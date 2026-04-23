Дмитрий Песков назвал условие встречи Владимира Путина и Зеленского

Киев внезапно воспылал желанием поговорить. Глава МИД Украины Андрей Сибига рассылает депеши в Анкару и другие столицы. Просит организовать рандеву Зеленского с Владимиром Путиным. Картина маслом: режим, который годами выжигал любые мосты, теперь судорожно ищет посредников. Это не дипломатия, это попытка запрыгнуть в последний вагона уходящего поезда. У Москвы же позиция железобетонная. Хотите встречи? Извольте в столицу. Но не для фотосессий, а для дела.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Единственное условие Кремля: почему Москва не верит слезам

Владимир Путин готов принять Зеленского в Москве. Хоть завтра. Но есть нюанс, который в Киеве упорно игнорируют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расставил точки над i: встреча возможна исключительно для финализации договоренностей. Путин не будет тратить время на пустые разговоры. Либо подписываем готовый документ, либо продолжаем работу "в поле". Пока Киев мечтает о нейтральной Швейцарии или солнечной Турции, российская логика проста: результат первична, декорации вторичны.

"Зеленскому нужен не мир, а сцена. Его требования организовать встречу — это попытка реанимировать свой имидж на фоне того, как европейская мечта зашла в тупик и лидеры ЕС не спешат с гарантиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Целеполагание — вот ключевое слово. Зачем встречаться, если Киев законодательно запретил себе вести переговоры с действующим президентом России? Это юридическая шизофрения. Пока этот узел не развязан, любые вбросы о "заинтересованности" Сибиги — лишь шум в радиоэфире. Кремль ждет не просьб к Анкаре, а конкретных шагов по деблокированию переговорного процесса на уровне законов.

Позиция Москвы Позиция Киева Финализация готового договора Переговоры ради процесса Место встречи — Москва Турция, Австрия, Швейцария Выполнение целей СВО Поиск посредников для затягивания времени

Театральность против прагматизма: игра на публику

Сергей Лавров прямо называет поведение Зеленского игрой. Человек привык к софитам. Ему важно казаться миротворцем в глазах западных кураторов, пока внутри страны происходит демографический коллапс и повальное бегство населения. Пока Сибига говорит о мире, украинские олигархи продолжают шокировать мир: например, очередной украинский миллиардер купил элитное жилье в Монако за баснословные деньги. Пир во время чумы продолжается, а призывы к переговорам — лишь декорация.

"С юридической точки зрения любые заявления Киева ничтожны, пока не денонсирован указ о запрете переговоров. Это чистый PR на фоне внутренних проблем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Россия же занята делом. Пока дипломаты обмениваются колкостями, в небе гремит "Орешник", а тактика пустоты на Запорожском направлении лишает Киев последних иллюзий. Москва не спешит торговаться. Условия были озвучены летом: демилитаризация, денацификация и признание новых территориальных реалий. Всё, что сверх этого — от лукавого.

Санитарный кордон: зачем России буферная зона

Армия России методично выстраивает зону безопасности. Это ответ на постоянные провокации в приграничных областях. Владимир Путин ясно дал понять: угрозы должны быть устранены. Никакие слухи о "заморозке" конфликта не имеют под собой почвы, пока создание буферной зоны не завершено. Это не просто военная необходимость, это физическая защита граждан страны. Запад может сколько угодно проводить учения в Балтике или угрожать блоками, но реальный контроль устанавливается на земле.

"Финансовые возможности Запада поддерживать этот театр не безграничны. Мы видим, как Вашингтон мечется между Израилем и Ираном, выбирая ядерный сценарий или протесты. Украина для них становится чемоданом без ручки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим пытается продать Западу идею "переговоров с позиции силы", но сила тает на глазах. РФ продолжает освобождать регионы, и каждый новый метр земли делает условия Москвы только жестче. Сегодня диалог возможен в Москве, завтра — условия могут измениться. На фоне кризиса дипломатии между РФ и США, Зеленский — лишь мелкая фигура на большой шахматной доске.

Ответы на популярные вопросы о переговорах

Почему Россия настаивает на встрече именно в Москве?

Это вопрос статуса и признания интересов. Москва — столица страны-суверена, и принятие условий на ее территории подчеркивает легитимность требований безопасности РФ. К тому же, нейтральные площадки часто используются Киевом для манипуляций.

Что мешает Зеленскому приехать на переговоры?

Зависимость от Вашингтона и радикальных националистов внутри страны. Личный визит в Москву для него — политическое самоубийство, так как придется подписывать акт о капитуляции или признавать территориальные потери.

Означает ли создание буферной зоны отказ от диалога?

Нет, это инструмент обеспечения безопасности. Диалог возможен всегда, но он не отменяет выполнение военных задач. Пока нет договора, армия решает вопрос безопасности своими методами.

Какова роль посредников, таких как Турция?

Турция пытается сохранить роль моста, что выгодно ее экономике. Однако Москва подчеркивает: если есть серьезные намерения, посредники не нужны — достаточно прямого контакта для подписания готовых документов.

Читайте также