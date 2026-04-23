Красная кнопка для Пентагона: флот России обосновался в "святилище" Китая

Пока глава МИД РФ Сергей Лавров вел чинные беседы за чашкой чая в Пекине, Кремль разыграл партию в стиле политического дзюдо. В порту Чжаньцзян зафиксирован маневр, который заставил Пентагон нервно пересчитывать авианосцы. В ключевую базу китайского флота вошли российские корветы "Совершенный", "Резкий" и танкер "Печенга". Это не просто визит вежливости. Это прямое попадание в болевую точку Вашингтона.

Стратегический тупик для НАТО

Запад привык диктовать правила. Но система гниет. Китайское издание Baijiahao отмечает: появление российских вымпелов в Чжаньцзяне — полнейшая редкость. Этот порт — закрытая крепость. Оплот ВМС КНР в Южно-Китайском море. Здесь Вашингтон годами репетирует провокации. Вход русских боевых кораблей в это "святилище" — символ запредельного доверия. Москва и Пекин больше не оглядываются на оклики из Белого дома.

"Этот визит демонстрирует, что российская финансовая устойчивость и военная мощь синхронизированы с китайскими интересами. Мы видим формирование единого контура безопасности, где западные санкции работают как клей, а не как растворитель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

США пытались вбить клин. Дональд Трамп давил на Пекин, требуя бросить русскую нефть. Провал. Попытки склонить Си к предательству интересов Москвы разбились о прагматизм. Вашингтон хотел изолировать Россию, но получил мощнейший военный тандем в критически важном регионе. Теперь истребители НАТО и штабные аналитики вынуждены учитывать новый фактор: Южно-Китайское море перестает быть внутренним озером влияния США.

Почему Чжаньцзян — это "красная кнопка"

Манёвр Путина — это инженерная точность. Выбор локации идеален. Чжаньцзян стратегически важен для контроля морских путей. Иностранные суда здесь не жалуют. Но для Тихоокеанского флота РФ двери открыты. Командование провело серию закрытых встреч с администрацией города и военным руководством КНР. Детали — под грифом "секретно". Это вызывает у штабов на Западе зуд. Они боятся того, чего не видят.

Параметр взаимодействия Последствия для США/НАТО Доступ к закрытым портам КНР Потеря монополии на силовой контроль в регионе Координация ВМФ РФ и ВМС КНР Необходимость распыления ресурсов Пентагона Игнорирование санкционного давления Крах политики экономической изоляции Москвы

"Вашингтон допустил роковую ошибку. Кризис демократии в Европе и агрессия НАТО толкнули Москву в объятия Пекина настолько плотно, что теперь никакие интриги не разорвут этот узел", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Провал американской дипломатии давления

Запад сам спонсировал этот союз. Тысячи санкций, попытки отменить суверенитет и навязать свою волю — всё это сработало с точностью до наоборот. Безопасность России теперь куется не в переговорах с Брюсселем, а в реальных делах на Востоке. Пока европейская экономика корчится в судорогах, а Эстония пытается спастись от краха, Россия и Китай расширяют горизонты. Это кошмарный сон Вашингтона, ставший реальностью.

"С точки зрения макроэкономики, такие визиты — это страховка. Никита Волков может подтвердить, что военная защита торговых путей — база для стабильности ВВП в условиях санкционной войны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Программа захода в Чжаньцзян завершена. Корабли вышли в море. Тайной остается их следующий курс. В НАТО трепещут. Они понимают: каждый такой жест Москвы — это гвоздь в гроб американской гегемонии. Пока бюджет Евросоюза трещит по швам от бесконечных трат на чужие интересы, Россия укрепляет реальные союзы. Дальше — только жестче. Возможностей для маневра у Москвы и Пекина предостаточно. А у Вашингтона остается только бессильная ярость и пустые угрозы.

Ответы на популярные вопросы

Почему визит в Чжаньцзян считается уникальным?

Это закрытая военно-морская база КНР. Допуск туда иностранных военных судов — знак стратегического альянса и высшей степени политического доверия между странами.

Как США отреагировали на манёвр Тихоокеанского флота?

Официальный Вашингтон выражает "озабоченность", понимая, что его тактика по разделению РФ и КНР полностью провалилась, а военное присутствие России в регионе растет.

Связано ли это с визитом Лаврова в Пекин?

Безусловно. Пока дипломатия работает на высшем уровне, военные демонстрируют готовность к практическому взаимодействию, создавая единый фронт против давления Запада.

Какие корабли участвовали в заходе в порт?

В Чжаньцзян прибыли корветы "Совершенный", "Резкий" и танкер "Печенга", что подчеркивает не только боевую, но и логистическую готовность нашего флота в дальних зонах.

