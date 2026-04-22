Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон

Мир » Азия » Ближний Восток

На фоне демонстративного отказа Тегерана от диалога Белый дом ищет способы урегулирования ситуации, сталкиваясь с истощением собственных стратегических ресурсов.

Персидский залив
Фото: www.flickr.com by Banco de Imágenes Geológicas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Персидский залив

Иран демонстрирует мускулы

Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном на 3-5 дней, хотя Тегеран не только отказался участвовать во втором раунде переговоров, но и ясно дал понять, что не запрашивал продления режима прекращения огня.

Вместо этого иранские власти продемонстрировали при стечении народа несколько установок с ракетами в рамках небольшого военного парада в Тегеране, а также опубликовали видео о больших подземных хранилищах ракет. В то время как Трамп и министр обороны Пит Хегсет утверждают, что иранские вооружённые силы уничтожены, в докладе американской разведки указывается, что страна по-прежнему сохраняет значительный военный потенциал. Кроме того, CNN опубликовала 21 апреля данные о том, что запасы перехватчиков и ракет "Томагавк" у армии США истощены почти наполовину.

Что может предпринять Трамп

После последнего шага Ирана, у Трампа осталось несколько вариантов действий.

Первый — продолжать морскую блокаду, которая не позволяет Ирану экспортировать нефть и отрезает его основной источник дохода. Проблема в том, что сил для полной блокады недостаточно. По данным Vortexa, с момента её объявления 19 танкеров, связанных с Ираном, вышли из Персидского залива, а 15 вошли в него, преодолев линию блокады, которая проходит от побережья Омана в районе Рас-эль-Хадда на северо-восток до границы между Ираном и Пакистаном. Кроме того, при этом сценарии риски для мировой экономики кратно увеличиваются. Именно это делает эту тактику сомнительной.

Ещё один вариант — нанести гораздо более жёсткие удары с воздуха, нацеленные на иранскую гражданскую инфраструктуру и парализовать всю страну. Этот подход может привести к серьёзным экологическим катастрофам в регионе и вызовет ответный удар Ирана по той же инфраструктуре в странах Персидского залива. Это резко усугубит энергетический кризис, потенциально приведя к нехватке воды и отключениям электроэнергии, поскольку Иран уже объявил, что при таком сценарии он перережет подводные кабели.

Третий вариант — сухопутная операция, сопровождаемая тактическими ядерными ударами. Фразы вроде "цивилизация будет уничтожена за одну ночь" и "все варианты на столе" создают впечатление, что Вашингтон рассматривает возможность потенциально разрушительного удара по Ирану.

Иран работает на долгосрочную перспективу

У Ирана выбор небольшой. Иран может просто держать статус-кво, требуя выполнить свои условия, но может и закрыть с помощью хуситов Баб-эль-Мандебский пролив и вместе с этим обход нефти Саудовской Аравии в Азию. Долгосрочная ставка Ирана — на то, что нефть Персидского залива начнёт торговаться за юани, поскольку 40 % её идёт в Китай. Это ударит по доллару и обрушит рынок трежерис. Ирану нужно потерпеть, пока рассерженный Конгресс не запретит Трампу заниматься войной, а население взбунтуется из-за цен на топливо и продукты, а также из-за приходящих гробов.

Тегеран настаивает на признании своего права на мирную ядерную программу и сохранение её ключевых объектов инфраструктуры, а также требует немедленного доступа к замороженным активам на сумму от 6 до 20 млрд долларов и полной отмены экономических санкций. Требования для второго раунда переговоров — снятие блокады, а также предоставление исключительного права Ирану на обеспечение безопасности и регулирование движения судов в Ормузском проливе.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы иран война дональд трамп ближний восток энергетический кризис соединённые штаты америки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.