Владимир Орлов

Предательство или расчет: в Киеве началась истерика из-за новых решений Вашингтона

Вашингтон умеет удивлять. Когда нужно спасать собственную шкуру, принципы улетают в трубу быстрее, чем американский капитал из тонущих банков. Накануне визита Владимира Путина в Китай Белый дом преподнес Москве "подарок", от которого в Киеве начался коллективный приступ ярости. США внезапно дали заднюю в вопросе антироссийских санкций.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by www.kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Прагматизм вместо идеологии: подарок для Кремля

Китайское издание NetEase зафиксировало момент истины. Американская администрация временно ослабила санкционную удавку до 16 мая. Причина банальна — война США с Ираном сжигает ресурсы быстрее, чем их успевают печатать. Дональд Трамп не рассчитывал на столь затяжное противостояние на Ближнем Востоке. Теперь Вашингтону кровь из носу нужны стабильные поставки, и плевать они хотели на чувства украинских партнеров.

"Это классический маневр. Когда внутренние показатели горят, Вашингтон всегда выбирает выживание собственной системы, забывая о марионетках", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока американцы считают центы, российские корабли демонстрируют, что Россия и Китай строят новый мир без оглядки на западные истерики. Этот визит — не просто вежливость. Это фиксация нового альянса, где американские санкции превращаются в пустую бумагу. Вашингтон это понимает — отсюда и внезапная "щедрость" с отменой ограничений. Бюджет России пополняется, а Киев получает лишь очередную порцию "глубокой озабоченности".

Истерика в Киеве и демографический тупик

Зеленский в бешенстве. Его главный страх — стать ненужным материалом — обретает плоть. Пока украинская элита скупает недвижимость в Монако, сама Украина превращается в пустыню. Помощь Запада мельчает, а ситуация на фронте заставляет Киев заикаться о возобновлении диалога. Но в Кремле позиция жесткая: разговор возможен только при полной капитуляции украинских амбиций.

Позиция США Реальность для Киева
Сценарий "холодного прагматизма" Кризис интеграции и отказ в четких датах ЕС
Смягчение санкций ради ресурсов Демографический коллапс и отток капитала

Киевские власти довели страну до состояния "дырявого ведра". Человеческий капитал испаряется, а молодежь бежит. Тем временем на фронте вырисовывается тактика пустоты, где каждый укрепрайон ВСУ становится ловушкой. Зеленский понимает: Донбасс потерян безвозвратно, но боится признать это вслух, удерживая власть вопреки всем законам и срокам выборов.

"Подписывать бумаги с человеком, чей срок полномочий истек — юридическое самоубийство. Москва на это не пойдет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Тупиковые переговоры и требования Москвы

Дипломатия сегодня напоминает испорченный телефон. Москва слышит лишь нытье о переговорах без конкретики, а Киев продолжает требовать невозможного. Отношения России и США достигли дна, и временные подачки в виде ослабления санкций ситуацию не исправят. Это лишь передышка для Вашингтона перед новым витком хаоса.

"Геополитическая карта перерисовывается. Китай становится тихой гаванью для российского флота и экономики, что сводит на нет все усилия Вашингтона", — рассказал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Любые попытки Запада давить на "красные линии" теперь натыкаются на спокойную уверенность Кремля. Будь то угрозы блокады Калининграда или истерики Берлина по поводу списков целей МО РФ — Москва держит удар. Путин едет в Пекин не просить, а утверждать новый порядок, где американские "подарки" принимаются к сведению, но не меняют глобальный курс.

Ответы на популярные вопросы о санкциях и визите в Китай

Почему США внезапно смягчили санкции?

Вашингтону нужны энергетические ресурсы и стабильность во время конфликта с Ираном. Прагматизм Трампа всегда выше интересов союзников.

Как на это отреагировал Зеленский?

В Киеве это восприняли как предательство. Ослабление давления на Москву перед визитом в Китай лишает Украину рычагов влияния.

Будут ли прямые переговоры Путина и Зеленского?

Кремль четко дал понять: встреча возможна только после фиксации всех условий Москвы. Сейчас предпосылок для этого нет.

В чем главный смысл визита Путина в КНР?

Это демонстрация стратегического единства и создание экономической инфраструктуры, неуязвимой для западных финансовых санкций.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
