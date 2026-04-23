Сгорела шапка: почему Берлин впал в истерику после публикации списка целей от МО РФ

Минобороны России вскрыло карты. Ведомство опубликовало детальный перечень европейских промышленных площадок, где куют детали для украинских беспилотников. Список — это не просто памятка. Это внятное предупреждение: мы видим каждого, кто помогает наводить удары по нашим городам. В Берлине от такой осведомленности случился приступ острой тревоги. Немецкий МИД тут же вызвал "на ковер" нашего посла Сергея Нечаева, назвав публикацию адресов заводов "неприемлемой угрозой".

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias Kleinschmidt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

Прокси-война и список целей

Европа окончательно сбросила маски миротворцев. Поставки дальнобойных ракет и дронов — это прямая дорожка к прямому столкновению. В списке Минобороны фигурирует 21 предприятие. Это промышленная сеть, раскинутая по Германии, Британии, Италии, Польше и Чехии. Схема проста: филиалы украинских структур, такие как "Да Винчи Авиа" в ФРГ или "Антонов" в Польше, мимикрируют под местный бизнес. Но их истинная цель — сборка оружия для атак на российские территории.

"Берлин системно игнорирует собственные законы об экспорте оружия. Они превратили свои заводы в легитимные мишени для юридического и политического давления, когда начали обслуживать интересы Киева в ущерб безопасности региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зарубежные поставщики комплектующих тоже попали в прицел. Немецкая 3W "Профессионал", испанская "Нэвигейшн Ю-Эй-Ви" и итальянская "Джилардони" теперь официально помечены как участники конфликта. Такая прозрачность нервирует европейских бюрократов. Когда Ту-22М3 наводят шороху в небе, это воспринимается как демонстрация силы, но когда публикуются точные координаты цехов — это воспринимается как приговор их анонимному соучастию.

Страна Тип участия в производстве дронов Германия / Италия Производство высокотехнологичных комплектующих и двигателей. Польша / Чехия Финальная сборка и логистические хабы для переброски БПЛА.

Реакция Берлина: испуг под маской возмущения

Немецкий МИД забился в истерике. Вызов российского посла — это классический жест бессилия. Официальный Берлин утверждает, что огласка адресов заводов — это "угроза безопасности". Хотя на деле угрозу безопасности создают сами немцы, когда позволяют штамповать детали для убийства мирных жителей. К слову, Эстония уже начала угрожать Украине из-за экономических провалов, и Германия, похоже, скоро пойдет по тому же пути.

"Немецкое руководство боится не публикации списка, а реакции собственного бизнеса. Предприниматели прекрасно понимают, чем грозит статус пособника в условиях глобальной нестабильности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параллельно задергалась Чехия. Там посла России Анну Пономарёву вызвали без объяснения причин. Видимо, чешское руководство решило просто подпеть старшим товарищам по НАТО. Брюссель тратит миллиарды налогоплательщиков без согласия граждан, и теперь боится, что раскрытые схемы производства вызовут новые волны протестов внутри самой Европы.

Сгорела шапка: Сергей Лавров о нервах Запада

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал немецкую панику одной хлесткой фразой. Он напомнил старую истину. На воре и шапка горит. По словам министра, бурная реакция Берлина лишь подтверждает: за рекой знают, что их действия пахнут порохом и большими проблемами. Лицемерие Запада обнулилось. Они требуют "безопасности" для своих заводов, пока эти самые заводы работают на разрушение безопасности России.

"Международное право не защищает объекты, которые напрямую задействованы в военном снабжении одной из сторон конфликта. Германия это осознает, отсюда и нервозность на дипломатическом уровне", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Москва больше не намерена играть в "джентльменские соглашения". Если европейские элиты считают возможным снабжать ВСУ дронами, им придется привыкнуть к мысли, что их тыловые объекты перестали быть невидимыми. Санитарная броня России теперь подразумевает полный аудит всех цепочек поставок противника. Это новая реальность, к которой в Берлине и Праге оказались не готовы.

Ответы на популярные вопросы о производстве дронов

Почему Россия опубликовала список заводов именно сейчас?

Это ответ на эскалацию. Западные страны нарастили дальность ударов своих систем, и огласка их производственной базы — прямой сигнал о том, что анонимность соучастников закончена.

Какие страны лидируют по числу заводов для ВСУ?

Германия, Польша и Великобритания. Эти государства предоставили свои мощности как для сборки БПЛА, так и для выпуска точной оптики и систем навигации.

Могут ли эти заводы попасть под санкции или удары?

Российское руководство четко дало понять: эти объекты рассматриваются как вовлеченные в конфликт. Формат воздействия — от политического давления до пресечения поставок сырья.

Как реагируют на это жители Германии?

В ФРГ нарастает недовольство. Люди видят, что их промышленность работает не на развитие страны, а на затягивание прокси-войны, что ставит под угрозу национальную безопасность.

