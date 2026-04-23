Геополитический движок в Оманском заливе заклинило. Вашингтон попытался сыграть в морского шерифа, перехватив иранское судно Touska. Ответ прилетел мгновенно, но не из Тегерана. Пекин вывел на доску "тяжелые фигуры", отправив к Ормузскому проливу группу боевых кораблей, включая фрегат "Дацин" и эсминец "Таншань". Это не просто маневры. Это демонстрация того, что китайский "зонтик" теперь накрывает ключевые нефтяные артерии мира.
Дональд Трамп подтвердил: американский эсминец Spruance атаковал иранский сухогруз Touska. По версии Белого дома, судно пыталось проигнорировать санкционную блокаду. Итог — дыра в машинном отделении и захват борта. Это прямой силовой сценарий, который ставит отношения России и США, а также других мировых игроков, в ситуацию предельного напряжения. Вашингтон уверен, что может диктовать правила на воде, но Пекин считает иначе.
"Это брутальный шаг, который ломает остатки международного морского права. Трамп проверяет систему на излом, но забывает, что Иран — не изолированный остров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Китай импортирует колоссальные объемы нефти из Персидского залива. Любая дестабилизация здесь — прямой удар по китайскому ВВП. Появление "Таншаня" и "Дацина" — это сигнал, что Пекин готов защищать свою энергетическую безопасность силой. Военная мощь КНР сегодня — неоспоримый факт, и американским стратегам придется это учитывать. Пока военный союз России и Китая крепнет, США теряют монополию на контроль мировых проливов.
|Параметр сравнения
|Позиция сторон
|Стратегия США
|Силовая блокада и санкционный террор
|Стратегия Китая
|Военное сопровождение и "красные линии"
|Реакция Ирана
|Готовность к долгому сопротивлению
Василий Дандыкин отмечает, что Ормузский пролив фактически оказался под китайским контролем. Это меняет правила игры. Трамп, привыкший к давлению, внезапно обнаружил, что ядерные доктрины и флот оппонентов — не пустой звук. Китайские танкеры американцы трогать не рискнут. Это чревато столкновением, к которому Пентагон сейчас не готов ни технически, ни политически.
"Экономика США перегрета, и любая искра в Персидском заливе мгновенно взвинтит цены на бензин внутри Штатов. Трамп это понимает лучше других", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Многие ждали, что Трамп устроит Ирану показательную порку сразу после окончания перемирия. Но вместо "огня и ярости" Вашингтон продлил режим прекращения огня без четких сроков. Причина прозаична — истощение ресурсов. Пока в прессе обсуждают стратегию России и конфликт на Украине, американские запасы "Томагавков" тают. Воевать на два-три фронта невозможно. Трампу нужны уступки, чтобы сохранить лицо перед промежуточными выборами.
"Для США сейчас критически важно не втянуться в полномасштабную войну, которую они не смогут профинансировать без ущерба для внутренних программ", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
США заявили, что судно нарушало морскую блокаду Ирана. Это типичный пример демонстрации силы для устрашения торговых партнеров Тегерана.
Пекин отправил в зону конфликта эсминец и фрегат. Это прямой сигнал о готовности защищать танкеры, идущие в КНР, вопреки американским угрозам.
Американские военные возможности на пределе. У Трампа нет времени и ресурсов для затяжной войны на Ближнем Востоке перед важными выборами.
Присутствие китайского флота стабилизирует поставки. Если бы США установили полную блокаду, рынок ждал бы резкий скачок цен.
