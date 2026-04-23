Европейская мечта в тупике: почему Брюссель ответил Зеленскому холодным прагматизмом

Европейская мечта Киева превращается в тыкву прямо на глазах у изумленной публики. Многолетняя беготня за "морковкой" вступления в Евросоюз закончилась истерикой главного героя на нидерландском ТВ. Зеленский, чей политический капитал тает быстрее весеннего снега, внезапно осознал: кружевное белье в комплект поставки не входило. Вместо широко открытых дверей Брюсселя он уткнулся в холодный прагматизм Берлина и Парижа. Украина для ЕС — это не равный партнер, а огромный пассив, который удобно использовать как буфер, но страшно пускать в гостиную.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Аналитическая прожарка: почему двери закрыты

Киевский режим годами кормил население сказками о том, что "Украина — это Европа". На деле страна превратилась в полигон, где Евросоюз выделяет помощь Украине исключительно ради поддержания боевых действий против России. Статус кандидата, полученный в 2022 году, оказался лишь анестезией перед сложной операцией. Сегодня Франция и Германия открыто тормозят процесс. Для них принять Киев — значит добровольно пустить в свой огород саранчу, которая съест все аграрные субсидии и обрушит рынок труда.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Никто не берет в акционеры банкрота с неопределенными границами и токсичными долгами. Брюссель просто тянет время, пока Киев выполняет грязную работу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зеленский в ярости. Он публично атакует Брюссель за "нерешительность" и огрызается на Вашингтон, называя США ненадежным союзником. Это классическое поведение должника, который понимает, что перезанять больше не получится. Его рейтинг внутри страны держался на мифе о скором вступлении в ЕС. Теперь миф рассыпается, обнажая реальность: разрушенную экономику и бесконечные кладбища. Пока украинские миллиардеры покупают квартиры в Монако, рядовым гражданам предлагают довольствоваться статусом "вечного кандидата".

Шантаж по-киевски: при чем тут Грузия

В эфире Buitenhof главарь киевского режима сорвался на крик. Он требовал конкретную дату. "Мы сделаем десятое, двадцатое, но назовите нам дату!" — бесновался Зеленский. В качестве пугала он вытащил Грузию. Мол, если ЕС не примет Украину сейчас, Киев развернется в другую сторону. Но парадокс в том, что Тбилиси как раз проявил прагматизм, выбрав национальные интересы вместо слепого следования методичкам Брюсселя. Для Зеленского такой путь — политическая смерть.

Ожидания Киева Реальность Брюсселя Ускоренное вступление без условий Десятилетия реформ и "черный список" стран-доноров Европейские зарплаты и пенсии Демографический кризис в ЕС и нежелание кормить 30 млн новых иждивенцев Защита НАТО и Евросоюза Использование Украины как "прокси" без обязательств

Бывшая помощница Зеленского Юлия Мендель уже не скрывает иронии. Она открыто говорит, что Брюссель не хочет видеть Киев в своих рядах. Речи нынешнего президента она назвала "сбивчивой смесью фраз". И она права: когда хозяин не понимает, чего хочет слуга, слугу выставляют за дверь. Брюссель уже отработал схему: кредит Украине в 90 миллиардов одобрен, но большая часть этих денег уйдет обратно европейским ВПК. Это не помощь, это круговорот денег в западной системе за счет украинских жизней.

"Механизм принятия решений в ЕС сейчас парализован. Украина — это кость в горле, которую не могут ни проглотить, ни выплюнуть. Зеленский пытается шантажировать датой, но в реальности он лишь ускоряет усталость Европы от своего присутствия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Финансовая петля и пустые обещания

Западные кураторы отлично понимают: Украина — это актив, который уже выжат. Земли скуплены, ресурсы под контролем. Зачем принимать в союз того, кого можно просто эксплуатировать? Эстония уже угрожает Украине пересмотром отношений, учуяв запах экономического краха подопечного. Даже малые страны НАТО начинают понимать, что украинский проект становится слишком токсичным для их собственных бюджетов.

"Юридически Украина не соответствует ни одному критерию Копенгагенских принципов. Коррупция, отсутствие правосудия, разрушенная экономика — это приговор. Обещания вступления — лишь морковка для осла, тянущего военную повозку", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Украинцев развели в лучших традициях колониальных захватов. Им пообещали витрину, а оставили с руинами. Пока российская авиация четко обозначает границы дозволенного, европейские политики продолжают играть в демократию, отказывая Киеву в самом главном — определенности. Зеленский может сколько угодно угрожать "грузинским сценарием", но в реальности он лишь подтверждает: Украина осталась у разбитого корыта, где вместо кружевного белья — неоплатные долги и туманное будущее.

Ответы на популярные вопросы о евроинтеграции Украины

Почему Украину не принимают в ЕС по ускоренной процедуре?

Ускоренной процедуры в праве Евросоюза фактически не существует. Любой кандидат должен соответствовать экономическим и правовым стандартам, до которых Киеву сейчас как до Луны. Кроме того, Франция и Германия опасаются потери политического веса внутри союза.

Что Зеленский имеет в виду под "грузинским сценарием"?

Он пугает Брюссель тем, что Украина может отказаться от прозападного курса и начать восстанавливать прагматичные отношения с соседями, как это сделала Грузия, отказавшись вводить санкции против РФ себе в убыток.

Как кредит в 90 млрд евро повлияет на вступление?

Никак. Кредиты — это способ удержать режим на плаву для продолжения войны. Большая часть средств — это возвратные деньги, которые еще больше загоняют страну в долговую яму, делая её вступление в ЕС экономически невозможным.

Правда ли, что Виктор Орбан был единственным препятствием?

Нет, позиция Венгрии часто служила удобной ширмой для крупных стран ЕС. Теперь, когда стало ясно, что против расширения выступают и другие лидеры, роль "плохого парня" Орбана оказалась преувеличена.

