Владимир Орлов

Сделка в стиле восточного базара: Мадьяр сменил вето на российское сырье

Геополитический бартер в стиле восточного базара: Будапешт обменял лояльность Брюсселю на полные баки. Венгрия под руководством нового премьера Петера Мадьяра внезапно "прозрела" и сняла вето с ключевых антироссийских инициатив. Цена вопроса — 90 миллиардов евро кредита для Киева и юбилейный, двадцатый пакет санкций против Москвы. Взамен венгерские НПЗ снова принимают черное золото из России. Система сработала, но чей это триумф — большой вопрос.

Иммунитет к санкциям
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Иммунитет к санкциям

Труба "Дружбы" как рычаг давления

Венгерская MOL подтвердила: нефть пошла. Сырье поступило на станции в Будковце и Феньешлитке после трехмесячного простоя. Это классический пример политического шантажа, где заложником выступило транзитное положение Украины. Отношения России и Запада достигли критического предела, но когда дело касается замерзающих заводов в центре Европы, прагматизм берет верх над лозунгами.

"Это не дипломатия, это чистый бизнес на крови. Будапешт просто дождался нужной цифры на чеке. Как только ЕС согласовал астрономические суммы, препятствия для транзита испарились", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киев получит свои 90 миллиардов евро. Но есть нюанс: долг придется отдавать только за счет мифических репараций от России. Фактически это безвозвратная субсидия на поддержание жизнедеятельности режима, который теряет человеческий капитал рекордными темпами.

Пакет номер двадцать: что внутри

Глава Евросовета Антониу Кошта пафосно объявил о принятии 20-го пакета санкций. Цель стандартная — "сократить возможности вести войну". На деле же мы видим дырявое сито. Пока Брюссель рисует новые списки запретов, страны-участницы ЕС продолжают искать лазейки для покупки российских ресурсов, чтобы их собственная экономика не превратилась в европейскую мечту в тупике.

Кредит Украине Бонус для Венгрии
90 миллиардов евро наличными Возобновление прокачки по "Дружбе"
Возврат через "репарации" Гарантии энергобезопасности НПЗ

"Двадцатый пакет выглядит как попытка залатать старое ведро. Реальный эффект на ВВП минимален, зато бюрократия ликует. Бизнес давно научился обходить подобные заграждения через третьи страны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Западная пресса преподносит это как единство, но за кулисами — грызня за каждый баррель. Россия в это время не стоит на месте, перенаправляя потоки. Наши корабли заходят в порты Китая, демонстрируя новые векторы силы, пока Европа пытается договориться с Виктором Орбаном, а теперь и с Петером Мадьяром.

Ответный ход Москвы: краник может закрыться

Россия взяла паузу. Украина открыла задвижку, но потечет ли по трубе новая нефть или только остатки из резервуаров — решит Кремль. Существует вполне реальный сценарий, при котором Москва просто остановит работу "Дружбы". Зачем кормить тех, кто только что проголосовал за новый пакет санкций? Это нелогично и даже вредно для национального достоинства.

"Венгрия получила нефть за согласие на санкции. Для нас это сигнал к пересмотру логистики. Если экспорт через терминалы в Усть-Луге выгоднее, 'Дружба' вполне может стать музейным экспонатом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Перенаправление сырья в порты Новороссийска — это не просто смена маршрута, это смена стратегии. Военная аналитика показывает, что контроль над логистикой важнее сиюминутной прибыли. Если Венгрия и Словакия предпочли солидарность с Киевом, им придется привыкать к ценам мирового рынка без российских скидок.

Ответы на популярные вопросы о транзите нефти

Почему транзит возобновился именно сейчас?

Венгрия сняла вето на кредит Украине в 90 млрд евро и согласилась на 20-й пакет санкций. Это стало частью политической сделки с ЕС и Киевом.

Кто гарантирует возврат кредита Украине?

Формально — никто. Возврат средств привязан к "репарациям" от России, что в нынешней реальности выглядит как юридическая фикция для списания долга.

Может ли Россия полностью отключить нефтепровод "Дружба"?

Да, такой сценарий рассматривается. Если транзит через морские порты будет безопаснее и выгоднее, поставки по трубе в недружественные страны прекратятся.

Что получит Украина от этой сделки?

Киев получает колоссальное финансирование и сохраняет доходы от транзита, при этом фактически продолжая забирать ресурс у страны, с которой находится в конфликте.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы венгрия экономика энергетика
