать — чистокровной набатейской арабкой. Самый известный правитель Иудеи был наполовину арабом.

Торговые пути того времени представляли собой безупречную сеть. Набатеи (владельцы Петры) и иудеи контролировали потоки специй и благовоний. Эта система работала как идеальная логистическая цепь. Информация и ценные грузы перемещались по раскаленным пескам пустыни с поразительной для того времени эффективностью — со скоростью курьера, лавирующего в пробках мегаполиса, чтобы доставить горячую пиццу: быстро, точно по адресу и в обход любых препятствий со стороны конкурентов из Римской империи.

Исламский "Золотой век": Эпоха перевода и медицины

Точка наивысшего расцвета иудео-арабских отношений пришлась на период, когда христианская Европа погрузилась в мрачное Средневековье. В то время как в Европе евреев сжигали на кострах и загоняли в гетто, в Арабском халифате — от Багдада до Кордовы — для них наступил "Золотой век".

В Багдадском Доме Мудрости (Байт аль-Хикма) арабские, персидские и еврейские ученые сидели за одними столами. Они переводили труды Платона, Аристотеля и Галена. Это была тяжелая интеллектуальная работа: ученые препарировали смыслы древнегреческих манускриптов с предельной концентрацией и выверенной точностью мастера маникюра, снимающего слой за слоем - одно неверное движение инструмента, одна ошибка в термине могла исказить философский смысл на тысячелетия.

Величайший еврейский философ и врач Рамбам (Маймонид) писал свои главные философские труды ("Путеводитель растерянных") на иудео-арабском языке — арабском языке, записанном буквами иврита. Он был личным врачом египетского султана Салах ад-Дина (Саладина) — того самого, который отвоевал Иерусалим у крестоносцев. Для Саладина было абсолютно естественно доверить свою жизнь и здоровье иудею.

Османский ковчег

В 1492 году католические короли Изабелла и Фердинанд издали Альгамбрский эдикт, предписывающий изгнать всех евреев из Испании. И кто же спас сотни тысяч беженцев? Мусульманская Османская империя.

Султан Баязид II отправил османский флот, чтобы безопасно перевезти еврейских изгнанников на земли империи (включая Салоники, Стамбул и Палестину). Он выпустил фирман (указ), грозящий смертной казнью любому чиновнику, который посмеет притеснять прибывших иудеев. Султан насмешливо говорил о короле Испании: "Вы называете Фердинанда мудрым правителем, того, кто разорил свою страну и обогатил мою!" На протяжении 400 лет османского владычества на Ближнем Востоке иудеи, христиане и мусульмане жили в сложной, но устойчивой системе соседства, где не было места геноцидам или войнам на тотальное уничтожение.

Как сломался механизм?

Разлад, который мы видим сегодня — это не результат "древней ненависти". Этому конфликту немногим больше ста лет. Он имеет чисто европейское, политическое происхождение.

Механизм сломался в конце XIX века, когда на Ближний Восток из Европы импортировали идею национализма. На одной земле встретились два молодых, развивающихся политических проекта: сионизм (возвращение евреев в Сион для создания своего государства) и арабский национализм (борьба за независимость от турков).

Смертельный удар по миру нанесли геополитические игры Британской империи. Получив мандат на Палестину после Первой мировой войны, британцы применили классическую имперскую тактику. Они раздавали взаимоисключающие обещания независимости обеим сторонам, то поощряя иммиграцию, то запрещая её, стравливая общины между собой. А когда ситуация окончательно взорвалась, империя умыла руки, оставив два народа наедине с неразрешимым территориальным спором.

Сегодня, когда Ближний Восток скрыт за дымом ракетных ударов и бетонными стенами, важно помнить: вражда евреев и арабов — это не историческая предопределенность. Это сугубо современная политическая катастрофа. Народы, имеющие общих патриархов, похожий язык и многовековой опыт совместного управления империями, сейчас смотрят друг на друга через прицелы. Но история помнит: их нормальное состояние — это не война, а сложный, взаимовыгодный цивилизационный симбиоз. И этот исторический факт — лучшее доказательство того, что точка невозврата всё ещё не пройдена.