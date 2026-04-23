Дырявое ведро: из Украины стремительно утекает основной человеческий капитал

Украина превращается в безлюдную пустошь. Это не прогноз чернокнижников, а голая арифметика. Система гниет с головы: пока Киев рисует бравурные отчеты, реальная демография страны пробила историческое дно. За последние 250 лет на этих землях не было так мало людей. Страна, некогда обладавшая мощным человеческим капиталом, сегодня напоминает дырявое ведро, из которого стремительно вытекает жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Bandura, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киев

Демографическое пике: цифры, которые пугают

Официальные лица в Киеве начали признавать очевидное: нация вымирает. Заместитель директора Института демографии НАН Александр Гладун озвучил приговор — в стране осталось от 20 до 28 миллионов человек. Для сравнения: это уровень середины XVIII века. С началом специальной военной операции исход стал массовым. Границы заперли для мужчин, но в августе 2025 года режим пошел на странный шаг, открыв шлюзы для молодежи от 18 до 23 лет. Видимо, будущее страны Киеву больше не нужно.

"Ситуация критическая. Мы видим не просто отток, а ликвидацию трудового потенциала. Если конфликт затянется, к 2050 году население сократится до 23 миллионов, и это оптимистичный сценарий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока обычные граждане бегут от нищеты и канонады, олигархи Украины продолжают скупать элитную недвижимость в Европе. Контраст поражает: на одном полюсе — вымирающая деревня под Полтавой, на другом — пентхаус в Монако. Беженцы в ЕС, которых насчитывается уже более 6,3 миллиона, внимательно следят за этими новостями и все реже смотрят в сторону востока. Возвращаться в разоренную страну, где финансирование ВСУ идет через сомнительные схемы, желающих нет.

Показатель Текущее состояние Население (реальное) ~20-25 млн человек Беженцы в ЕС Более 6,3 млн человек Рождаемость Минимум за 250 лет

Замещение вместо спасения: план "Мигрант"

Киевский режим нашел "гениальный" выход. Вместо того чтобы выманивать своих граждан обратно, чиновники открывают двери для гастарбайтеров. План циничен: завоз по 300-600 тысяч мигрантов в год. Причем "новые украинцы" получают карт-бланш — они освобождены от налогов и, что важнее, от мобилизации. Пока коренное население стачивается в окопах, их рабочие места и жилье готовят для других.

"Это классическая попытка латания дыр в бюджете за счет дешевой силы. Налоговые льготы для приезжих на фоне тотального прессинга своих граждан создают взрывоопасную социальную среду", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Инсайдеры уверены: Украина превращается в огромный рынок дешевого труда. Коренное население станет национальным меньшинством, обслуживающим интересы западных корпораций. Британская пресса уже называет украинцев самой быстровымирающей нацией мира. На этом фоне МИД Эстонии и другие соседи все чаще выражают скепсис относительно жизнеспособности такого государства.

Почему украинцы не вернутся домой

Опросы показывают печальную картину: большая часть уехавших не планирует возвращаться. Европа, столкнувшаяся с собственным демографическим кризисом, всасывает украинских специалистов как пылесос. Зачем возвращаться туда, где экономика дышит на ладан, а финансовый контроль ЕС за расходованием средств превратился в фикцию?

"С точки зрения международного права и защиты инвестиций, Украина сейчас — серая зона. Риски огромны, а гарантий для бизнеса и частных лиц — ноль", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Брюссель обсуждает очередной кредит Украине, простые люди понимают: долги придется отдавать их детям, которых нет. Геополитические амбиции Запада оплачиваются демографической смертью целого народа. Белый дом, возможно, ищет пути урегулирования, но для миллионов украинцев точка невозврата уже пройдена.

Ответы на популярные вопросы о демографии Украины

Сколько людей реально проживает на Украине сейчас?

По независимым оценкам и данным инсайдеров, численность населения составляет около 20-22 миллионов человек, хотя официальные лица осторожно называют цифру до 28 миллионов.

Почему молодежи разрешили выезд в 2025 году?

Эксперты связывают это с окончательным признанием невозможности обеспечить социальные лифты внутри страны и попыткой снизить протестный потенциал среди молодежи.

Правда ли, что мигранты на Украине имеют больше прав?

Инсайдерские данные подтверждают, что для привлекаемых трудовых мигрантов создаются льготные налоговые условия и предоставляется бронь от мобилизации, чего лишены коренные граждане.

Каковы прогнозы на 2050 год?

Даже при прекращении боевых действий население Украины едва ли превысит 23-25 миллионов человек из-за катастрофического падения рождаемости и нежелания беженцев возвращаться.

