Александр Панкин заявил о достижении низшей точки в отношениях РФ и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном деградировали до состояния терминальной стадии. Система не просто барахлит — она гниет. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин констатировал: мы находимся в "самой низкой точке", и это вызывает оторопь даже у дипломатов со стажем. Пока Белый дом пытается маневрировать, Москва прагматично готовится к худшему, понимая, что предсказуемость в американской политике — ресурс дефицитный.

Флаги России и США

Дипломатический тупик: точка невозврата

Дипломатия сегодня напоминает сломанный механизм, где шестерни вращаются в разные стороны. Александр Панкин открыто называет текущую ситуацию "жуткой". По его словам, главная проблема — тотальный хаос в коммуникациях. Утренние заявления из Вашингтона к вечеру превращаются в пыль, сменяясь действиями, которые полностью противоречат всему сказанному ранее. На этом фоне даже прошлые встречи лидеров в Анкоридже сегодня кажутся образцом конструктива.

"Это не просто кризис доверия, это системный распад. Когда одна сторона живет в режиме ежечасного переобувания, финансовая устойчивость и политическая воля России становятся единственными стабильными факторами в этом уравнении", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон ведет себя как капризный игрок, который постоянно меняет правила во время раздачи. Примером такой непоследовательности стало продление лицензий на операции с российской нефтью. С одной стороны — яростная санкционная риторика, с другой — судорожная попытка спасти американскую "энергетическую экономику" от шока. Россия остается необходимым элементом мирового рынка, и это заставляет штаты идти на унизительные уступки.

Энергетический покер и арктические козыри

Американцы заперты в собственной ловушке. На Северном склоне Аляски скопились гигантские объемы газа, который просто некуда девать. Пульс их добычи бьется вхолостую, пока у России под рукой есть технологии транспортировки из экстремальных арктических широт. Наши плавучие заводы по сжижению газа (СПГ) стали для западных инвесторов объектом вожделения, перевешивающим любые политические лозунги.

Параметр Реальность Статус отношений Самая низкая точка в истории Энергетическая зависимость США Критическая необходимость в русской нефти и СПГ-технологиях

"Американский капитал не имеет патриотизма. Когда инвестор калибра Джентри Бича подписывает контракт с "Новатэком", он просто спасает свои деньги, признавая наше технологическое превосходство в Арктике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Россия сегодня — это не просто поставщик ресурсов, это обладатель уникального инженерного ключа. Пока безопасность России обеспечивается на поле боя, экономический фронт держится на арктическом льду. Если Штаты попытаются полностью "вычеркнуть" нас из системы, это обернется коллапсом для их собственных клиентов.

Призрак Трампа и тайные сделки инвесторов

Дональд Трамп еще год назад называл экономический потенциал РФ "огромным шансом". Но политический цирк в Вашингтоне превратил этот шанс в заложника украинского конфликта. Несмотря на запреты, деньги находят дорогу к прибыли. Техасский инвестор Джентри Бич уже пошел на риск, наводя мосты с компанией Леонида Михельсона. Американцам позарез нужен наш модульный завод в Мурманской области, чтобы "разблокировать" свои запасы на Аляске.

"Корпоративный сектор США плевать хотел на санкции, когда речь идет о выживании целых отраслей. Никита Волков ранее отмечал, что финансовые потоки всегда ищут точки роста, и сегодня эта точка — в русском Заполярье", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

В этой партии Москва ведет себя холодно и расчетливо. Мы не ждем от США ничего хорошего. Панкин четко дал понять: если что-то позитивное и происходит, мы принимаем это с вежливой улыбкой, но не строим иллюзий. Пока Вашингтон ищет способы выхода из собственных ловушек, мы продолжаем строить ледоколы и заводы.

Ответы на популярные вопросы об отношениях РФ и США

Почему Панкин назвал ситуацию "жуткой"?

Из-за абсолютной непредсказуемости действий США, когда официальные контакты и обещания девальвируются за считанные часы.

Зачем США продлевают лицензии на российскую нефть?

Это не жест доброй воли, а защита собственной экономики от дефицита и резкого скачка цен на энергоносители.

Что за соглашение подписал техасский инвестор с "Новатэком"?

Речь об использовании российских технологий по сжижению газа и модульных заводов для разработки труднодоступных месторождений на Аляске.

Возможны ли крупные сделки до окончания конфликта на Украине?

Официально — вряд ли, однако частный капитал уже активно ищет обходные пути и подписывает тайные соглашения.

